قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين خلال جلسة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، إنّ بلاده لن تورّد غازاً طبيعياً مسالاً إلى أوروبا "إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه". وأضاف الكعبي الذي كان يتحدث في معرض ومؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي "إذا لم تبحث أوروبا في كيفية تخفيف قانون الاستدامة أو إلغائه فلن نتمكن من توريد الغاز الطبيعي المسال إليها".

وحلت قطر في صدارة مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم خلال شهر يوليو/تموز الماضي، متفوقة على الولايات المتحدة، لأول مرة خلال 2024. وبلغت صادراتها 7.14 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال بزيادة 11% على أساس شهري، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن التي نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقانون الاستدامة، أصدره الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، يتعلق بالعمالة والضرر البيئي، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ على الشركات التي تتعامل مع دول الاتحاد بحلول عام 2027. ويطالب القانون الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي بالتحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك، وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية.

وعزّز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز طرح وزير الطاقة القطري، قائلاً إنه سيكون من المستحيل على شركته العملاقة في قطاع الطاقة "الاستمرار في ممارسة أعمالها في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات". وأضاف وودز في تصريح لرويترز إن "المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدؤوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون ولكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغيرات ملموسة عليه".

زيادة الطلب

وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجارة الثلاثاء الماضي إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في طريقه للانتعاش مع دخول إمدادات جديدة إلى السوق، في الوقت الذي أكدت فيه شركة أرامكو السعودية قوة الطلب على النفط. وتوقع المسؤولون خلال مؤتمر أسواق الغاز في آسيا، أن تدفع هذه الإمدادات الأسعار للانخفاض، مما يزيد اهتمام المشترين الذين تلعب الأسعار دورا في قراراتهم للشراء.

وافتتح اليوم الاثنين معرض ومؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي الذي ضم قادة الطاقة العالميين، منهم أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذيا وقيادات وصناع سياسات ومبتكرين وأكاديميين، بمن فيهم وزراء طاقة من الإمارات والسعودية وقطر، ورؤساء تنفيذيون لشركات "أدنوك" و"إكسون موبيل" وشركات أخرى، لرسم ملامح مستقبل الطاقة والتكنولوجيا والاستدامة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك بلاس"، قد أعلنت أمس الأحد زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول القادم، إضافة إلى تعليق زيادات إنتاج النفط بشكل مؤقت خلال الربع الأول من عام 2026.

رفع الإنتاج

وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي في رده على سؤال حول إمكانية حدوث فائض نفطي في عام 2026 خلال كلمته أمام معرض ومؤتمر أديبك 2025 "أن جميع الدلالات الحالية تشير إلى طلب قوي في العام المقبل"، وأضاف: "هناك حاجة لمزيد من الطاقة وكذلك بالنسبة للنفط والغاز". وفي السياق أشار سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى أن "إنتاج النفط سيستمر فوق مستوى 100 مليون برميل يوميا لما بعد عام 2040"، موضحا على وجود "حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب"، وأضاف أن "العوامل الجيوسياسية لا تزال تُشكل تدفقات التجارة والأخبار".

من جهته، أكد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن سياسة واشنطن هي بيع الطاقة لأصدقائها حتى لا يشتروها من أعدائهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم جميع أشكال الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة والتي لا تحتاج إلى دعم، وأشار إلى إنشاء واشنطن ناديا للدول لتكون قادرة على التجارة عبر تكرير المعادن الأساسية ومعالجتها.