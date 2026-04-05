قطر: تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى قياسي في مارس

- شهد مؤشر مديري المشتريات في قطر تراجعاً إلى 38.7 نقطة في مارس، مما يعكس تدهوراً في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي بسبب انخفاض الطلبات الجديدة وتأثيرات الحرب في المنطقة. - ارتفعت الضغوط التضخمية مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، مما دفع الشركات لخفض الأسعار وتقليل الأنشطة الشرائية، بينما شهد استحداث الوظائف أضعف وتيرة له منذ 19 شهراً. - من المتوقع أن تتخذ الحكومة القطرية خطوات استباقية لتخفيف الانكماش المحتمل عبر تسريع المشاريع الحكومية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المرنة.

تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطر لشهر مارس/آذار الماضي إلى 38.7 نقطة مقارنةً بـ50.6 نقطة في فبراير/شباط الفائت، بحسب تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال "إس أند بي"، اليوم الأحد، ما يشير إلى تدهور قوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، ليكون بذلك ثاني أدنى مستوى للمؤشر منذ بدء الدراسة حول المؤشر في عام 2017 بعد تراجع بداية جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض الحاد في المؤشر جاء مدفوعاً بتراجع الطلبات الجديدة بمعدل غير مسبوق منذ بدء الدراسة، وسجلت نحو 64% من الشركات المشاركة في المسح انخفاضاً في الطلبيات خلال مارس مقابل 1% فقط سجلت نمواً، وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، التي أدت إلى تعطّل سلاسل الإمداد وتأخر تسليم الطلبات وضعف الإقبال الاستثماري وازدياد المخاطر الأمنية.

وانخفض النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي وبأكبر وتيرة منذ مايو/أيار 2020، لتسجل جميع القطاعات الأربعة التي يرصدها المؤشر تراجعاً في الأداء، خصوصاً الإنشاءات والعقارات، كما أبدت 70% من الشركات المشاركة توقعات سلبية للنشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، معتبرة أن الحرب تهدد بفترة ركود أو تباطؤ اقتصادي وتضعف ثقة المستثمرين وتؤخر تنفيذ مشاريع التنمية والسياحة.

وكشف التقرير عن تصاعد واضح في الضغوط التضخمية خلال مارس، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في خمسة عشر شهراً، وازدياد تكاليف الشراء بأقوى وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025. ورغم ذلك، لجأت العديد من الشركات إلى خفض أسعار منتجاتها وخدماتها لاستبقاء العملاء وتحفيز الطلب، ما يعكس مرونة تسويقية في مواجهة بيئة السوق الصعبة.

من جهة أخرى، خفضت الشركات أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ يونيو/ حزيران 2020، كما تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 نتيجة الحذر الإداري وإعادة تقييم مستويات الإنفاق. وسجّل استحداث الوظائف في القطاع الخاص القطري أضعف وتيرة له في تسعة عشر شهراً، رغم أن عدد العاملين ظل مرتفعاً مقارنة بالعام الماضي، كما رصدت الدراسة ارتفاعاً محدوداً في الأعمال غير المنجزة، ما يشير إلى سعي الشركات للحفاظ على تنافسيتها وسط التباطؤ العام.

وتصاعدت الضغوط التضخمية في مارس/آذار الماضي، وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في خمسة عشر شهراً، وارتفعت أسعار الشراء بأعلى معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025. وظل معدل تضخم الرواتب قوياً بالمقارنة مع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، ولكنه انخفض بدرجة كبيرة في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في الفترة الحالية لتضخم الرواتب التي امتدت لعشرين شهراً.

وأوضحت أنه رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في ضوء ضعف الطلب وظروف السوق الصعبة سعياً إلى الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أو استقطاب عملاء جدد. وتعكس النتائج الأخيرة تأثيرات غير مباشرة للحرب على البيئة الاقتصادية في المنطقة الخليجية، وفي ضوء المؤشرات السلبية، يتوقّع أن تواصل الحكومة القطرية عبر وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار، اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف أثر الانكماش المحتمل على القطاع الخاص.

ويُرجح أن تشمل هذه الخطوات تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية المخطط لها لعام 2026 – 2027 لدعم الطلب المحلي، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج التمويل المدعوم، إضافةً إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات المرونة العالية مثل الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وتمثلت النتائج الإيجابية الرئيسية في الدراسة الأخيرة في ارتفاع أعداد الموظفين والأعمال غير المنجزة، ورغم ذلك، انخفض معدل استحداث الوظائف إلى أدنى مستوى في تسعة عشر شهراً، بينما كان معدل نمو الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.