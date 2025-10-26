قطر تدشّن نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي

دشنت قطر اليوم الأحد، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوة تجسد التوجه نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية. ويُعد النظام الجديد أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى: تسريع إنجاز المعاملات، وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونياً في المرحلة الأولى.

واعتبر وزير البلدية القطري، عبد الله بن حمد العطية، أن تدشين نظام رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي، يمثل إنجازاً وطنياً نوعياً، يعزز مسار التحول الرقمي، ويضع البلاد في مقدمة الدول التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. وقال وزير البلدية القطري، في كلمة بمناسبة التدشين، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مجال إصدار رخص البناء، إذ يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويُتيح إصدار رخص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلاً من 30 يوماً، بفضل قدرته على قراءة المخططات الهندسية والتحقق من مطابقتها المعايير الفنية المعتمدة آلياً، ما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالدقة الفنية. ويُعد نظام "رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي" أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات، بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونياً في المرحلة الأولى.

ويشمل النظام آلية تطوير تلقائية للمستندات اللازمة وتكاملاً مع المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي (Fanar)، ضمن استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي 2024–2027 التي تمول مشاريع حكومية ذكية بقيمة 2.4 مليار دولار. بحسب بيانات وزارة البلدية، بلغ إجمالي رخص البناء منذ بداية عام 2025 نحو 1981 رخصة، منها 58 رخصة لمشاريع كبرى، و1455 رخصة لمشاريع متوسطة وصغرى، و468 رخصة لمشاريع تجارية وسكنية متنوعة.