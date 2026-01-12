قطر تدشن منشأة للخدمات البحرية بالمنطقة الحرة

- افتتحت هيئة المناطق الحرة في قطر منشأة بحرية بالتعاون مع "مارينا مارين سيرفسيز" في منطقة أم الحول الحرة، لتعزيز القدرات التشغيلية ودعم قطاعي النفط والغاز. - تمتد المنشأة على مساحة 26.7 ألف متر مربع، وتقدم خدمات بحرية شاملة تشمل الإمداد والصيانة وجرّ السفن، مع التركيز على دعم مشاريع النفط والغاز في قطر والخليج. - يعكس المشروع التزام قطر بتطوير قطاع الخدمات البحرية كجزء من رؤية 2030، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي ويجذب الاستثمارات.

افتتحت هيئة المناطق الحرة في قطر، بالتعاون مع شركة "مارينا مارين سيرفسيز"، منشأة متخصصة في الخدمات البحرية ضمن منطقة أم الحول الحرة جنوبي البلاد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات البحرية، بما يدعم أنشطة قطاعي النفط والغاز في الدولة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن إنشاء هذه المنشأة يأتي في إطار حرصها على تطوير قطاع الخدمات البحرية وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل في واحد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد القطري. وتمتد المنشأة على مساحة تزيد على 26.7 ألف متر مربع، وقد صُممت لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الدعم البحري، من الإمداد والصيانة إلى عمليات السلامة وجرّ السفن وتشغيل المراسي، فضلًا عن تركيب وإصلاح المعدات والهياكل البحرية.

وأوضح البيان أن المنشأة الجديدة ستمكّن شركة "مارينا مارين سيرفسيز" من تشغيل السفن وتأجيرها وصيانتها، وتقديم حزمة شاملة من خدمات الدعم البحري، بما في ذلك التصنيع والتركيب الميداني للمعدات، إلى جانب دعم المشغلين والمقاولين العاملين في مشاريع النفط والغاز البحرية داخل قطر وخارجها. كما تهدف المنشأة إلى توسيع نطاق خدماتها ليشمل أسواق الطاقة الإقليمية في منطقة الخليج.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، أن افتتاح المنشأة الجديدة يجسّد التزام الهيئة بتطوير قطاع الخدمات البحرية بوصفه رافدًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي والنمو الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرًا أن المشروع يعزّز مكانة قطر مركزًا إقليميًا للخدمات البحرية عالية القيمة، ويسهم في استقطاب الاستثمارات وتطوير الكفاءات المحلية.

من جهته، اعتبر المدير العام لشركة "مارينا مارين سيرفسيز"، عبدالله حمد المانع، أن المنشأة الجديدة تمثل محطة مهمة في تعزيز قدرات الشركة على تقديم خدمات بحرية موثوقة ومتكاملة. وأشار إلى أن البنية التحتية المتطورة في منطقة أم الحول الحرة، إلى جانب التركيز على معايير السلامة والاستدامة والتميّز التشغيلي، تسهم في تهيئة بيئة مثالية لدعم أنشطة النفط والغاز البحرية وبناء شراكات طويلة الأمد.

ويعكس المشروع الجديد رؤية هيئة المناطق الحرة في تطوير منظومة خدمات بحرية متكاملة في محيط ميناء المرسى بمنطقة أم الحول الحرة، الذي يشهد مشاريع تطوير متقدمة لتحويله إلى وجهة رئيسية لليخوت والخدمات البحرية المتخصصة في منطقة الخليج. كما أكدت الهيئة استمرارها في تعزيز القدرات الصناعية والبحرية الوطنية، ودعم إطلاق منشآت استراتيجية قادرة على تعزيز تنافسية قطر في قطاع الخدمات البحرية.

وتوفر قطر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات، وتقدم مجموعة من المزايا، من بينها شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وإنترنت فائق السرعة، فضلًا عن قربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري. وتركّز المناطق الحرة في قطر على أربعة قطاعات رئيسية هي: التكنولوجيا الناشئة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات والخدمات البحرية.