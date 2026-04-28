قطر تحصّن اقتصادها بتدابير تدعم استقرار السوق وتعزز ثقة المستثمرين

- أطلقت قطر تدابير لدعم الأعمال ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد، مع التركيز على الابتكار والقطاع الخاص. - تشمل التدابير تخفيف مالي، مرونة تنظيمية، ودعم تشغيلي، مع حوافز مالية تغطي 40% من المصاريف المحلية، مما دعم مشاريع بقيمة 2.8 مليار ريال وخلق 900 فرصة عمل، بالإضافة إلى إعفاءات وتأجيلات للمدفوعات. - تهدف الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية الأعمال، متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي، مما يعزز رؤية قطر كبيئة استثمارية مستقرة.

أطلقت قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، في خطوة تعكس رغبة الدوحة في تحصين بيئة الأعمال عبر منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية والتنظيمية عن الشركات العاملة في السوق المحلي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بـاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تستهدف رفع النمو الاقتصادي وتوسيع التنويع وبناء منظومة ابتكار أكثر اعتماداً على القطاع الخاص.

وقال وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في بيان للوكالة، اليوم الثلاثاء، إنّ التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال "راسخ وثابت"، وإنّ الجهات المعنية "تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الشركات وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار". وتزامن ذلك مع إعلان حزمة حوافز وطنية تغطي حتى 40% من المصاريف المحلية، وهو ما يعكس انتقالاً واضحاً من سياسات الدعم العامة إلى دعم أكثر استهدافاً للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

وتتوزع التدابير الجديدة على ثلاثة مسارات رئيسية: تخفيف مالي ومرونة تنظيمية ودعم تشغيلي. وفي الجانب المالي، تواصل وكالة ترويج الاستثمار في قطر تقديم حوافز تصل إلى 40% من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية، وقد أسهم هذا البرنامج حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بقيمة 2.8 مليار ريال (769.2 مليون دولار) وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل. أما على مستوى تخفيف الأعباء التشغيلية، فقد أقرّ كل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، إعفاءات من الإيجارات، وتأجيلات للمدفوعات، وتمديداً لعقود الإيجارات التجارية.

وفي الجانب التنظيمي، مدّد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، وأتاح تعديلات مرنة ومحددة زمنياً على جداول تقديم الإقرارات الضريبية، بما يسمح للشركات بالتركيز على أنشطتها الأساسية خلال الظروف الاستثنائية. كما واصلت وزارة التجارة والصناعة تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، إلى جانب مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسعار وحماية المستهلك وتسوية النزاعات، في إشارة إلى أن الدولة تتحرك وفق منطق "إدامة السوق" لا مجرد الاستجابة الظرفية.

وتعكس هذه الخطوات إدراكاً رسمياً بأنّ التوترات الإقليمية لا تضغط فقط على الإمدادات واللوجستيات، بل تمس أيضاً ثقة المستثمرين واستمرارية الأعمال وسلاسل التوريد. وانطلاقاً من ذلك، تكثف وكالة ترويج الاستثمار لقاءاتها الأسبوعية مع مجتمع المستثمرين، وتوفر خطاً ساخناً يعمل على مدار الساعة، إلى جانب دعم لوجستي واستشاري، بما يقلل احتمالات توقف الأعمال أو انتقالها إلى بيئات بديلة أكثر استقراراً. كما عززت هيئة المناطق الحرة خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك.

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية لأنها تتقاطع مع مسار اقتصادي أوسع تقوده الحكومة عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تستهدف نمواً اقتصادياً مستداماً بمعدل 4% سنوياً حتى 2030، عبر توسيع التنويع الاقتصادي وبناء تجمعات اقتصادية تخصصية وتعزيز إنتاجية القوى العاملة. بمعنى آخر، ما يجري ليس مجرد حزمة مؤقتة لاحتواء التحديات، بل محاولة لتأكيد أنّ بيئة الأعمال القطرية لا تزال قابلة للتنبؤ والتنفيذ حتى في أوقات الاضطراب.

الرسالة الأساسية التي تريد الدوحة إيصالها هي أن الحكومة لن تسمح للتقلبات الإقليمية بأن تتحول إلى إرباك داخلي في سوقها أو في ثقة المستثمرين بها. فالحوافز المالية والتسهيلات الضريبية وتمديد المهل والخدمات الرقمية والدعم اللوجستي، كلها أدوات تستهدف الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي بدل الدخول في دوامة انكماش أو ترقب. وهذه المقاربة مهمة خصوصاً للشركات التي تعمل ضمن المناطق الحرة أو عبر مركز قطر للمال، إذ يشكل الاستقرار التنظيمي عنصراً حاسماً في قرارات التوسع والتوظيف ورأس المال.

كما أن ربط هذه الحزمة بتوقعات صندوق النقد الدولي التي تضع قطر في موقع متقدم ضمن أسرع اقتصادات الخليج نمواً اعتباراً من 2027 يمنح السياسات الحالية بُعداً استباقياً، ويجعلها تبدو جزءاً من رؤية طويلة لا استجابة قصيرة. وبذلك، تتحول الحزمة من مجرد "تخفيف ضرر" إلى إشارة سياسية واقتصادية بأن الدولة تملك أدوات الصمود والتموضع حتى في بيئة شديدة التعقيد.

عملياً، يرسل هذا النهج ثلاث رسائل واضحة إلى السوق: الأولى أن الحكومة تريد تجنّب أي انقطاع في الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الأجنبية العاملة في البلاد، والثانية أنّ قطر تراهن على أن المرونة التنظيمية والرقمية قد تكون أحياناً أكثر تأثيراً من الدعم المالي المباشر وحده، لأنها تخفف كلفة الامتثال وتسرّع القرار وتقلل البيروقراطية. أما الرسالة الثالثة فهي أن البيئة الاستثمارية القطرية لا تزال تُبنى على توازن بين الاستقرار المالي والسيادة التنظيمية والانفتاح على رأس المال العالمي.

وتؤكد الحزمة الجديدة أن قطر تتعامل مع المرحلة بمنطق تحصين الاقتصاد لا "إطفاء الحرائق" فقط. فالدعم المالي المباشر والمرونة التنظيمية والخدمات الرقمية والتواصل المستمر مع المستثمرين، كلها عناصر تكمل بعضها بعضاً في محاولة للحفاظ على الثقة واستمرارية الأعمال في وقت تتسارع فيه المتغيرات الإقليمية.