قطر: تجربة ناجحة لـ"التاكسي الطائر" ذاتي القيادة

- نفذت وزارة المواصلات القطرية أول تجربة رسمية للتاكسي الطائر الكهربائي ذاتي القيادة، حيث انطلق من ميناء الدوحة القديم إلى الحي الثقافي "كتارا" بنجاح، معتمداً على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الملاحة الجوية المتقدمة. - تهدف خطة التاكسي الجوي إلى تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، وتقديم وسيلة نقل فعالة وسريعة، ضمن استراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 لتعزيز النقل المستدام. - تتضمن الخطة دمج التاكسي الجوي في منظومة النقل الذكي، مع التركيز على التحول إلى النقل الكهربائي والابتكار الرقمي، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي في قطاع النقل.

نفذت وزارة المواصلات القطرية، اليوم السبت، أول تجربة رسمية لـ"التاكسي الطائر" الكهربائي ذاتي القيادة، وذلك ضمن سلسلة من الاختبارات الفنية والتطبيقية التي تشرف عليها الوزارة لتقييم جاهزية هذا النوع من التقنيات للاستخدام المستقبلي.

جرت التجربة بانطلاق التاكسي الجوي من ميناء الدوحة القديم متجهاً إلى الحي الثقافي "كتارا" حيث هبط على خشبة المسرح الروماني، وجرت الرحلة بنجاح من دون أي تدخل بشري مباشر باستخدام نظام تحكم ذاتي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الملاحة الجوية المتقدمة، والتاكسي يتضمن مقعداً لراكبين ومن دون سائق.

وتهدف خطة إطلاق التاكسي الجوي في قطر إلى تقليل الازدحام وتعزيز الانسيابية المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم وسيلة نقل فعالة وسريعة داخل المدن، خصوصاً في المناطق والأوقات ذات الكثافة المرورية العالية.

وفي تصريحات للصحافيين في موقع هبوط الرحلة التجريبية، قال مسؤول مشروع التاكسي الجوي عبد الرحمن علي الحمادي إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة المواصلات للأعوام 2025 - 2030 لاستخدام وسائل حديثة وصديقة للبيئة ومستدامة ومتقدمة ضمن منظومة قطاع النقل في البلاد، لافتاً إلى أنه يجرى العمل على ربط المناطق الحيوية في قطر بالتاكسي الجوي، والتي تختصرالوقت وتتمتع بالأمان.

وشدد الحمادي على أن قطر تمتلك بنية تحتية متقدمة تجعلها قادرة على استيعاب هذه الوسائل الحديثة من المواصلات واستقبالها ودمجها مع وسائل النقل العام. ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول الخطوات اللاحقة بعد نجاح الرحلة التجريبية، أوضح الحمادي أنه ستُقيّم التجربة وصولاً إلى ترخيص وتشغيل هذا النوع من الوسائل التي تقدم خيارات تنقل ذكية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وسيُنفَّذ مشروع التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة على عدة مراحل متتالية، تُراعى في كل منها المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية ذات الصلة، بما يشمل جاهزية البنية التحتية، واعتماد الأنظمة التشغيلية، واستيفاء معايير السلامة والأمن والجودة، بما يضمن إدماج هذه المنظومة الجديدة في شبكة النقل الوطنية بأسلوب منظم وآمن وفعّال.

النقل الذكي

وتأتي خطة النقل الذكي ضمن استراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030، وتمثل خريطة طريق طموحة تهدف إلى تطوير منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، تواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وتستند الاستراتيجية إلى 125 مشروعاً ضمن 42 مبادرة بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.2 مليار ريال (326 مليون دولار)، مع مشاركة نشطة للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%.

وتتضمن الخطة تعزيز التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية حالياً 73% من شبكة النقل العام، مع استهداف التحول الكامل بحلول 2030. كما تركز الخطة على دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة لتقديم خدمات مواصلات مبنية على البيانات والاستدامة، مع توفير خدمات رقمية تلبي احتياجات المجتمع، بما يشمل فئات كبار السن وذوي الهمم .

وخطة النقل الذكي تدمج التاكسي الجوي ضمن منظومة شاملة للنقل المستدام والمتطور تواكب التحديات المستقبلية وترسخ مكانة قطر مركزَ ابتكار إقليمياً وعالمياً في قطاع النقل.