قطر تتوقع استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع

- تتوقع قطر استعادة معظم إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع، بعد توقفه بسبب الاعتداءات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، مما أثر على الطاقة الإنتاجية في رأس لفان. - تستعد قطر للطاقة لاستئناف العمليات مع تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سيسهم في تخفيف أزمة شح الإمدادات العالمية، رغم استمرار ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا وآسيا. - تلعب قطر دوراً محورياً في تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل الاضطرابات العسكرية التي شهدتها منطقة الخليج مؤخراً.

تتوقع قطر عودة معظم إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقال آل ثاني في المقابلة إنّ قطر تخطط لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من الأجزاء غير المتضررة من منشآتها خلال أسابيع قليلة.

وتدير شركة قطر للطاقة أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم في رأس لفان، إلا أنّ الإنتاج توقف إلى حد كبير منذ الاعتداءات الإيرانية في أوائل مارس/ آذار الماضي، والتي أدّت عملياً إلى إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار بقطاري إنتاج يمثلان نحو خُمس الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمنشأة.

وتستعد الشركة حالياً لاستئناف عملياتها مع إحراز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تقدماً باتجاه إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "في غضون بضعة أسابيع، سيعود الإنتاج إلى طبيعته، باستثناء المنشأة المتضررة. لقد حُشدَت فرقنا بالفعل منذ عدة أسابيع، وتستعد قطر للطاقة لعودة العمليات إلى طبيعتها بمجرد استقرار الوضع في المضيق".

ومن شأن عودة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر أن تسهم في تخفيف أزمة شح الإمدادات العالمية. وعلى الرغم من اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال أسعار الوقود في أوروبا وآسيا أعلى من مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب. وتمكّنت قطر من تصدير عدد محدود من الشحنات من الخليج العربي إلى مشترين في آسيا عبر إخفاء مواقع ناقلات الغاز، وذلك في إجراء أمني، إلا أن هذه الشحنات لا تزال أقل بكثير من المستويات الطبيعية.

تأتي عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات واسعة نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها منطقة الخليج خلال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى تعطّل جزئي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وتعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتلعب دوراً محورياً في تلبية الطلب العالمي على الوقود، ولا سيما بعد التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة خلال السنوات الأخيرة.