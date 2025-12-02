قطر تتجه لبيع حصة بنحو 360 مليون دولار في سلسلة سينسبري البريطانية

- جهاز قطر للاستثمار يخطط لبيع حصة بقيمة 273 مليون جنيه إسترليني في سلسلة متاجر سينسبري، مما يعكس إعادة تموضع استراتيجي للصندوق السيادي. - الصفقة تشمل بيع 97.6 مليون سهم، مع ارتفاع سهم سينسبري بنسبة 19% منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة المبيعات نتيجة توجه المستهلكين نحو خيارات أكثر توفيراً. - إتمام البيع سيجعل قطر ثاني أكبر مساهم، بينما يعزز رجل الأعمال التشيكي دانييل كريتنسكي حصته، مما يشير إلى اهتمام متزايد بالقطاع البريطاني.

يستعد جهاز قطر للاستثمار لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات التخارج الأخيرة من السوق البريطانية، مع إعلانها عن بيع حصة تبلغ قيمتها نحو 273 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) في سلسلة متاجر سينسبري (J Sainsbury Plc)، في خطوة تعكس إعادة تموضع استراتيجي من قبل الصندوق السيادي الذي يعد أحد أبرز المساهمين التاريخيين في المجموعة.

وبحسب بيان رسمي أوردته بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، يخطط الجهاز لبيع ما يصل إلى 83.6 مليون سهم من أسهم الشركة، كما دخلت في اتفاق مشتقات مالية مع بنك جي بي مورغان، يُتيح للبنك بيع 14 مليون سهم إضافي، ليصل إجمالي الأسهم المعروضة للبيع إلى نحو 97.6 مليون سهم. ويستند تقييم الصفقة إلى إقفال سهم سينسبري عند 3.26 جنيهات يوم الاثنين.

وتأتي خطوة البيع بعد ارتفاع سهم سينسبري بنسبة 19% منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة المبيعات نتيجة توجه المستهلكين البريطانيين نحو خيارات أكثر توفيراً، في ظل ضغوط تكلفة المعيشة. ووفق بيانات "بلومبيرغ"، تمتلك هيئة قطر للاستثمار حالياً نحو 239.4 مليون سهم تمثل 10.5% من رأسمال الشركة، ما يجعلها أكبر مساهم منفرد في السوبرماركت البريطاني منذ دخولها إلى الشركة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

غير أن إتمام عملية البيع سيؤدي إلى تراجع قطر إلى المركز الثاني، تاركة الصدارة لصالح رجل الأعمال التشيكي دانييل كريتنسكي عبر شركته الاستثمارية "فيزا إكويتي إنفستمنت" (Vesa Equity Investment) التي تواصل تعزيز حصتها في قطاع التجزئة الأوروبي.

وتُعد سينسبري ثاني أكبر سلسلة سوبرماركت في المملكة المتحدة بعد "تيسكو" (Tesco)، وقد استفادت في الأشهر الماضية من استراتيجية تسعيرية تستهدف جذب المستهلك الباحث عن القيمة، ما جعل سهمها من بين أبرز الرابحين في قطاع التجزئة البريطاني. ويرى محللون أن تخارج قطر في هذا التوقيت قد يعكس رغبتها في إعادة تخصيص رأس المال نحو قطاعات ذات عوائد أعلى أو أسواق أكثر نمواً، فيما يُنظر إلى دخول كريتنسكي المتزايد على أنه مؤشر على اهتمام متصاعد بالقطاع البريطاني في ظل تقييمات جاذبة بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.