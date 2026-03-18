قطر تؤكد كفاءة المنظومة الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد

- أكد وزير البلدية القطري عبد الله بن حمد العطية على كفاءة المنظومة الإنتاجية الوطنية واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات 100% والدواجن الطازجة 99%، بفضل السياسات الحكومية الداعمة. - أشار وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني إلى استقرار الأسواق القطرية بفضل الخطط الاستباقية، مع تفعيل خطط الطوارئ ومسارات شحن بديلة، وتنفيذ عمليات تفتيش يومية لضمان استقرار الأسواق. - يلعب القطاع الصناعي الوطني دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي، مع وجود أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً، وبلغ عدد المنتجات الوطنية في 2025 أكثر من 2000 منتج، مما يعكس تطور الصناعة المحلية.

أكد وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في قطر عبد الله بن حمد العطية ارتفاع كفاءة المنظومة الإنتاجية الوطنية واستقرار سلاسل الإمداد الغذائي في البلاد، موضحاً أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية بلغت 100%، ومن الدواجن الطازجة 99%، بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الزراعي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لعدد من المزارع القطرية المحلية، اليوم الأربعاء، للاطلاع على منظومات الإنتاج الزراعي والحيواني والتقنيات الحديثة المستخدمة في تعزيز الإنتاج المحلي. وشدد العطية على أهمية الاستمرارية في تطوير الأداء الميداني ومتابعة المشاريع الوطنية لضمان جاهزيتها واستدامة عملياتها وفق أعلى المعايير، بما يعزز استقرار الأسواق المحلية ويؤكد نجاح استراتيجية الأمن الغذائي للدولة.

وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة والصناعة، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في لقاء خاص مع تلفزيون قطر أمس الثلاثاء من داخل مركز العمليات بالوزارة، أن الأسواق القطرية تشهد استقراراً في توافر السلع والمخزون الاستراتيجي، بفضل الخطط الاستباقية التي اعتمدتها الدولة منذ أكثر من عقد للتعامل مع التحديات المحتملة، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن.

وأوضح أن مركز العمليات يتولى متابعة حركة السلع من دخولها عبر المنافذ وحتى منافذ البيع، باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة تضمن مراقبة مستويات المخزون وحركة الطلب بشكل لحظي، مشيراً إلى تنفيذ نحو ثلاثة آلاف عملية تفتيش يومياً عبر أكثر من 300 مفتش لضمان استقرار الأسواق والتزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين.

ولفت إلى أن الوزارة فعّلت خطط الطوارئ ومسارات شحن بديلة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تسيير شحنات جوية عاجلة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية لتغطية احتياجات السوق، تجاوزت حتى الآن 300 طن ومن المتوقع أن تصل إلى 1000 طن قريباً.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار وزير التجارة إلى أن الارتفاعات الطفيفة في بعض السلع تعود إلى زيادة تكاليف النقل والشحن عالمياً، متوقعاً عودة الأسعار إلى استقرارها عند تحسن الأوضاع الدولية، مؤكداً أن المخزون الكبير من السلع في قطر ساهم في الحفاظ على ثبات الأسعار.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي الوطني يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي، إذ يضم أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً تعمل بكفاءة عالية. وبلغ عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% عن العام السابق، ما يعكس تطور الصناعة المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.