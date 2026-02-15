قطر: تأسيس "استثمار كابيتال" لتعزيز الحوكمة في قطاع المال

- أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن تأسيس "استثمار كابيتال" لتعزيز تنويع الأصول وتحسين كفاءة رأس المال، مع التركيز على الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والامتثال للمعايير الدولية. - تهدف "استثمار كابيتال" إلى تطوير أعمال المصارف والخدمات المالية في قطر كمركز مالي عالمي، مع التركيز على الإدارة المسؤولة لرأس المال وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مستندة إلى أطر تنظيمية صارمة. - يشهد قطاع الاستثمار المالي في قطر نمواً مدعوماً ببيئة تنظيمية صارمة، مع توقعات بنمو الأصول المصرفية إلى 800 مليار ريال بحلول 2025، مما يعزز من دور الاستثمارات المالية في الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة، وهي شركة مساهمة قطرية عامة مدرجة في البورصة، اليوم الأحد، تأسيس مجموعتها الخامسة "استثمار كابيتال"، المتخصصة في إدارة الاستثمارات المالية والحوكمة المؤسسية، لدعم تنويع الأصول وتحسين كفاءة رأس المال في بيئة تنظيمية متقدمة.

وأشار بيان المجموعة إلى أن "استثمار كابيتال" ستعمل على توحيد ممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال عبر الأسواق، لتحسين أداء المحافظ ورفع الشفافية مع الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة خوان ليون، أن الشركة الجديدة هي خطوة استراتيجية لتطوير أعمال المصارف والخدمات المالية، وأوضح أنها تنطلق من قطر باعتبارها مركزا ماليا عالميا، مع التركيز على الإدارة المسؤولة لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مع توسيع نطاق أنشطة الاستثمار في المنطقة، استنادا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة تدعم النمو المستدام، بينما شدد رئيس مجلس إدارة المجموعة، معتز الخياط، على رصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وتنويع المحافظ، بما يسهم في إدارة أفضل للمخاطر.

ويشهد قطاع الاستثمار المالي في قطر نموا مدعوما ببيئة تنظيمية صارمة من هيئة السوق المالية والبنك المركزي القطري، مع أصول مصرفية تصل إلى نحو 800 مليار ريال (نحو 219.7 مليار دولار) بنهاية 2025، ونمو سنوي يفوق 10%.

وتشكل الاستثمارات المالية 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بـأكبر خمسة أصول تمويل إسلامي عالمياً، وتوسعات في الصناديق السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار الذي تقدر أصوله بـ 557 مليار دولار ومراكز بيانات رقمية وصناديق خاصة.

وتدير مجموعة استثمار القابضة، 28 ألف موظف من 100 جنسية عبر 10 دول، عبر مجموعات في الرعاية الصحية، والخدمات، والسياحة والعقارات، والصناعات، وتضيف "كابيتال" الخامسة تركيزاً مالياً لتعزيز الاستدامة والنمو المسؤول.