قطر: انطلاق المؤتمر الدولي للغاز بمشاركة 80 دولة الاثنين

تستضيف شركة قطر للطاقة، غداً الاثنين، المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المُسال "LNG 2026"، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة 80 دولة، وكبار قادة الصناعة وخبراء الطاقة وصناع السياسات، ما يعكس مكانته منصةً عالمية تجمع الفكر الصناعي والتقني لرسم ملامح مستقبل الغاز الطبيعي المُسال ودوره المحوري في تحقيق توازن سوق الطاقة العالمي، وتأمين انتقال منظم نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وبحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، "فقد عزز التطوير المسؤول لاحتياطيات الغاز الطبيعي في قطر، إلى جانب الشراكات الراسخة والاستثمارات الاستراتيجية، من مكانة قطر للطاقة لاعباً عالمياً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي المُسال، وساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المُسال ركيزةً للنمو ووسيلة رئيسية لوصول عادل ومنصف إلى طاقة أنظف".

يعقد المؤتمر تحت شعار "ريادة الغاز الطبيعي المُسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد"، ويتناول اتجاهات السوق والتقنيات المبتكرة والحلول التي تُشكل مستقبل قطاع يظل ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي والتحوّل إلى طاقة منخفضة الكربون. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية حول مواضيع محورية، بما في ذلك المزايا التنافسية للغاز الطبيعي المُسال ودوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وإلى جانب المؤتمر، يُقام معرض الغاز الطبيعي المسال 2026 على مساحة 35 ألف متر مربع بمشاركة 300 شركة محلية وعالمية.

ويشارك في المؤتمر نحو 20 ألف شخص، ويعقد جلسات حوارية وندوات نقاشية، ويتناول البرنامج التنفيذيّ "ديناميكيات الغاز الطبيعي المُسال العالمية: منظور صناعي"، و"الغاز الطبيعي المُسال: عامل تمكين حاسم لمستقبل منخفض الكربون"، و"تحقيق النجاح معاً: بناء شراكات استراتيجية في مجال الغاز الطبيعي المُسال"، وحواراً بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين بعنوان "التآزر في مجال الغاز الطبيعي المُسال: دور الحكومة والصناعة"، و"الميزة التنافسية للغاز الطبيعي المُسال: توفير إمكانية الوصول إليه بأسعار معقولة للأسواق الناشئة"، و"دور الغاز الطبيعي المُسال في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية"، و"مستقبل الغاز الطبيعي المُسال: رؤى وتوقعات من المؤتمر".

وسيضمّ المؤتمر نخبة من أبرز الشخصيات في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، بمن فيهم وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" دارين وودز، والرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز إس إي"، باتريك بويان، وآخرون.

وتكتسب استضافة قطر لهذا المؤتمر الدولي أهمية استثنائية باعتبارها المضيف للمرة الثانية بعد استضافتها النسخة الـ14 لعام 2004، وبالتزامن مع المرحلة التاريخية من بدء تشغيل مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يعد أكبر مشروع في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ومع تشغيل أحد أضخم مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه على مستوى العالم.

ويمثل هذا الحدث العالمي رمزاً للتحول الكمي والنوعي في قدرات قطر الإنتاجية والتقنية، ويُبرز التزام "قطر للطاقة" بمواصلة استراتيجيتها التي تقوم على التطوير المسؤول والشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في القطاع، ما يعزز من مكانتها بوصفها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ومركز توازن رئيسي لأمن الطاقة.

ومنذ إطلاق مشروع حقل الشمال في تسعينيّات القرن الماضي، تبنت قطر رؤية استراتيجية جعلت من الغاز الطبيعي الركيزة الأساسية لنموها الاقتصادي وتنوع مصادر دخلها، إلى جانب دورها الريادي في استحداث وتصدير حلول الغاز منخفض الكربون.

وقد ساهمت مشاريع التطوير المتتابعة في رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن سنوياً إلى أكثر من 142 مليون طن بحلول 2030، عبر مشروعَي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، وتأتي الزيادة استجابة للطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي، خاصة من الأسواق الآسيوية والأوروبية التي تبحث عن إمدادات مستقرة وآمنة في ظلّ التحديدات الجيوسياسية والبيئية.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المُسال، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، من أكثر المناسبات في العالم أهمية في صناعة الغاز الطبيعي المُسال ولجميع الجهات الفاعلة والمهتمة في هذه الصناعة، والتي يشارك فيها الآلاف من المشاركين والمتحدثين والعارضين والزوار التجاريين وغيرهم، وقد انعقدت النسخة الأخيرة عام 2023 في مدينة فانكوفر الكندية.