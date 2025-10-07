"قطر الوطني" يطلق بنكاً رقمياً في مصر ويواصل نمو أرباحه

- حصلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على موافقة البنك المركزي المصري لإنشاء بنك رقمي جديد باسم (ezbank)، مما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مالية سلسة. - أعلنت المجموعة عن موافقة البنك المركزي السعودي لإنشاء بنك رقمي جديد في المملكة باسم "إيزي بنك"، برأسمال 2.5 مليار ريال سعودي، مستهدفة الشباب ورواد الأعمال بخدمات مصرفية مبتكرة. - ارتفعت أرباح QNB بنسبة 1% لتصل إلى 12.829 مليار ريال، مع زيادة الموجودات بنسبة 9%، واستقرار نسبة الكفاءة عند 23.3%، مما يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري على ترخيص خاص بإنشاء بنك رقمي جديد يحمل اسم (ezbank)، من دون الكشف عن رأس مال البنك المزمع إنشاؤه. وأوضحت المجموعة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تعكس التزامها بدعم رؤية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وسيستفيد البنك الرقمي من التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات مالية سلسة لقاعدة واسعة من العملاء، من خلال منصات مخصصة بشكل رئيسي لأجهزة الهاتف الجوال، والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر الذكية لتسهيل المعاملات وزيادة إمكانية الوصول ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر.

وكانت مجموعة بنك قطر الوطني قد أعلنت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) لإنشاء بنك رقمي جديد في المملكة يحمل اسم "إيزي بنك"، بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، برأسمال 2.5 مليار ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريالات)، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تستهدف فئة واسعة من العملاء، لا سيما الشباب ورواد الأعمال.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 12.829 مليار ريال (3.51 مليارات دولار)، مقارنة بـ12.710 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت المجموعة أن إجمالي الموجودات بلغ 1.38 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9%، وكان المصدر الرئيسي لنمو الموجودات هو القروض والسلف التي ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 1.001 تريليون ريال.

وأكدت المجموعة في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم الثلاثاء، أن تدفق الودائع المتنوعة ساعد في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 963 مليار ريال، بزيادة 6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وأشارت المجموعة إلى استقرار نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23.3%، والتي تعد واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض 2.9%، وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، ما يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 121 مليار ريال، بزيادة 7%.