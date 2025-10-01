قطر الوطني يطلق بنكاً رقمياً في السعودية

- حصلت مجموعة بنك قطر الوطني على موافقة البنك المركزي السعودي لإنشاء "إيزي بنك" الرقمي بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه، برأسمال 2.5 مليار ريال، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تستهدف الشباب ورواد الأعمال. - تعكس هذه الخطوة التزام بنك قطر الوطني بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية سلسة وآمنة. - تواصل المجموعة توسيع استثماراتها، حيث أطلقت صندوق QCD للأسواق النقدية في مركز دبي المالي العالمي، مما يعزز الربط بين التمويل التقليدي واللامركزي.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) للترخيص الخاص بإنشاء بنك رقمي جديد في المملكة يحمل اسم "إيزي بنك"، بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة وبرأسمال 2.5 مليار ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريالات)، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تستهدف شريحة واسعة من العملاء، لا سيما فئة الشباب ورواد الأعمال.

وأشارت المجموعة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة المهمة بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة تعكس نجاح استراتيجيتها في تعزيز أعمالها وحرصها على تلبية احتياجات عملائها وتوسيع نطاق خدماتها المصرفية المبتكرة، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي في جميع البلدان التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأكد البيان التزام بنك قطر الوطني بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث سترسخ هذه الخطوة مكانة المجموعة في مجال الابتكار الرقمي والارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء من خلال تقديم خدمات وحلول رقمية تتميز بالسلاسة والكفاءة وسهولة الوصول. وأوضح أن المجموعة تضع هذه الموافقة حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة جديدة في إعادة تشكيل التجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتكاملة وآمنة، تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات بمختلف شرائحهم، ما سيساهم في إحداث تغيير إيجابي في السوق عبر تحسين مستوى كفاءة الخدمات المصرفية وتيسير سبل الوصول إليها وتحسين تجربة العملاء.

وتواصل مجموعة بنك قطر الوطني خطتها الاستراتيجية في توسيع استثماراتها وشراكاتها الخارجية، وقد أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق أول صندوق مرمّز للأسواق النقدية وخاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وهو صندوق QCD للأوراق النقدية. وقد اعتمد بنك قطر الوطني وحدات "كيو سي دي تي" (QCDT) أصلاً ضمانياً مؤهلاً، ومن المتوقع اعتماده قريباً أصلاً ضمانياً متطابقاً من قبل بعض البورصات العالمية الكبرى، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي.

يشار إلى أن البنوك الرقمية هي مؤسسات مصرفية تقدم جميع خدماتها بشكل إلكتروني عبر الإنترنت أو التطبيقات الذكية من دون الحاجة إلى فروع تقليدية، وبدأت البنوك الرقمية في السعودية رسمياً بترخيص أول ثلاثة بنوك رقمية بالكامل في يونيو/ حزيران 2021، وهي بنك STC Pay، والبنك السعودي الرقمي، وبنك D360.

أما في قطر، فأطلقت البنوك الكبرى حلولاً رقمية شاملة، لكن لا يوجد حتى الآن بنك رقمي مستقل بالكامل مثل النموذج السعودي. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني إلى 8.4 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقارنة بأرباح قدرها 8.16 مليارات ريال جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 8% لتصل إلى 21.46 مليار ريال، كما يعود إلى تراجع صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم إلى 1.51 مليار ريال مقابل 2.06 مليار ريال في النصف الأول 2024.