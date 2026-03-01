قطر: العمل عن بُعد في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأحد

- في ظل التوترات الإقليمية، قررت قطر اعتماد العمل عن بُعد يوم الأحد 1 مارس، باستثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة واتباع إرشادات السلامة. - أعلنت قطر عن إجراءات طارئة بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط جميع الصواريخ دون إصابات أو أضرار، مع تعليق الملاحة الجوية وتحويل الدراسة إلى نظام عن بُعد. - تم التأكيد على وفرة السلع الأساسية وفتح المتاجر 24 ساعة، ورفع جاهزية القطاع الصحي، مع توجيه المواطنين بالخارج للتواصل مع البعثات الدبلوماسية.

في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة في المنطقة إثر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة بالاعتداء على دول خليجية ضمنها قطر، قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، اعتماد العمل عن بعد ليوم غد الأحد الأول من مارس/آذار لكافة الموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وذكرت الأمانة العامة في بيان، اليوم السبت، أنه يستثنى من هذا القرار موظفو القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي، وكذلك الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يكونوا موجودين في مقر العمل.

وأهابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة واتباع إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة.

وقد أعلنت دولة قطر عن حزمة شاملة من الإجراءات الطارئة ردًا على الموجة الثالثة من الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية التي استهدفت أراضيها، والتي جرى التصدي لها بنجاح كامل دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية في المناطق السكنية أو المدنية.

وأكدت الجهات الرسمية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأهداف، مع سماع دوي انفجارات في سماء الدوحة ومناطق أخرى، خاصة بالقرب من قاعدة العديد الجوية الأميركية.

وشملت الإجراءات تعليق الملاحة الجوية والرحلات الدولية، وتحويل الدراسة بجميع مستوياتها إلى نظام عن بُعد ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الأول من مارس/ آذار، وتأكيد وفرة السلع الأساسية مع فتح فروع تجارية على مدار 24 ساعة، ورفع جاهزية القطاع الصحي بالكامل، إلى جانب توجيهات للمواطنين بالخارج بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية.