قطر: استئناف الملاحة البحرية لمسافة 7 أميال

- أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع الوسائط البحرية ضمن نطاق محدد، مع استثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية، وذلك بعد توقف مؤقت حرصاً على السلامة العامة. - يشمل النطاق البحري المحدد المناطق من مدينة لوسيل شرقاً وحتى ميناء حمد، ومن أم حيش غرباً وحتى دوحة سلوى، مع دعوة الوزارة لملاك الوسائط البحرية للالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية. - جاء هذا القرار بعد توقف الأنشطة البحرية في 29 يونيو، إثر حادث أمني أدى لاستشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم.

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن ضمن النطاق البحري المحدّد بمسافة تقدر بنحو سبعة أميال بحرية، وأوضحت الوزارة، في بيان ليلة أمس، أن النطاق يشمل المنطقة الواقعة شرقاً من مدينة لوسيل، بما في ذلك الموانئ والمراسي والمرافق البحرية التابعة لها وحتى ميناء حمد، إضافة إلى المنطقة الواقعة غرباً من أم حيش وحتى دوحة سلوى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي أدت إلى استئناف الملاحة البحرية بعد توقفها؟ ما هي المناطق البحرية المحددة التي يشملها استئناف الملاحة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت الوزارة إنّ القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي ستواصل أعمالها وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها. ودعت الوزارة جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية النافذة، والتأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل وأثناء الإبحار، بما يضمن سلامة الرحلات البحرية.

كانت الوزارة قد شدّدت على جميع ملاك الوسائط البحرية ومستخدميها في قطر بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، للتوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم في 12 يوليو/ تموز الجاري، وحتى إشعار آخر، حرصاً على السلامة العامة.

وأوضح التعميم أن الإجراء الاحترازي المؤقت يأتي بناءً على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لتشمل جميع أنواع الوسائط البحرية المُستخدمة لأغراض شخصية أو ترفيهية أو تجارية، مع استثناء السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها. وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم.

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وفي الخامس من الشهرالجاري أيضاً، أعلنت الوزارة استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، بعد أن أوقفت في 29 يونيو/ حزيران الماضي، الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وجاء هذا الإجراء الاحترازي غداة إعلان وزارة الداخلية القطرية في 28 من الشهر نفسه، استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم، إثر تعرّض وسيطة بحرية لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة الخليجية.