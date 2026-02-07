قطر: إطلاق مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي

- أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع مايكروسوفت منصة "مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي"، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آليات العمل المؤسسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. - تسهم المنظومة في تحسين الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرار، مع توسيع نطاق الخدمات الذكية للمواطنين والمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - تعتمد المنصة على تقنيات مايكروسوفت السحابية، مما يتيح للجهات الحكومية تطوير وكلاء ذكيين بسرعة ومرونة، مع تكاملهم مع الأنظمة الداخلية والخارجية لتحسين تجربة المستخدم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، إطلاق منظومتها الرقمية الجديدة "مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agent Factory)، وهي منصة متكاملة لتطوير وإدارة ونشر حلول ذكية قائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آليات العمل المؤسسي.

وأكد مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة أحمد الكواري، أن إطلاق هذه المنظومة يمثل "خطوة مفصلية" في مسار تحديث العمليات الحكومية، من خلال أتمتة شاملة تستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ودعم عملية اتخاذ القرار وتوسيع نطاق الخدمات الذكية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وبيّنت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن اكتمال البنية التقنية والتنظيمية للمنظومة سيفتح المجال أمام تعاون مستمر مع "مايكروسوفت" لتطوير قدراتها وإطلاق خدمات جديدة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات العامة.

من جانبه، أعرب المدير العام لمايكروسوفت قطر، أحمد الدنداشي، عن فخره بالمساهمة في هذا المشروع الوطني الطموح، مشيدًا برؤية وزارة التجارة والصناعة في تبني مفهوم الخدمات الحكومية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه تسريع التحول الرقمي وتحقيق أثر مستدام على المؤسسات وقطاع الأعمال والمجتمع.

وأوضح البيان أن منظومة "مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي" جرى تطويرها باستخدام التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت، لتمكين الجهات الحكومية من تطوير ونشر وكلاء ذكيين بسرعة ومرونة، مع ضمان تكاملهم مع الأنظمة الداخلية والخارجية وتقديم تجربة موحدة ومتسقة للمستخدمين. وتأتي الخطوة في سياق تسارع تبني قطر لتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، بقيادة مبادرات وطنية مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتأسيس مشاريع داعمة للتحول الرقمي الحكومي.

ومن أبرز هذه المشاريع منصة كاي (Kai) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي منصة وطنية موحدة تهدف إلى توفير بنية تحتية ذكية تتيح للجهات الحكومية إطلاق وكلاء رقميين متطورين وتحسين تجربة المستخدم في الخدمات العامة. وتشكل منظومة "مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي"الجديدة امتداداً عملياً لهذه الجهود، إذ من شأنها تمكين الوزارات والمؤسسات من تصميم وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لتلقي الطلبات، وتقديم الإجابات، ومعالجة البيانات، بما يعزز من سرعة الإنجاز ودقة الأداء، في خطوة تعكس التزام قطر بتوظيف التقنيات المتقدمة لبناء قطاع حكومي أكثر استدامة.