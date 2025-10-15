قطاع غزة: دخول كميات من الوقود وغاز الطهي من مصر

- إدخال الوقود وغاز الطهي إلى غزة: تم السماح بإدخال كميات من الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ضمن المساعدات المصرية لتخفيف الأزمة الخانقة في القطاع. - تخصيص الوقود للقطاعات الحيوية: سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقود للقطاعات الحيوية مثل إزالة الأنقاض، ومرافق البنية التحتية، والمستشفيات التي تعاني من توقف الخدمات بسبب نقص الطاقة. - جهود مصرية لتخفيف الأوضاع الكارثية: تركز الجهود المصرية على إدخال الوقود والمساعدات الغذائية والطبية العاجلة، لتهيئة الظروف الإنسانية وتثبيت وقف إطلاق النار.

أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، اليوم الأربعاء، أنه جرى السماح بإدخال كميات من الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، من خلال مرورها بمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي ومعبر كيسوفيم، وصولًا إلى داخل القطاع.

وأوضحت المصادر أن هذه الشحنة تأتي ضمن المساعدات المصرية المخصصة للفلسطينيين، في إطار الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع، مع النقص الحاد في الوقود والغاز اللازمين لتشغيل المرافق الأساسية.

وأضافت أن الكمية التي دخلت اليوم تُعتبر بداية لدفعات متتالية، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في حجم الكميات المتدفقة إلى غزة، وفق خطة تنسيقية بين الأجهزة المصرية والجهات الدولية المعنية.

وبيّنت المصادر أن الجزء الأكبر من الوقود سيُخصص للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها تشغيل الآليات الهندسية الخاصة بإزالة الأنقاض، ومرافق البنية التحتية، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني من توقف شبه تام في خدماتها بسبب انقطاع الطاقة.

وأكدت أن الجهد المصري يتركز حاليًّا على إعطاء الأولوية لإدخال الوقود وغاز الطهي إلى جانب المساعدات الغذائية والطبية العاجلة، بهدف تخفيف الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان القطاع منذ اندلاع الحرب، وتهيئة الظروف الإنسانية اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار واستمرار جهود إعادة الإعمار.