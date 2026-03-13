قطاع المياه في إيران على حافة الانهيار

- تعرضت البنية التحتية للمياه في إيران لضربات جراء غارات جوية إسرائيلية، مما يزيد من أزمة المياه الحادة في طهران، حيث حذر الرئيس الإيراني من احتمال إخلاء المدينة بسبب سوء الإدارة والتحديات المناخية. - تعاني إيران من إجهاد مائي مزمن، حيث تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في الإجهاد المائي، مع تعرض أكثر من 80% من السكان لهذا الإجهاد. زادت موجة الجفاف منذ 2020 من احتمالية الجفاف الشديد، مع تصاعد المخاوف من استهداف البنية التحتية للمياه. - تعود أزمة المياه إلى عوامل هيكلية منذ ثورة 1979، مع سوء الإدارة والفساد، حيث تستهلك الزراعة 90% من المياه، مما يستنزف المخزون الجوفي، وتفاقم العقوبات الدولية الوضع بمنع تطوير الشبكات المائية.

في مشهد مأساوي يعكس عمق تداعيات الحرب، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه كرة نارية مشتعلة تجتاح أحد شوارع طهران، تاركة خلفها ذيلاً من اللهب حيث كانت توجد قناة المياه في المكان. الحادث الذي وقع في الثامن من مارس/آذار الجاري، نجم عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مستودعات نفطية في ضواحي العاصمة الإيرانية. ورغم تعذر التحقق المستقل من صحة المقاطع، فإنّها قدمت دليلاً صارخاً على حالة الانهيار المتوقعة للبنية التحتية للمياه في إيران، والتي تتعرض الآن لضربات مباشرة في ظل التصعيد العسكري الراهن.

تكشف "بلومبيرغ" في تقرير لها أمس، أن العاصمة طهران، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، كانت قد وصلت إلى حافة "اليوم صفر" (نفاد المياه) في نهاية العام الماضي. وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحذيراً مصوّراً أكد فيه أنه حتى مع تطبيق سياسات التقشف المائي، سيكون إخلاء المدينة حتمياً إذا لم تهطل الأمطار قريباً، بما يعكس حجم الكارثة التي تتفاقم يوماً بعد آخر، علماً أن إيران لم تصل إلى هذه المرحلة بين ليلة وضحاها، بل هي نتيجة تراكمات عقود من سوء الإدارة والتحديات المناخية القاسية.

وتشير البيانات التي استندت إليها "بلومبيرغ" إلى الآتي:

1- إجهاد مائي مزمن: تحتل إيران المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الدول الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي.

2- السكان تحت الخط الأحمر: أكثر من 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 93 مليون نسمة يعيشون في ظل إجهاد مائي شديد للغاية، وفقاً لمعهد الموارد العالمية.

3- جفاف قياسي: شهدت إيران منذ عام 2020 أسوأ موجة جفاف في تاريخها المسجل. وبحسب مبادرة "الإحالة الجوية العالمية"، فإن سنوات الجفاف الشديد باتت أكثر احتمالاً بعشر مرات مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.

4- تبعات الصراع المسلح: في السابع من مارس/آذار، تعرضت محطة تحلية مياه في جزيرة قشم لهجوم، تلاه رد إيراني باستهداف منشأة مائية في البحرين. ورفعت هذه الأحداث منسوب المخاوف من تحول البنية التحتية للمياه إلى هدف عسكري رئيسي في الصراع الدائر.

ويُعزى الجذر الحقيقي للأزمة إلى عوامل هيكلية متراكمة. فمنذ ثورة 1979، تم بناء بنية تحتية مائية ضخمة دون مراعاة لمعدلات الاستهلاك الحقيقية، وفي ظل أنظمة اتسمت بسوء الإدارة والفساد. وكثيراً ما كانت العقود تمنح لمقربين من الدولة والمؤسسة العسكرية، في ما عُرف محلياً باسم "مافيا المياه".

وقد أدت العقوبات الدولية إلى تفاقم الوضع بإقصاء الشركات متعددة الجنسيات، مما حال دون تطوير هذه الشبكات. كما أن 90% من استهلاك المياه في إيران يذهب للزراعة، التي توسعت في المناطق الأكثر جفافاً، مستنزفةً المخزون الجوفي ومتسببة في هبوط أرضي واسع في طهران ومناطق أخرى. ويشير الخبراء إلى أن السدود والخزانات تعمل بأقل من 90% من طاقتها الاستيعابية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي المتماسك.

وتنقل "بلومبيرغ" عن الخبيرة في مركز المناخ والأمن سواتي فيرافالي تحذيرها من أن "مياه الشرب تمثل نقطة الضعف الاستراتيجية الكبرى لإيران". وتضيف أن أنظمة التوزيع المركزية التي اعتمدتها إيران ودول الخليج لمواجهة ندرة المياه "رائعة، إلا أنها تصبح نقاط فشل واحدة بسرعة كبيرة"، خاصة في ظل الصراع الحالي. وعلى عكس جيرانها، تعتمد إيران على محطات التحلية في توفير 3% فقط من مياه الشرب، مقارنة بأكثر من نصف الاحتياجات في السعودية و90% في الكويت.

وبغض النظر عن كيفية انتهاء الحرب الحالية، يرى مراقبون أن إيران ستخرج منها منهكة وأقل قدرة على مواجهة أزمة المياه. مع انتهاء موسم الأمطار واقتراب فصل الصيف، يلوح في الأفق شبح صيف عام 2023، حيث وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، مما اضطر السلطات إلى إعلان عطلة رسمية لمدة يومين.

ويخلص تقرير "بلومبيرغ" إلى أن أزمة المياه في إيران هي "وحش متعدد الرؤوس" يجمع بين تغير المناخ، وسوء الإدارة، والعقوبات، والآن الحرب. وبينما تشير التوقعات المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، يبقى الاستثمار في خطط التكيف بعيد المنال، مما ينذر بمستقبل أكثر قتامة للاستقرار الداخلي في البلاد.