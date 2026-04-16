قطاع الطيران العالمي تحت ضغط الإضرابات وغلاء الوقود

- شهدت شركة "لوفتهانزا" إضرابًا من الطيارين والمضيفين، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وتأثير كبير على عملياتها، بينما تمكنت "يورو وينغز" من تشغيل معظم رحلاتها. - تواجه "إيزي جت" تحديات بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران، مما أدى إلى توقع خسائر كبيرة وتراجع الحجوزات الصيفية، مع توقع ارتفاع أسعار التذاكر. - هددت شركات الطيران النيجيرية بتعليق الرحلات إذا لم تُخفض أسعار وقود الطائرات، التي ارتفعت بنسبة 270%، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويؤثر على العمليات.

أدى إضراب مشترك لطياري ومضيفي شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، مع مواصلة أفراد الطاقم الجوي توقفهم عن العمل لليوم الرابع هذا الأسبوع، ما أثّر في رحلات العلامة الأساسية "لوفتهانزا" و"لوفتهانزا كارغو" للشحن، إضافة إلى الشركة الإقليمية "سيتي لاين". وفي مطار فرانكفورت، سجّلت الشركة المشغلة للمطار "فرابورت" 656 حالة إلغاء من أصل 1313 عملية إقلاع وهبوط كانت مقررة اليوم الخميس. وتشمل هذه الأرقام جميع شركات الطيران، إلا أن الجزء الأكبر من الإلغاءات يعود إلى "لوفتهانزا".

وكانت محاولة للوساطة في النزاع الجماعي بشأن أجور الطيارين قد فشلت أمس الأربعاء، إذ لم تتمكن "لوفتهانزا" ونقابة الطيارين "كوكبيت" من الاتفاق على جدول القضايا محل التفاوض. كما طغت الاحتجاجات على فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الشركة. وفي شركة "يورو وينغز"، المملوكة لـ"لوفتهانزا"، كان الإضراب مقرراً لهذا الخميس فقط، بينما يظل يوم الجمعة مهدداً بالإضراب لدى الشركات الأخرى. وأفاد متحدث باسم الشركة بأن "يورو وينغز" تمكنت من تشغيل أكثر من 70% من رحلاتها المجدولة، مشيراً إلى أن جزءاً فقط من الأسطول يخضع لقانون الإضراب الألماني. وأضاف أن مئات الطيارين العاملين على متن طائرات ألمانية تطوعوا للعمل.

"إيزي جت" تحذر من خسائر أكبر بسبب الحرب

في سياق متصل، حذّرت شركة الطيران الاقتصادي البريطانية "إيزي جت"، اليوم الخميس، من تكبد خسائر أكبر في النصف الأول من العام، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران، إضافة إلى زيادة المخصصات القانونية، في وقت تباطأت فيه الحجوزات المستقبلية أيضاً بفعل الصراع.

وأدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة في أسعار وقود الطائرات بما يصل إلى 200 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب في اضطراب قطاع الطيران العالمي، وأجبر شركات الطيران على رفع الأسعار وتقليص خطط النمو ومراجعة توقعاتها. وتوقعت "إيزي جت" تسجيل خسارة قبل الضرائب تتراوح بين 540 و560 مليون جنيه إسترليني (733 إلى 761 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، منها 25 مليون جنيه إسترليني تكاليف إضافية للوقود في مارس/ آذار، و30 مليون جنيه نفقات مرتبطة بارتفاع المخصصات القانونية.

وكانت الشركة قد سجلت خسارة قدرها 394 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت ذاته، تراجعت حجوزات الصيف مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت نسبة الحجوزات في الربع الثالث 63% مقابل 65% قبل عام. كما حذّرت الشركة من أن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر مع اقتراب نهاية الصيف، مشيرة إلى أن الصراع أثّر على سلوك العملاء الذين تجنبوا حجز رحلات إلى تركيا ومصر وقبرص.

شركات الطيران النيجيرية تهدد بوقف الرحلات

إلى ذلك، حذرت شركات الطيران النيجيرية من أنها ستعلق جميع رحلاتها الجوية اعتباراً من 20 إبريل/ نيسان، ما لم يتم تخفيض أسعار وقود الطائرات الباهظة، والتي اتهمت شركات تسويق الوقود في البلاد بتضخيمها بشكل مصطنع. ووجهت رابطة شركات الطيران النيجيرية، وهي هيئة تضم نحو اثنتي عشرة شركة طيران، معظمها محلية، رسالة إلى رابطة كبار مسوقي الطاقة في نيجيريا بتاريخ 14 إبريل/ نيسان، تشكو فيها من ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنحو 270% منذ أواخر فبراير/ شباط.

وارتفعت أسعار النفط والوقود العالمية بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الإيرانية، حيث يعيق الصراع بشدة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات إلى اضطراب قطاع الطيران العالمي، مما أجبر شركات الطيران على رفع أسعار التذاكر، وتقليص خطط النمو، وإعادة النظر في توقعاتها.

ويمثل وقود الطائرات عادةً ما بين 30% إلى أكثر من 40% من تكاليف تشغيل شركات الطيران الأفريقية، مقارنةً بمتوسط عالمي يتراوح بين 20% و25%، وفقاً لرابطة شركات الطيران الأفريقية، مما يجعلها عرضةً بشكل خاص لارتفاع الأسعار. وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة تنظيم المنتجات البترولية في نيجيريا أن قطاع الطيران في البلاد استهلك حوالي 2.1 مليون لتر من وقود الطائرات يومياً الشهر الماضي.

ومع ذلك، لم تُسلّم مصفاة دانغوت البترولية العملاقة، المنتج المحلي الوحيد لوقود الطائرات في نيجيريا، أي شحنات إلى السوق المحلية في مارس/ آذار، بحسب البيانات. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط أن صادرات نيجيريا من المنتجات البترولية النظيفة، البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات، قد تضاعفت أكثر من مرتين شهرياً في مارس.

(الدولار = 0.7364 جنيه إسترليني)

(رويترز، أسوشييتد برس)