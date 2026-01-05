قطاع الخدمات الصيني: تباطؤ في النمو وتراجع التوظيف

- شهد قطاع الخدمات في الصين تباطؤًا في النمو خلال الشهر الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52 نقطة، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مع تراجع الطلبات الجديدة، خاصة تلك الموجهة للتصدير. - رغم التباطؤ، تحسنت ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى منذ مارس، مع توقعات بنمو المبيعات في 2026، لكن التحديات تشمل انكماش التوظيف وتقلب الطلب الخارجي. - يواجه القطاع ضغوطًا من ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع هوامش الربح، مما يدفع الشركات لخفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية وسط منافسة شديدة.

شهد قطاع الخدمات في الصين تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الشهر الماضي، إذ تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لبيانات مسح نشرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم الاثنين. وانخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات (Caixin) إلى 52 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ52.1 نقطة في الشهر السابق.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فقد حقق قطاع الخدمات في الصين نموًا للعام الثالث على التوالي خلال عام 2025، إلا أن وتيرة هذا النمو كانت الأضعف في ستة أشهر. وجاء دعم النشاط أساسًا من ارتفاع حجم الأعمال الجديدة، رغم أن نموها سجل بدوره أضعف مستوى له في ستة أشهر، متأثرًا بانخفاض الطلبات الجديدة الموجهة للتصدير.

وفي سياق متصل، انخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما خفضت الشركات أعداد موظفيها بدوام كامل وجزئي، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في حجم الأعمال غير المنجزة. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات التشغيل للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، مسجلًا أعلى معدل نمو له خلال عام 2025. ومع ذلك، لجأ مقدمو الخدمات إلى خفض أسعار خدماتهم بشكل ملحوظ نتيجة اشتداد المنافسة في السوق.

في المقابل، تحسنت ثقة الشركات لتبلغ أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار الماضي، إذ يتوقع مقدمو الخدمات أن تسهم ظروف السوق القوية وخطط التوسع في تعزيز نمو المبيعات ورفع مستويات النشاط خلال عام 2026. وقال ياو يو، مؤسس شركة ريتنج دو، إن "قطاع الخدمات أنهى عام 2025 بنمو متواضع وتوقعات مرتفعة"، مضيفًا أن "تحسن التوقعات يوفر دعمًا نفسيًا لآفاق عام 2026، غير أن انكماش التوظيف وتقلبات الطلب الخارجي لا يزالان من أبرز التحديات التي تواجه القطاع".

يأتي هذا التباطؤ في قطاع الخدمات في وقت يواصل الاقتصاد الصيني مواجهة ضغوط داخلية وخارجية متشابكة، أبرزها ضعف الطلب العالمي، وتباطؤ التعافي في الاستهلاك المحلي، إلى جانب استمرار تداعيات أزمة قطاع العقارات وتشديد المنافسة بين الشركات. ويُعد قطاع الخدمات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الصين، إذ يمثل نسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل واسعة، ما يجعل أي تباطؤ فيه مؤشرًا حساسًا على اتجاهات الاقتصاد الكلي.

كما تعكس بيانات التوظيف الضغوط التي تواجهها الشركات في موازنة التكاليف مع مستويات الطلب، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل وتراجع هوامش الربح، الأمر الذي يدفع العديد من مقدمي الخدمات إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصصهم السوقية. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب الخارجي عاملًا متقلبًا، يتأثر بالتباطؤ في الاقتصادات الكبرى والتوترات التجارية والجيوسياسية.

ويشير أداء قطاع الخدمات في الصين إلى نهاية عام 2025 بنمو محدود، لكنه مدعوم بتحسن نسبي في ثقة الشركات وتوقعاتها المستقبلية. وبينما قد يشكل هذا التفاؤل قاعدة نفسية داعمة للنشاط الاقتصادي في عام 2026، فإن استمرار ضعف التوظيف وتقلب الطلب الخارجي يفرضان تحديات حقيقية على قدرة القطاع على تحقيق تعافٍ قوي ومستدام، ما يجعل مسار النمو مرهونًا بتطورات السوق المحلية والعالمية على حد سواء.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)