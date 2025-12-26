قطاع التكنولوجيا... طفرة استحواذ وسباق محتدم في إسرائيل

- شهد قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تحولاً إيجابياً مع ارتفاع تقييمات الشركات الناشئة، خاصة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة إسرائيل كمركز للابتكار. - رغم التحديات الجيوسياسية والسياسات النقدية الصارمة، ساهمت هذه الظروف في فرز السوق، حيث بقيت الشركات ذات النماذج التكنولوجية القوية قادرة على جذب التمويل. - أظهر استطلاع Fusion تحسناً في المزاج الاستثماري، مع ارتفاع التقييمات الإيجابية، لكن يظل التفاؤل مشروطاً بعدم حدوث تصعيد جيوسياسي جديد.

رغم عام اتّسم باستمرار الضبابية السياسية والاقتصادية، بدأت ملامح تحوّل لافتة تظهر في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل. إذ تكشف نتائج استطلاع للمستثمرين أجرته شركة Fusion، إلى جانب تقرير صادر عن Vintage Investment Partners، عن ارتفاعات حادة في تقييمات الشركات الناشئة القادرة على جذب التمويل، بالتوازي مع تزايد تركّز الاستثمارات في مجالَي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. والأبرز أن هذه المؤشرات تعكس عودة غير متوقعة للتفاؤل بين المستثمرين بعد سنوات من عدم اليقين.

قطاع تحت الضغط ثم التكيّف

شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي خلال العامَين الماضيَين ضغوطاً مركّبة، تزامنت فيها التحديات الجيوسياسية مع تشديد السياسات النقدية عالمياً، وتراجع السيولة في أسواق رأس المال المغامر. هذا الواقع انعكس في انخفاض عدد الصفقات، وصعوبة جمع صناديق جديدة، وتباطؤ نشاط الاكتتابات العامة والاستحواذات، ما دفع العديد من الشركات الناشئة إلى تقليص النفقات، وتسريح موظفين، وإعادة هيكلة نماذجها التشغيلية.

غير أن هذه المرحلة القاسية أسهمت، وفق المستثمرين، في فرز السوق، إذ بقيت الشركات القادرة على إثبات جدوى نماذجها التكنولوجية والتجارية، ولا سيّما في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، في موقع أقوى لاستقطاب التمويل. ومع بدء تراجع حالة الصدمة، وعودة رؤوس الأموال للتركيز على الجودة بدل الكم، بدأت مؤشرات تعافٍ تدريجي بالظهور، خصوصاً في إسرائيل التي تعتمد كثيراً على قطاع التكنولوجيا محرّكاً أساسياً للنمو والصادرات.

مؤتمر الاتجاهات والتوقعات: قراءة في عام صعب

هذه النتائج عُرضت خلال المؤتمر السنوي للاتجاهات والتوقعات، الذي جمع أكثر من 300 شريك في صناديق رأس المال المغامر، ومستثمرين ملائكيين، ورواد أعمال متسلسلين، وقادة في منظومة الابتكار. وركّز المؤتمر على تقييم أداء القطاع خلال عام صعب، ومحاولة استشراف ملامح العام المقبل في ظل التسارع العالمي غير المسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع واي نت غلوبال. ويُعقد المؤتمر للعام الثامن على التوالي بمبادرة من غاي كاتسوفيتش، الشريك المؤسس والشريك الإداري في Fusion، بالتعاون مع مكتب المحاماة Pearl Cohen، بهدف توفير منصة سنوية لمناقشة الاتجاهات الكبرى التي ترسم مستقبل منظومة الشركات الناشئة في إسرائيل.

منافسة محتدمة وتركيز استثماري أعلى

قبل انعقاد المؤتمر، أجرت Fusion استطلاعاً شمل أكثر من 200 مستثمر، طُلب منهم تحديد أبرز التحديات التي تواجه صناعة رأس المال المغامر حالياً. وأظهرت النتائج أن 29% يرون أن اشتداد المنافسة على الاستثمار في القطاعات الأكثر جذباً يشكّل التحدي الأكبر. وجاءت في المرتبة الثانية صعوبة منافسة الصناديق المحلية لنظيراتها الأجنبية بنسبة 23%، مقارنة بـ10% فقط في العام الماضي. أما جمع صناديق جديدة، فتراجع إلى المرتبة الثالثة بنسبة 20%، بعد أن كان التحدي الأبرز العام الماضي بنسبة 38%. وعند سؤال المستثمرين عن القطاعات الثلاثة المرجّحة لقيادة الصناعة خلال العام المقبل، جاءت الإجابة شبه إجماعية: 98% توقّعوا بقاء الأمن السيبراني في الصدارة، يليه الذكاء الاصطناعي بنسبة 96%. بينما حلّت تقنيات الكم ثالثاً بنسبة 23%، متقدمة على التكنولوجيا المالية التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة.

أموال أقل... لكنّها أكثر تركّزاً

وخلال المؤتمر، قدّم عساف حورش، الشريك الإداري المشارك في Vintage، تقريراً استعرض فيه أداء صناديق رأس المال المغامر والشركات الناشئة خلال العام الماضي. وبيّن التقرير أن رؤوس الأموال باتت تتركّز على نحوٍ متزايد في عدد أقل من الصناديق، وتُوجَّه إلى عدد محدود من الشركات، معظمها في مراحل نمو متقدمة.

وبحسب التقرير، يُتوقّع أن يتجاوز حجم جمع صناديق رأس المال المغامر في الولايات المتحدة 61 مليار دولار هذا العام، موزّعة على 376 صندوقاً فقط، في تراجع كبير مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إطلاق 832 صندوقاً، كما ارتفع متوسط المدة اللازمة لإغلاق الصناديق إلى نحو 18 شهراً، مقارنة بـ15.8 شهراً في العام السابق. في المقابل، تجاوز إجمالي استثمارات الصناديق الأميركية في الشركات الناشئة 250 مليار دولار، خُصّص نحو 58% منها لشركات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. اللافت أن نحو نصف هذه الاستثمارات ذهب إلى 1% فقط من الشركات، معظمها شركات ذكاء اصطناعي في مرحلة التوسّع.

قفزات في التقييم... خصوصاً في إسرائيل

أشار التقرير أيضاً إلى اتجاه تصاعدي واضح في تقييمات الشركات بين عامَي 2023 و2025. ففي الأسواق العالمية، تكون الزيادات عادة معتدلة في المراحل المبكرة، ثم تتسارع في الجولات المتقدمة. أما في إسرائيل، ومع النسبة المرتفعة من رواد الأعمال المتكرّرين، فقد أدت المنافسة الشديدة إلى رفع التقييمات منذ المراحل الأولى.

ونتيجة لذلك، ارتفعت متوسطات التقييم بنسبة 43% في جولات السلسلة A، و35% في السلسلة B، و29% في السلسلة C، و36% في السلسلة D. ويرى حورش أن سلوك الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي يعيد إلى الأذهان ما شهدته الأسواق في 2021–2022، لكنه يستند هذه المرة إلى قفزة تكنولوجية حقيقية وتبنٍّ سريع يولّد قيمة اقتصادية ملموسة.

طفرة استحواذ رغم التباطؤ العالمي

وعلى صعيد الاندماجات والاستحواذات، أوضح التقرير أن السوقَين الأميركية والأوروبية لا تزالان تشهدان تعافياً بطيئاً، في حين تبدو إسرائيل استثناءً لافتاً. إذ يُتوقّع أن يكون عام 2025 عاماً قياسياً من حيث نشاط الاستحواذ المحلي، حتى عند استبعاد صفقة الاستحواذ البارزة على شركة Wiz. ويعكس ذلك قدرة المنظومة الإسرائيلية على إنتاج شركات ذات قيمة استراتيجية عالية تجذب مستحوذين عالميين، في وقت تعاني فيه العديد من الشركات من ضغوط مالية تدفعها للبيع.

عودة التفاؤل... ولكن بحذر

تكشف نتائج استطلاع Fusion عن تحوّل ملموس في المزاج العام للمستثمرين. فحين طُلب منهم تقييم وضع صناعة رأس المال المغامر في إسرائيل، وصف 20% الوضع بأنه ممتاز، مقارنة بـ1% فقط العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من صنّفوه جيداً إلى 42%. في المقابل، تراجعت التقييمات السلبية بحدّة. وظهر اتجاه مشابه في ما يتعلّق بالتفاؤل بمستقبل إسرائيل، إذ عبّر 74.5% من المشاركين عن نظرة إيجابية، مقارنة بـ57% في العام السابق. ومع ذلك، يظلّ هذا التفاؤل مشروطاً بعدم حدوث تصعيد جيوسياسي جديد قد يعيد خلط الأوراق، ويؤثر مجدداً في تدفقات الاستثمار وثقة الأسواق.