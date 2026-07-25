قطاع التكنولوجيا الأميركي يفقد 140 ألف وظيفة منذ بداية العام

- شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى تسريح 140 ألف موظف هذا العام، مع توجيه استثمارات ضخمة نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يعكس تحول الأولويات رغم عدم تحقيق الربحية الكاملة. - يُشبه تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف بالوحش في رواية فرانكشتاين، حيث أدى إلى فقدان وظائف لمن طوروا أدواته، مع خفض الوظائف لتعويض التوظيف المكثف السابق. - تستمر الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي في التوسع، مما يخفف من تأثير التسريحات، بينما تواجه شركات مثل أوراكل ضغوطاً مالية وتصنيفات ائتمانية منخفضة.

لم يوفر الإنفاق الهائل الذي خصصته شركات التكنولوجيا لقطاع الذكاء الاصطناعي والأنشطة المرتبطة به خلال العام الجاري، حصانة للوظائف في هذه الشركات، بل أصبح سبباً في شطب عشرات الوظائف للعاملين الذين طوروا هذا القطاع. وحسب تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ونشرته اليوم السبت، ألغت شركات التكنولوجيا الأميركية 140 ألف وظيفة خلال العام الجاري. واستندت نتائج التحليل إلى بيانات جمعتها شركة "تشالنجر، غراي آند كريسماس" لإحصاءات الوظائف، لتظهر أن عمالقة التكنولوجيا أمازون وأوراكل وميتا ومايكروسوفت، قد شطبوا معاً 50 ألف وظيفة أي أكثر من ثلث الوظائف التي فُقدت منذ بداية 2026.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات التكنولوجيا إلى تسريح هذا العدد الكبير من الموظفين رغم استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي سبباً حقيقياً لفقدان الوظائف أم أنه مجرد ذريعة لتصحيح أخطاء التوظيف السابقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

بالنسبة إلى كثير من العاملين في هذا القطاع، أصبح الذكاء الاصطناعي شبيهاً بالوحش في رواية فرانكشتاين الذي خلقه فيكتور، مستدعياً الكمال ليصبح سبباً في مأساته ونهايته. فشطب آلاف الوظائف في قطاع التكنولوجيا يأتي نتيجة لإحلال الذكاء الاصطناعي محل من طوّروا أدواته، خصوصاً في قطاعات البرمجة ومعالجة البيانات، أو لتوفير مزيد من الإنفاق في السباق المحتدم بين تلك الشركات للوصول الى الأفضل والأحدث، في قطاع لم يتحول إلى الربحية الكاملة حتى الآن.

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وتشير فاينانشال تايمز إلى أن عدد الوظائف المشطوبة في شركات التكنولوجيا الكبرى يمثل نسبة 6% من إجمالي العاملين فيها. وتؤكد الأرقام أن قطاع التكنولوجيا يسير في معدل ثابت لتقليص الوظائف وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي. ويناقض هذا التوجه موجة الآمال الواسعة خلال جائحة كورونا وعقبها، حين ساد نمط العمل عن بعد وعزز الاعتماد على قطاع التكنولوجيا، فاجتذب استثمارات ووظائف كثيرة.

وتشير بيانات مكتب العمل الأميركي إلى أن معدل فقدان الوظائف في قطاع التكنولوجيا يسير بمعدل يزيد على المعدل الوطني في بقية القطاعات حيث لا يزال معدل البطالة عند مستوى معقول هو 4.2%، كذلك يتناقض مع "حمى الإنفاق" التي تتبعها شركات أمازون وميتا وألفابيت وميكروسوفت، التي من المنتظر أن تخصص معاً ما يصل إلى 750 مليار دولار لبناء مراكز بيانات تعزز وجودها في ساحة الذكاء الاصطناعي. أما أوراكل، فقد خصصت 70 مليار دولار لتطوير أدواتها في القطاع وبناء قاعدة تنافسية مع الأربعة الكبار.

وتنقل الصحيفة عن ريشي غالوريا، المحلل في بنك RBC، قوله إن شركات التكنولوجيا تلجأ إلى خفض الوظائف لتعويض موجات التوظيف المكثفة التي قامت بها في السابق، ولتحرير مزيد من رأس المال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "يجب أن يأتي المال من مكان ما".

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وأنهت أوراكل سنتها المالية 2026 بعدد موظفين يقل بنحو 21 ألف موظف مقارنة بالعام السابق، وذلك عقب عمليات تسريح أجرتها في مارس/ آذار. وجاءت هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها العمومية. وخفّضت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) هذا الشهر التصنيف الائتماني للشركة إلى درجة تفصلها مرتبة واحدة فقط عن فئة السندات عالية المخاطر، مشيرة إلى ضعف التدفقات النقدية واستمرار الغموض بشأن العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي مع زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، أعادت شركات التكنولوجيا هيكلة وحدات أعمال كانت قد راهنت عليها سابقاً بكونها محركات للنمو. فقد ألغت مايكروسوفت 4,800 وظيفة في وقت سابق من هذا الشهر، كان معظمها في وحدة ألعاب إكس بوكس (Xbox)، في إطار إعادة تنظيم أعمالها بعد ثلاث سنوات فقط من استحواذها على شركة أكتيفيجن بليزارد (Activision Blizzard) مقابل 75 مليار دولار.

وعزت بعض شركات التكنولوجيا عمليات التسريح إلى المكاسب الإنتاجية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لشركة تشالنجر المتخصصة في تتبع سوق العمل، ارتبطت التكنولوجيا بما يصل إلى 170 ألف وظيفة أُلغيت في الشركات منذ مايو/ أيار 2023.

وفي مايو/ أيار الماضي، سرّح جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك (Block)، ما يقرب من نصف القوة العاملة في الشركة، التي كانت تضم نحو 10 آلاف موظف. وأبلغ الموظفين في مذكرة داخلية بأن الذكاء الاصطناعي يغيّر احتياجات الشركة من القوى العاملة. لكن عدداً من الأكاديميين شككوا في هذا التبرير، معتبرين أن ربط التسريحات بالذكاء الاصطناعي ليس سوى ذريعة يستخدمها المديرون التنفيذيون لتصحيح أخطاء التوظيف السابقة.

وأظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي عاملاً وراء تسريح الموظفين كان أداؤها في البورصة أقل من مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال الثلاثين جلسة تداول التالية للإعلان. ويُقارن ذلك بفارق يبلغ نحو 4% فقط بالنسبة إلى الشركات التي عزت عمليات التسريح إلى أسباب أخرى.

واتخذت عدة شركات تكنولوجيا كبرى خطوات لتجنب الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي سبباً لخفض الوظائف، من بينها أمازون ومايكروسوفت، اللتان أكدتا صراحة أن نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يكن الدافع وراء قرارهما تقليص أعداد الموظفين. ورغم تصاعد موجة تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا، فإن الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك و"أوبن إيه آي"، تواصل توسيع قوتها العاملة بوتيرة سريعة، ما يساعد على الحد من تأثير التسريحات بالقطاع التكنولوجي بشكل عام.