- اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية عشرات المسؤولين في قضايا فساد، بينهم رئيس "الهستدروت" ومسؤولون في السلطات المحلية ومؤسسات عامة، مع توقع استجواب المئات. - داهمت الشرطة 55 منزلاً و12 مكتباً إدارياً، كاشفة عن شبكة فساد ممنهجة داخل "الهستدروت"، حيث تبادل الخدمات المالية والرشاوى مقابل تعيينات حكومية. - تأتي الاعتقالات في ظل قضايا فساد أخرى، مثل تورط رئيس الوزراء نتنياهو، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالفساد في المؤسسات الإسرائيلية.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عشرات المسؤولين الكبار في القطاع الاقتصادي والبلدي في إسرائيل بتهمة التورط في جرائم الفساد، ومن بين المتورطين رئيس مكاتب الاتحاد العام للعمال في إسرائيل "الهستدروت"، أرنون بار دافيد وزوجته، ومسؤولون كبار في المنظمة وفي السلطات المحلية، كما شملت الاعتقالات موظفين في بلديات ريشون لتسيون، كريات بيالك، كريات جات، روش هاعين وأشدود، إضافة إلى موظفين في مؤسسات عامة مثل الصندوق القومي اليهودي وشركة القطارات، وشركة الطيران "إل عال". ومن المتوقع استجواب المئات ممن يخضعون للتحقيق من بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة.

وداهمت شرطة الاحتلال في الساعات الأولى لصباح الاثنين، 55 منزلاً، و12 مكتباً إدارياً، وستة مكاتب تابعة للسلطات محلية، وخمس شركات، كما داهمت الشرطة مكتب رئيس لجنة عمال سكك حديد إسرائيل، لياف إلياهو، واعتقلت رؤساء بلديات ومسؤولين كباراً في بلديات ريشون لتسيون، وكريات بياليك، وحريش، وينتظر أن تستمر حملة الاعتقالات في المستقبل لغاية نهاية التحقيقات والاستجوابات.

ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، أن رجل أعمال في مجال التأمينات أدار شبكة فساد ممنهجة داخل الهستدروت، قامت على مبدأ "العطاء والأخذ"، إذ كان يتلقى خدمات مالية ورشاوى مقابل تعيينات في شركات حكومية كان مقرباً منها وفي شركات التأمين التي يسيطر عليها رجال الأعمال، فيما حصل مسؤولون كبار في "الهستدروت" على منافع مالية وشخصية مقابل تسهيل هذه التعيينات.

وقال رئيس وحدة التحقيقات الخاصة "لاهف 433" (منظمة إسرائيلية لمكافحة الجريمة)، المفتش ميني بنيامين لصحيفة "غوبلس": "بدأنا هذا الصباح تحقيقاً سرياً مفتوحاً استمر قرابة عامين، كُشف فيه عن شبهات جرائم أخلاقية، يُزعم أن مسؤولين في الخدمة العامة والاقتصاد الإسرائيلي ارتكبوها. ومن خلال التحقيقات حتى الآن، تتضح صورة تُظهر علاقة تبادلية بين رجال الأعمال وعناصر مختلفة في القطاع العام".

ومن المقرر أن يُحال المشتبه بهم لاحقاً اليوم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد احتجازهم، بينما تواصل وحدة لاهف 433 تحقيقاتها في واحدة من أوسع وأخطر قضايا الفساد التي تهزّ المؤسسات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وسط توقعات بتوسع دائرة الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.

على خطى نتنياهو

وأصبحت قضايا الفساد في إسرائيل مثل الخبز اليومي، إذ يوجد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في دائرة الاتهام، بعد أن وجه له النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000، وتتمحور حول شبهات تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 370 مليون دولار مقابل قيام موقع "والا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، ومالكها شاؤول إيلوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

وفي القضية المسماة "الملف 2000"، وجهت لنتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة. وتتعلق القضية بشبهات مساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" لصالح "يديعوت أحرونوت"، كما يواجه نتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المسماة "الملف 1000"، للاشتباه بحصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلشان، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له.

ووفق مندلبليت، فإنّ القرار بتوجيه لائحة الاتهام لنتنياهو جاء بناء على مئات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات في القضايا الثلاث. ويحاكم في هذه القضايا أيضاً المدير العام السابق ومالك شركة الاتصالات "بيزك" وموقع "والا" شاؤول إيلوفيتش وزوجته إيريس، بتهمة الرشوة في "الملف 4000"، كما يواجه ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس المحاكمة بتهمة الرشوة في "الملف 2000".

قضايا أخرى

وسبق أن شهدت إسرائيل قضية فساد أخرى في مارس/آذار 2004 عندما قدمت سلطة المنافسة الإسرائيلية لائحة اتهام خطيرة إلى منطقة القدس ضد 12 مسؤولاً كبيراً في شركات النقل وضد الشركات، بتهمة التنسيق المحظور وغسل الأموال والفوز بشكل احتيالي بمناقصات لخدمات النقل التابعة للسلطات المحلية والمستشفيات وشركة الكهرباء، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك حصول المتهمين بطريقة احتيالية على ما يقرب من 200 مليون شيكل مدفوعة من الهيئات العامة.