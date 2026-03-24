- تعرضت منشآت غازية إيرانية للقصف، بما في ذلك مبنى إدارة الغاز ومحطة تقليل الضغط في أصفهان، وخط أنابيب يغذي محطة كهرباء خرمشهر، دون خسائر بشرية بفضل إجراءات الدفاع السلبي. - أكد وزير الطاقة الإيراني على مرونة شبكة الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى إنتاج الكهرباء الموزع وفائض الإنتاج الذي يضمن استقرار الإمدادات، رغم إصابة بعض المنشآت. - شدد الوزير على ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى قدرة إيران على تصدير الكهرباء ومساعدة الدول المجاورة في الأزمات.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن منشأتين مرتبطتين بقطاع الغاز الإيراني تعرضتا للقصف فجر اليوم الثلاثاء، وذلك خلافاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التي قال فيها إن البنى التحتية الإيرانية للطاقة لن تكون مستهدفة، ومنح مهلة لخمسة أيام. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن مبنى إدارة الغاز ومحطة تقليل ضغط الغاز في شارع كاوه بمدينة أصفهان تعرضا لإصابة مباشرة، ما أدى إلى تضرر أجزاء من المنشأة وعدد من المنازل المحيطة.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عدم وقوع انفجار كبير يعود إلى تطبيق إجراءات الدفاع السلبي، إذ كانت المحطة قد أُخرجت من الخدمة مسبقاً وفق متطلبات السلامة قبل وقوع الهجوم. وفي الوقت نفسه، أفادت الوكالة بتعرض خط أنابيب الغاز المغذي لمحطة كهرباء خرمشهر جنوب غربي إيران للاستهداف. وقال حاكم المدينة عميد زادة، إن مقذوفاً سقط خارج نطاق محطة خط الغاز في المدينة، مؤكداً أن الحادث لم يوقع خسائر بشرية. وأضاف أن إمدادات الطاقة في خرمشهر مستمرة حالياً من دون أي اضطراب بفضل جهود الجهات المختصة.

كانت إسرائيل قد استهدفت في وقت سابق عدداً من وحدات التكرير في حقل بارس الجنوبي للغاز، وهو ما قوبل باعتداءات إيرانية على منشآت طاقة في المنطقة. فيما كان الرئيس الأميركي قد أكد بعد ذلك أنه أبلغ إسرائيل بعدم استهداف المنشآت الغازية الإيرانية. كذلك هدد الرئيس الأميركي قبل يومين، بنسف محطات الطاقة في إيران إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز في غضون 48 ساعة، قبل أن يتراجع ويمدد المهلة، أمس الاثنين، خمسة أيام إضافية، متحدثاً عن وجود مفاوضات "بناءة" مع طهران التي نفت بدورها صحة ذلك.

وزير الطاقة الإيراني يطمئن الإيرانيين بشأن شبكة الكهرباء

في السياق، أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، اليوم الثلاثاء، أن شبكة الكهرباء في البلاد تتمتع بمرونة عالية، موضحاً أن إنتاج الكهرباء في إيران يتم بشكل موزع في مختلف المناطق، على عكس ما هو قائم في إسرائيل ودول الخليج، حيث الإنتاج مركزي، الأمر الذي يجعل تلك الشبكات أكثر عرضة للضرر. وقال علي آبادي إن بعض منشآت وزارة الطاقة تعرضت بالفعل للإصابة، من بينها محطة تحويل فشافويه التي دُمّرت بالكامل، وكانت تزود الصناعات والمنازل في المنطقة بالكهرباء.

وأضاف أن فرق الطوارئ التابعة لقطاعي الكهرباء والمياه تعمل إلى جانب فرق الإغاثة لإعادة الخدمات بسرعة ومنع حدوث أخطار إضافية مثل الحرائق. وأوضح الوزير أن إيران تمتلك محطات توليد في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك أكثر من ألف موقع للطاقة المتجددة، ما يحد من تأثير أي هجوم محتمل على الشبكة العامة حسب قوله. وأكد أن المواطنين لا ينبغي أن يقلقوا من انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن شبكة الكهرباء الإيرانية تمتلك حالياً فائض إنتاج يتجاوز عشرة آلاف ميغاوات، وأن البلاد قادرة حتى في ظروف الحرب على تصدير الكهرباء إلى بعض الدول المجاورة.

وأشار الوزير الإيراني وفق وكالة إرنا الرسمية، إلى أن إيران ساعدت أخيراً إحدى الدول المجاورة التي تعرضت شبكتها الكهربائية للانهيار، حيث تم زُوِّدَت بالكهرباء وأُعيد تشغيل شبكتها بناءً على توجيهات رئاسية، من دون تسمية هذه الدولة. وشدد وزير الطاقة في ختام تصريحاته على أن أي محطة قد تتعرض للتضرر يمكن استبدالها بسرعة، مؤكداً أن العامل الأهم في هذه المرحلة ترشيد الاستهلاك، ومشيراً إلى أن المواطنين في إيران اعتادوا استخدام الكهرباء بشكل مسؤول.