قصة انفجار مصفاة تكساس تزامناً مع قصف منشآت إيران

- شهدت مصفاة فاليرو في بورت آرثر، تكساس، انفجارًا كبيرًا أدى إلى حريق استمر لخمس ساعات، مما ألحق أضرارًا بوحدة معالجة الديزل بالهيدروجين، دون إصابات بشرية، وأكدت التحقيقات أن الحادث كان نتيجة مصادفة. - تُعد فاليرو أكبر شركة تكرير مستقلة عالميًا، مقرها في سان أنطونيو، تكساس، وتدير 15 مصفاة بطاقة 3.2 ملايين برميل يوميًا، و12 مصنعًا للإيثانول، وتتمتع بأصول لوجستية متطورة. - تلتزم فاليرو بالاستدامة والابتكار، حيث تشارك في إنتاج وقود منخفض الكربون وتُعتبر رائدة في إنتاج وقود النقل منخفض الكربون، محققة أفضل أداء في معايير السلامة عام 2024.

للوهلة الأولى ظن المراقبون أن انفجار مصفاة شركة فاليرو في بورت آرثر بولاية تكساس قد يكون على صلة ما برد من طهران على قصف أميركي لمنشآت طاقة إيرانية. لكن الوقائع التي تكشفت لاحقاً أظهرت، علناً على الأقل، أن الرواية ناتجة عن محض مصادفة. فما سبب الحريق والانفجار الهائلين في مصفاة فاليرو يوم الاثنين، والذي تمت السيطرة عليه الثلاثاء، بعدما تم إغلاق المصفاة بسبب الحريق الذي ألحق أضراراً جسيمة بوحدة معالجة الديزل بالهيدروجين؟

وفي خضم أزمة النفط العالمية الناجمة عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، اندلع الحريق قرب وحدة التكسير التحفيزي للسوائل في المصفاة، التي لا علاقة لشركة أرامكو العملاقة السعودية بها كما اشتبه البعض، وتعرضت الوحدة لأضرار جسيمة، وفقاً لما روت مصادر مطلعة على الحادث لوكالة بلومبيرغ، مشيرة إلى أن وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين تُنتج حوالي 47000 برميل يومياً، تستخدم لإزالة الكبريت من وقود السيارات أثناء الإنتاج امتثالاً للوائح البيئية الأميركية، فيما أفادت قناة 12 الإخبارية برؤية دوي انفجار وتصاعد دخان من المصنع الواقع على بُعد 145 كيلومتراً (90 ميلاً) شرق هيوستن، تكساس، وسُمع دوي الانفجار على بُعد 18 كيلومتراً.

واستمر الحريق في المصفاة حوالي خمس ساعات بعد وقوع الانفجار، في حوالي الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين. كما نفدت المياه والبخار من المصفاة أثناء محاولة رجال الإطفاء إخماد الحريق في المصنع الذي يعمل فيه حوالي 770 موظفاً، ويكرر النفط الخام الثقيل الحامض لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وقد أشارت وكالة أسوشييتد برس في وقت لاحق من يوم أمس، إلى أن الحريق أُخمد ورُفع أمر البقاء في المنازل بعد ساعات من الانفجار. ونقلت عن رئيسة بلدية هيوستن شارلوت موسى قولها إن أحداً لم يُصب. ويأتي هذا الانفجار وسط ارتفاع حاد في أسعار البنزين نتيجةً لعدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية بسبب الحرب على إيران. وتضمّ المصفاة حوالي 770 موظفاً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 435 ألف برميل من النفط يومياً، وفقاً لموقع شركة فاليرو الإلكتروني. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت عموداً كثيفاً من الدخان واللهب يتصاعد من المصفاة. ولم تردّ شركة فاليرو على رسائل البريد الإلكتروني ولا على اتصال من وكالة "أسوشييتد برس" لطلب التعليق.

وشركة فاليرو مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500، مقرها الرئيسي في سان أنطونيو، تكساس، وتضم حوالي 10000 موظف، وهي أكبر شركة تكرير مستقلة في العالم. وبحسب موقعها الإلكتروني، تمتلك الشركة 15 مصفاة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بطاقة إنتاجية عالية التعقيد تبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى 12 مصنعاً للإيثانول في الغرب الأوسط الأميركي، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليار غالون سنوياً، وكذلك هي مصنّع ومسوّق لوقود النقل والمنتجات البتروكيمائية، ويتم تسويق الوقود من خلال شبكة بيع بالجملة تضم حوالي 6000 موظف. وللشركة أصول تكرير ولوجستيات متطورة، تتمتع بموقع استراتيجي لتحسين استخدام المواد الخام والمنتجات، فضلاً عن نحو 3000 ميل من خطوط الأنابيب النشطة، و130 مليون برميل من سعة التخزين، وأكثر من 50 رصيفاً.

وفاليرو تُعدّ شريكاً في مشروع مشترك مع شركة دايموند غرين ديزل هولدينغز (DGD) التي تُنتج وقوداً منخفض الكربون في مصنعين مجاورين لمصافي فاليرو في سانت تشارلز، لويزيانا، وبورت آرثر، تكساس، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.2 مليار غالون من الديزل المتجدد، و235 مليون غالون من وقود الطيران المستدام. وهي شركة رائدة في إنتاج وقود النقل منخفض الكربون، كما أنها ثاني أكبر منتج للإيثانول المصنوع من الذرة في العالم، وثاني أكبر منتج للديزل المتجدد في العالم ومنتج واسع النطاق لوقود الطيران المستدام. وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها حققت أفضل أداء لها على الإطلاق عام 2024 في ما يتعلق بسلامة الموظفين، وسلامة الموظفين والمتعاقدين مجتمعين، وكذلك في ما يتعلق بمعايير السلامة من المستوى الأول لمعهد البترول الأميركي (API) في قطاع التكرير.