قريباً ... "تيك توك" الصيني تحت السيطرة الأميركية

- أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقية جديدة تمنح الشركات الأميركية السيطرة على "تيك توك" في الولايات المتحدة، مع شغل شخصيات أميركية معظم مقاعد مجلس الإدارة، وسط مخاوف من الشركة الأم الصينية "ByteDance". - ستتولى شركة "أوراكل" مسؤولية حماية البيانات والخصوصية، مع إشرافها على الخوارزمية، حيث يلعب لاري إليسون دورًا محوريًا، في ظل تزايد نفوذ عائلته في قطاع الإعلام. - رغم موافقة الرئيسين الأميركي والصيني، تظل مسألة السيطرة على خوارزمية التوصيات نقطة خلاف، مع تأكيد البيت الأبيض على بقاء السيطرة أميركية، وسط تحذيرات من تهديد "تيك توك" للأمن القومي.

أعلن البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الشركات الأميركية ستتولى السيطرة على تطبيق "تيك توك" الصيني، وأن ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس إدارة التطبيق بالولايات المتحدة ستشغلها شخصيات أميركية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاتفاقية قد تُوقَّع "في الأيام المقبلة"، رغم أن المسؤولين الصينيين لم يعلّقوا علنًا بعد، بحسب ما ذكر موقع "Consumer affairs".

وفي حديثها لبرنامج " Saturday in America" على قناة "فوكس نيوز"، أوضحت ليفيت: "نحن واثقون بنسبة 100% من إبرام الاتفاق"، لكنها أضافت في الوقت نفسه أن التوقيع لم يتم بعد، وفقًا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، وأكدت أن الاتفاق قد يُنجز خلال الأيام القادمة.

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل حول ما إذا كان بإمكان تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة الاستمرار في العمل داخل الولايات المتحدة وسط مخاوف بشأن الشركة الأم الصينية "ByteDance"، وكان التطبيق قد واجه في السابق خطر الحظر ما لم يبع أعماله في السوق الأميركية.

أوراكل تشرف على البيانات والخصوصية

أشارت ليفيت إلى أن شركة "أوراكل" الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا ستتولى قيادة إجراءات حماية البيانات والخصوصية الخاصة بـTikTok في الولايات المتحدة، مؤكدة أن مؤسس الشركة ورئيسها لاري إليسون، الحليف السياسي القديم للرئيس ترامب، سيؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار.

وقالت ليفيت: "ستتولى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في أميركا، أوراكل، قيادة إجراءات حماية البيانات والخصوصية، كما ستشرف الولايات المتحدة أيضًا على الخوارزمية". وأضافت: "كل هذه التفاصيل قد جرى الاتفاق عليها بالفعل، ولم يتبق سوى التوقيع النهائي". ويأتي ذلك في وقت اكتسبت فيه عائلة إليسون نفوذًا متزايدًا في قطاع الإعلام الأميركي، إذ استحوذ ديفيد، نجل لاري إليسون، مؤخرًا على شركة "باراماونت"، مالكة شبكة "سي بي إس نيوز".

إشارات متضاربة من الصين

قال الرئيس ترامب إنه ناقش ملف"تيك توك" مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية، ووافق الطرفان على الصفقة، واصفًا المحادثة بأنها "مثمرة" في منشور على منصة "Truth Social". لكن موقف بكين بدا أقل وضوحًا؛ إذ أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ترحب بالمفاوضات "وفقًا لقواعد السوق"، مشددة على ضرورة توافق أي حل مع القوانين الصينية. كما نقلت وكالة "شينخوا" عن الرئيس شي ترحيبه بالمحادثات دون تأكيد التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي".

وظلّت مسألة السيطرة على خوارزمية توصيات التطبيق، التي تحدد طبيعة المحتوى لـ170 مليون مستخدم أميركي، من أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات. وبينما تجنّب ترامب الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية تطوير خوارزمية جديدة، أكد البيت الأبيض الآن أن السيطرة ستبقى في أيدي الولايات المتحدة.

الخلفية القانونية والسياسية

في يناير/كانون الثاني الماضي، أيدت المحكمة العليا الأميركية قانونًا صادِرًا عام 2024 يحظر التطبيق ما لم تتخلَّ "ByteDance" عن عملياتها في الولايات المتحدة. وقد جرى إيقاف التطبيق مدة وجيزة قبل تمديد الموعد النهائي.

ويُذكر أن ترامب كان قد دعا خلال ولايته الأولى إلى حظر التطبيق، قبل أن يغيّر موقفه عام 2024 ويعتمد على المنصة للتواصل مع الناخبين الشباب في حملته الرئاسية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد حذّرت في وقت سابق من أن "تيك توك"يشكل تهديدًا للأمن القومي "بعُمق واتساع هائلين"، بسبب المخاوف المتعلقة بالوصول إلى بيانات المستخدمين.