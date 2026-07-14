قرى الذهب في أفغانستان تغرق في الفقر... ماذا يطالب سكانها؟

- التحديات الاقتصادية والاجتماعية: تعاني القرى المحيطة بمناجم الذهب في أفغانستان من ظروف معيشية صعبة، حيث لم تنعكس الثروات على تحسين مستوى الحياة اليومية، ويطالب الأهالي بتوزيع عادل للعائدات لتمويل مشاريع تنموية. - التنظيم الحكومي والخلافات المحلية: بعد سيطرة طالبان، تم تنظيم قطاع التعدين، لكن لا تزال هناك خلافات حول إدارة المناجم وتوزيع العائدات، مع سعي الحكومة لجذب الاستثمارات وسط شعور السكان بعدم الحصول على نصيب عادل. - التطلعات المستقبلية والتحديات البيئية: التحدي الأكبر هو تحويل العائدات إلى مشاريع تنموية، مع مخاوف من استنزاف الموارد، ويشدد الخبراء على أهمية التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وضمان نصيب عادل للمجتمعات المحلية.

رغم امتلاك أفغانستان احتياطيات واعدة من الذهب، لا تزال القرى المحيطة بالمناجم تعيش واقعاً معيشياً صعباً. فمنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021، تسارعت وتيرة تنظيم قطاع التعدين، وفتحت الحكومة الباب أمام الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على تعزيز الإيرادات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية. غير أن سكان المناطق المنتجة يؤكدون أن الثروة المستخرجة من أراضيهم لم تنعكس حتى الآن على حياتهم اليومية، مطالبين بالحصول على حصة عادلة من عائدات المناجم وتحويلها إلى مشاريع تنموية وخدمات أساسية.

وتزامنت الطفرة التي يشهدها قطاع استخراج الذهب مع تصاعد مطالب المجتمعات المحلية، ولا سيما في ولايتي بدخشان وتخار شمالي البلاد، بالحصول على نصيب من عائدات المناجم، وسط شكاوى من استمرار ضعف الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المناطق المنتجة. ولم تقتصر القضية على مطالب السكان، بل امتدت إلى خلافات داخلية في بعض المناطق الغنية بالذهب، كان أبرزها قضية المولوي جمعة خان فاتح، الذي يرفض تولي أي منصب خارج مديرية درواز في ولاية بدخشان، المعروفة باحتضانها مناجم ذهب كبيرة. ودفعت هذه القضية وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا يعقوب، ورئيس الاستخبارات المولوي محمد وثيق، إلى زيارة المنطقة خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري، في محاولة لاحتواء الخلاف، إلا أن القضية ما تزال معلقة بسبب الخلاف حول إدارة مناجم الذهب وحصة المجتمعات المحلية من عائداتها.

وقبل سيطرة طالبان على الحكم، كانت مناجم الذهب خاضعة في معظمها لنفوذ أمراء الحرب والجماعات المسلحة، ولم يكن سكان المناطق المنتجة يحصلون إلا على جزء يسير من عائداتها. لكن الحكومة الجديدة وضعت غالبية المناجم تحت إدارتها المباشرة، منهية مرحلة طويلة من سيطرة القوى المحلية على هذا القطاع، وأعلنت تنظيم عمليات التعدين وفتح المجال أمام الاستثمارات، معتبرة أن الثروات المعدنية تمثل إحدى أهم ركائز الاقتصاد الأفغاني في المرحلة المقبلة.

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واقع معيشي مغاير

رغم الوعود الحكومية، يؤكد سكان المناطق الغنية بالذهب أن الصورة على الأرض تختلف كثيراً عن التصريحات الرسمية. فالثروة المستخرجة من باطن الأرض لم تنعكس على مستوى معيشتهم، ولا تزال القرى المحيطة بالمناجم تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بينما تتزايد المخاوف من أن يؤدي التوسع في عمليات التعدين غير المستدامة إلى استنزاف هذه الثروة الطبيعية من دون تحقيق تنمية حقيقية للمجتمعات المحلية أو ضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وفي ولايتي تخار وبدخشان، حيث تنتشر أكبر مناجم الذهب في البلاد، يتواصل النشاط التعديني بوتيرة متسارعة، في حين لا يزال السكان يعانون نقص مياه الشرب، ورداءة الطرق، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر. ويؤكد الأهالي أن المفارقة تكمن في أن مناطقهم تنتج كميات كبيرة من الذهب، بينما لا يزال سكانها محرومين من أبسط الخدمات، الأمر الذي يدفعهم إلى التساؤل عن مصير عائدات هذه الثروة، والمطالبة بتخصيص جزء منها لتنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل، باعتبار أنهم الأكثر تأثراً بالأنشطة التعدينية وما تتركه من آثار اقتصادية وبيئية.

وفي هذا الشأن، يقول محمد عالم حسيني، وهو أحد العاملين في قطاع التعدين ومن سكان ولاية بدخشان، لـ"العربي الجديد"، إن قطاع استخراج الذهب شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها انتقال عمليات الاستخراج إلى إطار أكثر تنظيماً من خلال عقود رسمية تبرمها الحكومة مع مستثمرين محليين وشركات أجنبية. ويضيف أن الشركات الأجنبية، ولا سيما الصينية، تستخدم معدات وآليات متطورة تمكنها من استخراج كميات كبيرة من الذهب قد تتجاوز عشرين كيلوغراماً يومياً في بعض المواقع، وهو ما أسهم في رفع مستويات الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية.

ويشير حسيني إلى أن آلاف السكان في المناطق التي توجد فيها المناجم حصلوا على فرص عمل داخل مواقع التعدين، وأصبحت هذه المناجم مصدر دخل رئيسياً لكثير من الأسر، كما يشارك مستثمرون محليون في عمليات الاستخراج بعد توقيع عقود رسمية مع الحكومة، الأمر الذي أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المنتجة.

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وعود بالتنمية وسط تفاؤل حذر

يرى حسيني أن الثروات المعدنية ينبغي أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تعبيد الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، باعتبار أن الموارد الطبيعية ملك لجميع الأفغان. ويضيف أن الحكومة نفذت بالفعل بعض المشاريع الخدمية في عدد من المناطق، مثل تحسين الطرق وتطوير بعض الخدمات، إلا أن مناطق أخرى ما تزال محرومة من هذه المشاريع، وهو ما يفسر تصاعد حالة الاستياء بين السكان، الذين يطالبون بتوزيع أكثر عدالة لعائدات المناجم، وعدم اقتصار فوائدها على الدولة أو الشركات المستثمرة.

من جانبه، يقول محمد صبور كاملي، وهو أحد العاملين في مناجم الذهب بولاية تخار، لـ"العربي الجديد"، إن استخراج الذهب أصبح اليوم أكثر تنظيماً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تخضع غالبية المناجم لإشراف الحكومة، ولم يعد بإمكان أي شركة أو مستثمر البدء بأعمال التعدين إلا بعد توقيع اتفاق رسمي والحصول على التراخيص اللازمة. ويؤكد كاملي أن سكان المناطق المنتجة يحصلون اليوم على جزء من حقوقهم، وإن لم تكن بالمستوى الذي يطمحون إليه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يختلف كثيراً عن الماضي، عندما كان أصحاب المال والنفوذ يستخرجون الذهب من دون ضوابط، ومن دون أن يقدموا أي مقابل للمجتمعات المحلية أو يساهموا في تنمية المناطق التي تحتضن هذه الثروة.

تعويض أصحاب الأراضي

يوضح كاملي أن الحكومة لا تسمح اليوم ببدء أي مشروع تعدين قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، كما تحرص على التشاور مع وجهاء المناطق والزعامات القبلية وعلماء الدين قبل منح الموافقات النهائية، بهدف الحد من الخلافات المحلية وضمان قبول المجتمعات المحيطة بالمناجم للمشاريع الجديدة. ويضيف أن الشركات الأجنبية أصبحت صاحبة الحضور الأكبر في عمليات استخراج الذهب، نظراً إلى امتلاكها التقنيات الحديثة والخبرات الفنية التي تمكنها من تحديد مواقع الخام واستخراجه بكفاءة أعلى، ولذلك فإن معظم الخبراء والفنيين العاملين في هذه الشركات من الأجانب، بينما يشكل سكان المناطق المنتجة غالبية العمال والموظفين في مواقع التعدين.

وأشار كاملي إلى أنه في حال اكتشاف الذهب داخل أرض يملكها أحد المواطنين، تقوم الحكومة بتقييم قيمة الأرض والمنشآت المقامة عليها، ثم تمنح صاحبها تعويضاً مالياً مقابل الأرض والمباني قبل البدء بعمليات الاستخراج. ويؤكد أن التعويض لا يمنح صاحب الأرض أي حق في الذهب المستخرج، إذ تنتقل ملكية الأرض إلى الدولة لأغراض التعدين، بينما تبقى الثروة المعدنية ملكاً للدولة، ولا يصبح مالك الأرض شريكاً في عائدات الاستخراج بعد حصوله على التعويض.

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وعود فقط

رغم تأكيد الحكومة أن تنظيم قطاع التعدين سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، يؤكد سكان المناطق القريبة من المناجم أن النتائج على أرض الواقع لا تزال محدودة، إذ لم يلمسوا حتى الآن تحسناً ملموساً في مستوى الخدمات أو البنية التحتية أو فرص العمل، معتبرين أن الجزء الأكبر من العوائد الاقتصادية يذهب إلى الدولة والشركات المستثمرة، بينما تبقى القرى المنتجة خارج دائرة الاستفادة الحقيقية.

كما يعبر عدد من السكان عن مخاوفهم من أن يؤدي التركيز على زيادة الإنتاج إلى استنزاف احتياطيات الذهب خلال سنوات قليلة، إذا لم تلتزم الشركات بالمعايير الفنية والبيئية في عمليات الاستخراج، وهو ما قد يحرم الأجيال المقبلة من الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية. يقول عبد الصبور صابر، أحد سكان مديرية برنيان في ولاية بانشير، لـ"العربي الجديد"، إن التنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد استخراج الذهب أو زيادة الإنتاج، بل تتطلب إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتخصيص جزء عادل من عائدات المناجم لتنمية المناطق المنتجة، سواء من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو توفير فرص عمل دائمة للسكان. ويضيف أن المجتمعات المحلية لا تعارض الاستثمار في قطاع التعدين، لكنها تريد أن تكون شريكاً في الاستفادة من الثروة الموجودة في أراضيها، وأن ينعكس نشاط المناجم على حياتها اليومية، بدلاً من أن تبقى مجرد مناطق إنتاج تعاني الفقر ونقص الخدمات.

معيار النجاح

من جانبه، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي سمير الله نجيب، لـ"العربي الجديد"، إن سيطرة الحكومة على المناجم أنهت جانباً كبيراً من الفوضى التي كانت تهيمن على قطاع التعدين خلال السنوات الماضية، بعدما كانت المناجم خاضعة لنفوذ أمراء الحرب والجماعات المسلحة، وهو ما وفر بيئة أكثر استقراراً لتنظيم عمليات الاستخراج وجذب الاستثمارات. ويضيف أن الحكومة نجحت إلى حد كبير في فرض رقابتها على قطاع التعدين، إلا أن نجاح هذه التجربة لن يقاس فقط بحجم الذهب المستخرج أو قيمة الإيرادات المحققة، وإنما بقدرتها على تحويل تلك الإيرادات إلى مشاريع تنموية يشعر بها المواطنون، ولا سيما سكان الولايات المنتجة للذهب.

ويشير إلى أن الحكومة تتحدث باستمرار عن تنظيم عمليات التعدين، وزيادة الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي خطوات مهمة لتعزيز الاقتصاد الأفغاني، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه الثروة إلى مدارس أفضل، ومستشفيات أكثر كفاءة، وطرق حديثة، وفرص عمل مستدامة، حتى لا تبقى القرى التي تنتج الذهب غارقة في الفقر، بينما تغادر ثرواتها إلى خارجها. ويرى نجيب أن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية وضمان حصول المجتمعات المحلية على نصيب عادل من عائداتها سيحدد مستقبل قطاع التعدين في أفغانستان، ويعزز ثقة السكان في سياسات الحكومة، خصوصاً أن هذه المناطق تحمل العبء الأكبر من الأنشطة التعدينية وآثارها البيئية والاجتماعية.