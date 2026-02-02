قرض إضافي من صندوق قطر للتنمية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي

- قدم صندوق قطر للتنمية قرضًا إضافيًا بقيمة 21.5 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، ليصل إجمالي مساهمته إلى 121.5 مليون دولار، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. - يُعتبر مشروع الربط الكهربائي الخليجي نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، حيث يعزز موثوقية الشبكات الكهربائية ويحقق وفورات اقتصادية، ويدعم التحول الطاقي والتنمية المستدامة. - تبلغ تكلفة المشروع 700 مليون دولار، ويمول من شراكات خليجية، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية وبنك صحار الدولي، لتعزيز قدرة عُمان على تبادل الطاقة بكفاءة.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم قرض إضافي بقيمة 21.5 مليون دولار لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لدعم تنفيذ الجزء المتعلق بأعمال الشبكة الكهربائية داخل سلطنة عُمان. ويأتي هذا التمويل امتداداً للدعم الذي سبق أن قدّمه الصندوق للمشروع بقيمة 100 مليون دولار، لترتفع بذلك مساهمته الإجمالية إلى 121.5 مليون دولار.

ويعكس هذا القرض التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تعزّز التكامل الإقليمي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. واحتُفل في مسقط بالإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، بحضور المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، ووكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، محسن بن حمد الحضرمي، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي كلمة خلال الحفل، قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، إن هذا التمويل يجسّد التزام الصندوق بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

من جانبه، قال الحضرمي إن مشروع الربط الكهربائي أثبت، على مدى أكثر من عقدين ونصف العقد، أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك، إذ أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية، وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون. وأوضح أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزّز عمق الشبكة الخليجية ويرفع مرونتها التشغيلية، ويجسّد نموذجاً متميزاً للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية، بما يدعم التحول الطاقي والتنمية المستدامة في المنطقة.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع سيحقق فوائد تشغيلية واقتصادية كبيرة، ويعزّز موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة، ويزيد قدرة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، كما يجسّد قدرة الهيئة على تحويل الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر ملموس. وكشف أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ويجرى تمويله من خلال شراكات تمويلية خليجية، إذ سبق أن وقّعت الهيئة اتفاقيات تمويل مع صندوق قطر للتنمية وبنك صحار الدولي لتقديم تمويل للمشروع بقيمة 600 مليون دولار، إسهاماً في تمويل مشروع الربط الكهربائي المباشر مع السلطنة.

وأعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية. ويتضمن المشروع إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت بطول يقارب 530 كيلومتراً، يربطان بين محطة السلع التابعة للهيئة في الإمارات، ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل رئيسيتين بجهد 400 كيلو فولت في كل من عبري والبينونة، مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصال وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما يشمل المشروع إنشاء محطة للمعوّضات الديناميكية، بما يسهم في رفع استقرار الشبكة وزيادة قدرة النقل، ويوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، ما يعزّز بشكل كبير مرونة الشبكة الخليجية، ويرفع قدرة سلطنة عُمان على تبادل الطاقة بكفاءة عالية مع الدول الخليجية المرتبطة.