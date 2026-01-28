قرار مفاجئ للخطوط الهولندية: وقف الرحلات إلى إسرائيل

- علّقت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، تحسبًا لرد إيراني على هجوم أميركي محتمل، بينما استأنفت رحلاتها إلى وجهات أخرى في المنطقة. - تبنت الشركة نظام رحلات نهارية غير معتاد يتضمن توقفًا في قبرص، لتقليل المخاطر الأمنية والتشغيلية، لكن ألغت رحلاتها الليلية إلى تل أبيب بشكل غير متوقع. - أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أيضًا إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

قالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" علقت رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر"، تحسبا لرد إيراني متوقع على هجوم أميركي محتمل ضد طهران. وأضافت القناة: "تراجعت شركة الطيران الهولندية بشكل غير متوقع عن قرارها صباح أمس (الثلاثاء)، وعلقت جميع الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر".

ووفقًا للإعلان، فقد استأنفت الشركة بالفعل رحلاتها إلى وجهات أخرى في المنطقة، بما في ذلك الرياض والدمام، وتدرس إمكانية استئناف الرحلات إلى دبي ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وتابعت: "أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها ستستمر في تشغيل رحلات نهارية، لكنها أعلنت بعد أقل من يوم أنه استنادا إلى الوضع الأمني الحالي، تم اتخاذ قرار في هذه المرحلة بعدم استئناف الرحلات إلى تل أبيب".

بينما شرح موقع "غلوبس" الإسرائيلي، أن هذا التوقف يأتي بعد إعلان الخطوط الهولندية استئناف رحلاتها وفق نظام غير معتاد للرحلات النهارية التي تتضمن توقفًا في قبرص. وبحسب هذا النظام، كان من المقرر أن تُسيّر الرحلات من أمستردام إلى تل أبيب في ساعات الصباح، بينما تتضمن رحلات العودة توقفًا تشغيليًا في بافوس دون إنزال الركاب، وهو حل مصمم لتمكين أطقم الطائرات من العودة إلى قواعدها في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى المبيت في إسرائيل. يُعتبر هذا النموذج، المعروف منذ اندلاع الحرب، إجراءً مؤقتاً يسمح باستمرار الرحلات الجوية إلى إسرائيل مع تقليل المخاطر التشغيلية والأمنية.

القناة الإسرائيلية بدورها لفتت إلى أن "موجة الإلغاءات الجديدة بدأت بشكل غير متوقع الجمعة، بعدما ألغت الشركة الهولندية رحلتين ليليتين إلى تل أبيب نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت في إسرائيل)".

بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أيضا، وفق القناة، "إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع". وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن القرارات اتخذت "بسبب التطورات في إيران".

وتقول الولايات المتحدة إن كل الخيارات، بما فيها العسكرية، مطروحة على الطاولة للتعامل مع طهران، التي تقول إن واشنطن تريد إسقاط النظام الحاكم، وتتوعد بـ"رد شامل وسريع" حال استهدافها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، شنت تل أبيب بدعم أميركي هجوماً على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران بقصف مناطق واسعة في إسرائيل، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.