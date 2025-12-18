- أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة، مع استقرار التضخم في منطقة اليورو قرب المستوى المستهدف، حيث يتوقع المحللون استمرار سعر الفائدة عند 2% بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي. - تؤثر قرارات البنك المركزي الأوروبي على الأسواق المالية وتكاليف الاقتراض، حيث أبقى البنك على أسعار الفائدة ثابتة بعد سلسلة من التخفيضات، مع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي رغم التحديات. - شهدت السياسة النقدية تحولات حادة منذ 2022 بسبب صدمات مثل الحرب الروسية وارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع البنك لتشديد سياسته النقدية، ومع تراجع الضغوط التضخمية بدأ بتخفيفها منذ منتصف 2024.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك مع استقرار تضخم منطقة اليورو قرب المستوى المستهدف. وكان قد عقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أخر اجتماعات مراجعة السياسة النقدية في العام الحالي، في ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة وتراجع ضغوط التضخم. وتوقع المحللون على نطاق واسع استمرار سعر الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى 2%.

ولقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث تؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات، فضلاً عن عوائد المدخرين. وإلى جانب قرار سعر الفائدة، من المقرر أن ينشر البنك المركزي، عقب اجتماعه الأخير لهذا العام، توقعات محدثة للنمو الاقتصادي والتضخم. ويعزز هذا التوجه الحذر حقيقة أن التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، قد تمت السيطرة عليه إلى حد كبير، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 2.2% سنوياً خلال نوفمبر/ تشرين الثاني. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 2.1%، أي أعلى بقليل من هدفه البالغ 2%.

وبعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في اجتماعات يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضية. وفي ربيع عام 2.24، بلغ معدل الفائدة على الودائع التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي الأوروبي 4%، أي ضعف مستواه الحالي. كما أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونة أكبر من المتوقع رغم ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاته للنمو لهذا العام.

وشهدت السياسة النقدية في منطقة اليورو تحولات حادة منذ عام 2022، على وقع صدمات متتالية، أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة. ودفع ذلك البنك المركزي الأوروبي إلى انتهاج سياسة تشديد نقدي غير مسبوقة، تمثلت في سلسلة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.

ومع تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً خلال العامين الماضيين، بدأ البنك المركزي الأوروبي منذ منتصف عام 2024 بتخفيف سياسته النقدية عبر خفض أسعار الفائدة، قبل أن يدخل مرحلة التريث خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. ويأتي هذا النهج في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي داخل منطقة اليورو، وتزايد المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية والتقلبات الجيوسياسية. وتُعد قرارات البنك المركزي الأوروبي محورية للاقتصاد الأوروبي، نظراً إلى تأثيرها المباشر على كلفة التمويل، وأسواق الائتمان، والاستثمار، وسلوك المستهلكين، ما يجعل اجتماعاته محط متابعة دقيقة من قبل الأسواق والمؤسسات المالية.

وفيما تتجه التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماعات البنك المركزي الأوروبي لهذا العام، يظل تركيز الأسواق منصبّاً على الإشارات المستقبلية التي قد يقدمها صانعو السياسة النقدية بشأن مسار الفائدة خلال عام 2026. وبين تراجع التضخم النسبي من جهة، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميّاً من جهة أخرى، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام معادلة معقدة، تتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو والحفاظ على مصداقية هدف استقرار الأسعار في واحدة من أكثر الفترات الاقتصادية حساسية منذ الأزمة المالية العالمية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)