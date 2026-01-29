قراءة خبراء لتثبيت سعر الفائدة الأميركية.. رسالة تشدد أم هدنة مؤقتة؟

- قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة بين 3.50% و3.75% أثار ردود فعل واسعة، حيث أشار إلى قوة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل رغم ارتفاع التضخم، مما أدى إلى توترات مع الرئيس ترامب الذي كان يفضل خفض الفائدة. - توقع الخبراء استمرار السياسة النقدية دون تغيير مع احتمالية خفض الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى أن استقرار سوق العمل وجمود التضخم يدفعان الفيدرالي للتريث في اتخاذ قرارات جديدة. - أكد محافظ بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي على أهمية استقلال الفيدرالي، محذرين من تأثير زعزعة الثقة في استقلاله على الاستقرار المالي والسعري العالمي.

أثار قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي للولايات المتحدة) موجة ردود فعل واسعة بين مسؤولين ومؤسسات وخبراء، لأن البيان شدّد على أن النشاط الاقتصادي "قوي، وأن سوق العمل يُظهر علامات استقرار"، بينما "التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حدّ ما"، مع إبقاء النطاق المستهدف للفائدة عند 3.50% إلى 3.75% وتصويت 10 مقابل 2 (مع معارضة عضوين طالبا بخفض ربع نقطة).

وجاء التثبيت بعكس رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان يضغط علناً من أجل خفض كبير، في وقت تصاعد فيه الصدام مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى حدّ فتح مسار ملاحقة قضائية مرتبطة بملف ترميم مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن وتجاوزات الكلفة.

وفي ردّ المؤسسة نفسها، أكد الاحتياطي الفيدرالي أن "لجنة السوق المفتوحة أبقت السياسة مقيّدة بما يكفي" وتحتاج إلى مراقبة البيانات قبل أي خفض جديد، مع إبراز تراجع مخاطر التضخم والبطالة مقارنةً بالشهر السابق، لكن دون تقديم جدول زمني واضح لخفض قريب.

ومن داخل المؤتمر الصحافي، قدّم جيروم باول قراءة اعتبر فيها أن الاقتصاد "فاجأ مجدداً بقوته"، وأن "اللجنة في موقع جيد لتقييم أي تحرك لاحق"، وتحدّث عن احتمال تلاشي أثر الرسوم الجمركية على التضخم في منتصف العام، بينما تجنّب الخوض في تفاصيل التحقيق المرتبط بملف المقر.

وكتب الخبير في شركة أبحاث اقتصادية ببريطانيا "أوكسفورد إيكونوميكس" مايكل بيرس: "نتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير لفترة طويلة". وأشار وفقاً لما نقلته وكالة رويترز إلى أن "أسعار الفائدة قريبة من المستوى المحايد، وظروف سوق العمل تستقر". وتوقع بيرس أن يؤدي انخفاض التضخم، الذي لا يزال أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من هدف الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول القادمين.

لا تغيير في الفائدة إلا بعد رحيل باول

وقال مدير التداول في شركة مونكس الأميركية، خوان بيريز إنه "مع حالة عدم اليقين التي تُحيط بالأسواق، من المنطقي أن يتوخى الاحتياطي الفيدرالي، بوصفه سلطة مالية حيوية، الحذر ويتجنب تغيير أسعار الفائدة". وأشار إلى أن "غياب التوافق بين الأعضاء المصوتين، يقود بطبيعة الحال في نهاية المطاف في تخفيف حدة تراجع الدولار منذ 20 يناير". وتوقع أن يظل مسار الاحتياطي الفيدرالي غير قابل للتنبؤ إلى حد كبير.

وأكد كبير استراتيجيي السوق في كورباي تورنتو، كارل شاموتا أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتدخل، بل فعل ذلك عن قناعة من خلال التصويت بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، وتحديث تقييمه لأوضاع سوق العمل بشكل طفيف، لافتاً إلى أن البنك المركزي أوضح رغبته في البقاء على الحياد في الوقت الراهن. وأشار إلى أنّ من المرجح أن تخيب التوقعات بشأن التيسير النقدي على المدى القريب.

وتوقع كبير استراتيجيي السوق، مجموعة كارسون، ريان ديتريك، أن لا يُحدث الاحتياطي الفيدرالي أي تغييرات جذرية. وقال إن "من المرجح ألا نشهد أي تخفيضات حتى يغادر باول منصبه في الاحتياطي الفيدرالي بعد شهر مايو/ أيار".

من جهته، اعتبر رئيس فريق الأصول المتعددة في شركة أولسبرينغ للاستثمارات العالمية بلندن، ماتياس شايبر أن "استقرار سوق العمل وجمود التضخم دفعا الفيدرالي إلى التريث لمعرفة مدى تأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة على النمو الاقتصادي الأميركي". ورأى أن مستوى سعر الفائدة الحالي قريب من "السعر المحايد"، الذي يدعم التوظيف ويكبح جماح التضخم. وأضاف: "مع ذلك، فإن طفرة الاستثمار والإنفاق الرأسمالي الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والارتفاع الحاد في أسعار السلع، بما في ذلك المعادن الصناعية، قد تؤدي إلى مسار تضخمي أكثر جمودًا هذا العام.

وفي وول ستريت، وصف الخبير في شركة الخدمات لإدارة الاستثمارات في الولايات المتحدة "أوريون" تيم هولاند الاجتماع بأنه لا حدث، لأن السوق لم يكن يتوقع خفضاً، ورأى أن نبرة الفيدرالي الأكثر تفاؤلاً بالنمو، مع شبه إجماع داخل اللجنة رغم الضجيج السياسي، قد تُعدّ "إشارة طمأنة للأسواق".

أما الخبير في شركة إدارة الثروات والاستثمارات في نيويورك "إم إيه آي كابيتال مانجمنت"، كريس غريسانتي، فوصف مضمون بيان الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحافي بالمتشدد، وقال وفقاً لوكالة رويترز: "لقد أعيد تصنيف النشاط الاقتصادي من معتدل إلى قوي، وحذف الاحتياطي الفيدرالي أي إشارة إلى مخاطر تراجع فرص العمل". ولفت إلى أنه نظراً إلى النبرة التي حملها بيان الاحتياطي الفيدرالي، فإنه لا يرى خفضاً قريباً، بل لمّح إلى احتمال أن يكون مسار التخفيضات خلال 2026 أضعف من توقعات السوق.

العملات

ومن زاوية العملات، قال الخبير في ذراع إدارة الاستثمارات في العملات في الولايات المتحدة "ميزيرو كيرنسي مانجمنت"، وتو شينوهارا إن "ردّ فعل الدولار كان محدودًا، لأن القرار متوقّع"، وأضاف: "لكن الاستقرار النسبي في سوق العمل يقلّل استعجال التيسير، مع بقاء رهانات السوق على خفض أول في يونيو/ حزيران تقريباً"، وربط ذلك بفكرة تباعد سياسات البنوك المركزية الكبرى وما قد يعنيه للدولار.

وفي تعليق لافت التداول، لخّص الخبير في شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية والمالية الدولية "تي إس لومبارد"، داريو بيركنز، القرار بالممل جداً، مع إشارة إلى أن الانعطافة كانت "متشددة قليلاً" بسبب إبراز مخاطر التضخم، لكن دون صدمة للأسواق.

وعلى خط الاستقلالية النقدية عالمياً، قال تيف ماكليم محافظ بنك كندا إن "تهديد استقلال الفيدرالي يزيد من عدم اليقين عالمياً"، مؤكداً أن أي تآكل لاستقلال أكبر بنك مركزي في العالم "سيؤثر في الجميع"، وكندا تحديداً بحكم التشابك الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وقال محلل أسواق العملات الأجنبية في مجموعة بالينغر بلندن، كايل تشابمان: "لا مفاجآت تُذكر هنا. ما سيسعد السوق، عدم وجود أي مؤشر على خضوع اللجنة الأساسية لترامب. فهم ثابتون على موقفهم".

مساندة لجيروم باول

وقبل ذلك بأيام، صدر موقف جماعي غير معتاد قاده البنك المركزي الأوروبي عبر رئيسته كريستين لاغارد، مع محافظين دوليين آخرين، شدد على أن استقلال البنوك المركزية "حجر زاوية" للاستقرار السعري والمالي، في رسالة تُقرأ على أنها تحصين معنوي للفدرالي وسط الضغط السياسي.

ومن القطاع المصرفي، حذر رئيس بنك "جيه بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون من أن المسار الذي يهزّ ثقة الأسواق باستقلال الفيدرالي قد يأتي بنتائج عكسية، كرفع توقعات التضخم ودفع العوائد للصعود مع الوقت، وهو ما يعني تشديداً مالياً بدلاً من تيسير.

وبنبرة قريبة، قال رئيس بنك نيويورك ميلون، روبن فينس إن زعزعة أساس سوق السندات عبر التشكيك في استقلال الفيدرالي قد ينتهي برفع الفائدة السوقية، لأن المستثمرين سيطلبون علاوة مخاطر أعلى.

قرار لم يفاجئ الخبراء

ومن جانب بيوت الأبحاث، كتب الخبير في مؤسسة الأبحاث والاستشارات المالية في وول ستريت "إيفركور آي إس آي"، كريشنا غوها إن "الأسواق استمدت قدراً من الارتياح من ظهور رد فعل معاكس داخل مجلس الشيوخ ودعم علني من مسؤولين نقديين سابقين، بما يقلّص احتمال انزلاق السياسة النقدية إلى مسار سياسي مباشر".

وعلى منصات التواصل، لخّص الاقتصادي جاستن وولفرز القرار بعبارة "لا مفاجأة"، مع ملاحظة أن "البيان المعدّل يوحي بتفاؤل أكبر تجاه توقف ارتفاع البطالة، مقابل اعتراف أوضح بأن التضخم ما زال فوق الهدف"، ولفت إلى أن "المعارضين طالبوا بخفض ربع نقطة".

وفي منشور واسع التداول، قدّمت نشرة حساب تحليلات الأسواق "كوبيسي ليتر" ملخصاً ركّز على أن الفيدرالي أوقف سلسلة التخفيضات، وأعاد التشديد على أن التضخم "مرتفع إلى حدّ ما"، مع إبراز انقسام صوتين لمصلحة خفض ربع نقطة.