قراءة اقتصادية فيما وراء "المؤشر العربي 2025" ... جذور الأزمة

- يتصدر الاقتصاد اهتمامات المواطنين بنسبة 60%، مع التركيز على الفقر، وارتفاع الأسعار، والبطالة، والفساد، وتردي الخدمات العامة، مما يتطلب معالجة سياسية للحفاظ على الاستقرار. - انخفاض الثقة بمؤسسات الدولة المدنية، باستثناء الأمن والجيش، يستدعي تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التشاركية بين القطاعات، مع التركيز على الحوكمة وتطبيق القانون. - ضعف البنية التحتية وارتفاع الضرائب يعيقان التنافسية، مما يتطلب تغييرات هيكلية وسياسات اقتصادية لتعزيز الديمقراطية والشفافية ومواجهة الفساد لتحقيق التقدم المستدام.

يمنحنا المؤشر العربي 2025 الذي يُنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ عام 2011، فرصة الذهاب إلى ما بعد الانطباعات التي شكّلها من استُطلعت آراؤهم لمحاولة فهم جذور الاختلالات الهيكلية وتحليلها، والتي تعيق إطلاق العنان للنمو الاقتصادي في معظم الدول العربية باستثناء دول الخليج التي تحكم اقتصاداتها ديناميات مختلفة مرتبطة بأسعار النفط والغاز والريوع المتحققة من تلك الأنشطة.

الخلاصة العامة التي خرج بها التقرير هي تقدّم الأولويات الاقتصادية بنسبة 60%، المتمثلة بالفقر، وارتفاع الأسعار، والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وانتشار الفساد، وتردّي مستوى الخدمات العامة المقدمة من الحكومات في مجالي التعليم والصحة، وهو ما يعني ضمناً أن على صنّاع السياسة التركيز على معالجة هذا النوع من التحديات التي لها آثار سياسية واجتماعية كبيرة ترتبط بقدرة الأنظمة السياسية على الحفاظ على الاستقرار الظاهري الذي تتمتع به.

إلا أن قراءة معمّقة لطبيعة التحديات التي أبرزها المؤشر العربي تشير إلى أن تلك التحديات هي نتيجة لطبيعة النمو الاقتصادي وديناميات الاقتصاد، وتثير العديد من الأسئلة حول أسباب تواضع مستويات النمو وعزوف الكثير من المستثمرين عن التوسع في استثماراتهم في الدول التي تواجه تلك التحديات، إضافة إلى مسائل تتعلق بتوزيع الدخل والثروة، ومن ثَمّ تركُّز عائدات النمو ضمن أطر ضيقة ومحدودة بما يساهم بتوسيع فجوة الدخل والاستهلاك بين شرائح المجتمعات المعنية.

يوضّح المؤشر العربي 2025 انخفاض الثقة بمؤسسات الدولة المدنية، وباستثناء مستوى الثقة المرتفع بالمؤسسات الأمنية والجيش، فإن النسبة الكبرى لا تثق بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية (البرلمان والحكومة)، وهو ما يعني ضمناً ضعف الثقة بمستوى الإدارة الاقتصادية التي ترسم السياسات وتضع أسس الإطار التنظيمي والتشريعي ضمن ما يوصف بالبيئة الاستثمارية، وهذا يعني أن التركيز يجب أن يذهب إلى تحسين تلك البيئة وتوسيع دائرة التشاركية بين القطاعات المختلفة للمساعدة في تطوير إطار عام يتفاعل معه إيجابياً الفاعلون الاقتصاديون، وعلى أسس متوازنة.

يقودنا هذا إلى موضوع الحوكمة وتطبيق القانون بشكل متوازن بين الجميع، إذ أفادت نسبة كبيرة تصل إلى 37% بأن القوانين لا تطبق بعدل وهناك محاباة لفئة على حساب الأخرى، وهناك نسبة تصل إلى 18% ترى أن الحكومات لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق، وترتفع هذه النسبة تحديداً في دول المشرق العربي.

وهذا يعني أيضاً ضعف الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون، ومن الناحية الاستثمارية يعتبر ضعف الثقة هذا من أبرز أسباب عزوف القطاع الخاص المحلي والأجنبي عن الاستثمارات الإنتاجية، ويدفع المستثمرين إلى التركيز على قطاعات آمنة نسبياً مثل العقارات، أو إلى استثمارات تكون الحكومات طرفاً ضامناً لها ضمن تعاقدات طويلة المدى في مجالات الطاقة والمياه وبعض مرافق البنية التحتية التي بطبيعتها لا تُعدّ مولّداً دائماً لفرص العمل.

يضاف إلى تلك النسب المهمة التي خرج بها المؤشر العربي لعام 2025، تردي مستوى البنية التحتية والخدمات المساندة (باستثناء دول الخليج) وفقاً لبعض المؤشرات الدولية، وهو ما يعني كلفاً إضافية يتحمّلها المستثمر لتنفيذ الأعمال الضرورية، إلى جانب ارتفاع العبء الضريبي في بعض الدول، وهذا يعني صعوبة التنافس في الأسواق المحلية والعالمية.

الأسباب أعلاه تعني أن اقتصادات بعض الدول سوف تعاني مستوى متدنياً من الأعمال التي تدفع أجوراً منخفضة، بالكاد تكفي لسد احتياجات المواطنين، إذ وفقاً للمؤشر فإن نسبة كبيرة (28%) أفادت بأن دخلها لا يكفي لسد نفقاتها، وهي تلجأ إما إلى الاقتراض أو استهلاك أصولها والتي ستتلاشى مع مرور الوقت، وهذا يعني حلولاً مؤقتة وغير مستدامة ستتكشف مع مرور الوقت، فيما أفاد 41% أن دخلهم بالكاد يكفي لسد الاحتياجات من دون أي وفورات مما يجعلهم معرضين للأزمات الطارئة.

إن ضعف المدخرات الوطنية يعني عدم القدرة على تعزيز الاستثمارات على المستوى الكلي مما يعني أن ديناميات الاقتصاد في ظل غياب إحداث تغييرات هيكلية ستستمر بالمعاناة ومواجهة الضغوط المتنامية التي تتفاقم مع استمرار النمو السكاني والعجز عن اتباع سياسات متوسطة وبعيدة المدى تعترف بعمق الأزمات التنموية التي تواجهها بدلاً من الحلول المؤقتة والتجميلية أحياناً.

والحال كذلك فإن تصدّر الهم الاقتصادي (60%) كما استخلص المؤشر العربي تتجاوز جذور الأسباب التي قادت إلى ذلك، فالمشكلة تكمن في ضيق الأفق السياسي الذي يتجاوز الحديث عن الحاكمية الجيدة وضعف المؤسسات وإنفاذ القانون، إضافة إلى محاباة القطاع العام لبعض أصحاب المصالح وتغييب المنافسة العادلة. وتصبح البطالة وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمارات نتيجة لذلك الإطار السياسي الحاكم، وهو ما يستوجب المعالجة.

إن الجدل حول ما الذي يجب أن يتصدر الأولويات (اقتصادي أم سياسي) يغفل أحياناً الأسباب الكامنة وراء التحديات، ومن الطبيعي أن يكون همّ الباحث عن فرصة عمل إيجاد لقمة العيش، ولكن فرص العمل تتطلب ابتداء مدخرات لتمويل الاستثمارات، وتلك تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، وتحتاج إلى صنّاع سياسة يتمتعون بالاستقلالية والنزاهة، وهذه هي المتوالية المنطقية التي إن نجحت فستُحدث التقدّم المرغوب والدورة الاقتصادية الإنتاجية، وإن فشلت فستقود إلى تشوهات سيكون ظاهرها اقتصادياً، ولكنّ جذورها تكمن في مكان آخر يتعلق بغياب الديمقراطية والشفافية وهو ما يستوجب النظر إليه، فالانطباعات حول الفساد وارتفاع نسبة من يعتقدون بانتشاره بدرجات متفاوتة (84%)، تعكس حالة من عدم الثقة بكل ما يجري، ولا يمكن تغيير تلك الانطباعات بقرار سريع، بل تتطلب الانخراط في عملية متوسطة وبعيدة المدى لبدء المعالجة الحقيقية، وبغير ذلك سيستمر الوضع بالتفاقم.