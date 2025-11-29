قانون نيويورك يكشف لعبة الأسعار الخفية ويحمي جيوب المستهلكين

- أصبحت نيويورك أول ولاية أميركية تعتمد قانوناً ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات المستهلكين لتحديد الأسعار، مما يتطلب من المتاجر الإفصاح عن استخدام الخوارزميات. - تعرض القانون لانتقادات من جماعات مصالح رجال الأعمال ومنظمات حقوق المستهلكين، حيث يعتبره البعض واسعاً جداً وآخرون ضيقاً، لكنه يُعتبر خطوة مهمة في تنظيم استخدام بيانات الزبائن. - أثارت ممارسات سابقة مثل "أوربتز" جدلاً حول التسعير الشخصي، ويعتقد بعض الخبراء أن القانون الجديد قد يكشف عن ممارسات واسعة النطاق في هذا المجال.

أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أميركية تعتمد قانوناً يستهدف ممارسة تُعرف عادة باسم "التسعير الشخصي" أو "التسعير القائم على المراقبة"، إذ ينظم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات المستهلكين الشخصية لتحديد الأسعار عبر الإنترنت في متاجر التجزئة. وجاءت هذه الجهود في وقت غيّرت فيه التطورات التكنولوجية طبيعة الإنترنت وسوق التجارة الرقمية جذرياً.

ويهدف القانون إلى منع المتاجر من استغلال بيانات الزبائن دون علمهم، كأن يقوم بائع تجزئة مثلاً برفع سعر الملابس لزبون لديه تاريخ من عمليات الشراء باهظة الثمن، أو زيادة سعر حجز فندق لمسافر سبق أن دفع مبالغ كبيرة مقابل تذكرة الطائرة.

وجرى إقرار القانون من خلال موازنة الولاية، ويلزم المتاجر التي تستخدم التسعير الشخصي بأن تضع الإفصاح التالي بوضوح: "هذا السعر حُدِّد بواسطة خوارزمية باستخدام بياناتك الشخصية".

محاولات فاشلة لمنع التطبيق

وحاول الاتحاد الوطني لتجار التجزئة الأميركي منع تطبيق القانون قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، ورفع دعوى أمام محكمة فيدرالية على أساس أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير. واعتبر الاتحاد في شكواه أن القانون فضفاض إلى حدّ كبير، وانتقد الاستثناءات الممنوحة لبعض المتاجر بوصفها اعتباطية، ووصف عبارة الإفصاح الإلزامية بأنها "مضللة ومقلقة". وأكد الاتحاد أن تجار التجزئة يستخدمون التسعير الشخصي لخفض الأسعار وليس لرفعها، عبر دعم برامج الولاء التي تكافئ الزبائن المنتظمين، غير أن القاضي الفيدرالي جيد إس راكوف في مانهاتن لم يقتنع بحجج الاتحاد، وسمح للقانون بالمضي قدماً ودخوله حيّز التنفيذ.

انتقادات للقانون

وتعرض القانون منذ البداية لانتقادات ودعاوى قضائية. فبعض جماعات مصالح رجال الأعمال ترى أنه واسع للغاية وسيؤدي إلى البلبلة، بينما تشعر منظمات حقوق المستهلكين التي سعت إلى حظر كامل لهذه الممارسة، المعروفة أيضاً باسم "التسعير الخوارزمي" بالقلق من أن القانون ضيق جداً، بحيث لن يوفّر حماية حقيقية لكل المتسوقين من الاستغلال في الأسعار. ومع ذلك، يكاد الجميع يتفق على أن هذا القانون، الذي نجا الشهر الماضي من طعن أمام محكمة فيدرالية، يمثل خطوة مهمة في المسار الوطني لتنظيم الطريقة التي تستخدم بها الشركات بيانات زبائنها.

وقالت المحامية في مكتب المحاماة المتخصص في قضايا الأعمال والخصوصية "براين كيف ليتون بايسنر" غولي مهادفي، "إنه بالتأكيد أمر مهم. قوانين التسعير الخوارزمي ستكون على الأرجح ساحة المعركة الكبرى المقبلة في تنظيم الذكاء الاصطناعي". أما الرئيسة السابقة للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية المعنية بحماية المستهلك وعضو فريق انتقال العمدة المنتخب لمدينة نيويورك زهران ممداني، لينا خان قالت لصحيفة نيويورك تايمز إن هذا الإجراء سيوفر أداة "ضرورية للغاية للسلطات التي تتفحص ممارسات التسعير الشخصي". وأضافت أن هذه الممارسة "توشك أن تزحف بالكامل عبر الاقتصاد"، وأن هناك "كماً هائلاً من العمل" الذي لا بد من القيام به على المستويين الفيدرالي والولائي لتنظيمها.

ويوجد حالياً مشاريع قوانين في ما لا يقل عن عشر ولايات أميركية تسعى إما لحظر التسعير الشخصي كلياً، أو إلزام الشركات بتقديم إفصاحات مشابهة لما اعتمدته نيويورك، كما يدرس مشرّعون في ولاية كاليفورنيا، وهي من أكثر الولايات نشاطاً في تطوير وتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومشرّعون في واشنطن على المستوى الفيدرالي، حظراً واسعاً على هذه الممارسة.

ممارسات سابقة

وفي عام 2012، أثارت منصة السفر والحجز الفندقي "أوربتز" (Orbitz) جدلاً عندما قالت لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنها كانت ترسل لمستخدمي حواسيب "ماك" إعلانات عن فنادق أغلى من تلك التي تعرضها لمستخدمي الحواسيب الشخصية "بي سي"، انطلاقاً من افتراض أن من يملك جهازاً أغلى يمكنه دفع المزيد مقابل عطلة. وقد تخلّت "أوربتز" لاحقاً عن هذه الممارسة، بحسب شركة السفر الأميركية "إكسبيديا" (Expedia) التي استحوذت على المنصة قبل نحو عقد.

وأظهر تقرير نشرته لجنة التجارة الفيدرالية في يناير/كانون الثاني الماضي أن متاجر التجزئة قادرة على تتبّع سلوك المستهلكين بدقة بالغة، إلى حد رصد حركة الفأرة على لوحة اللمس. ووصف التقرير سوقاً موازية غامضة لبعض المنتجات، وحذر من أن تجار التجزئة كثيراً ما يستخدمون المعلومات الشخصية للعملاء لتحديد الأسعار. ومع ذلك، يظلّ من الصعب قياس مدى استخدام الشركات الكبرى للبيانات الشخصية في التسعير، فيما تنفي بعض هذه الشركات القيام بذلك.

ويرى المحامي في "مشروع الحريات الاقتصادية الأميركية" لي هبنر، أن قانون نيويورك سيكشف عن ممارسة واسعة النطاق مكتوبة في شيفرات رقمية وتُطبّق "في الظل" على الإنترنت. بينما تشاد يوز، الذي أشرف في السابق على استراتيجية التسعير في شركة التجزئة التي تتخذ من أركنساس مقرا لها "وولمارت" (Walmart)، ويشارك اليوم في تأسيس مجموعة الوساطة والاستشارات في قطاع التجزئة "واي بوينت ريتيل" يقول إنه يعتقد أن استخدام كبار تجار التجزئة للتسعير الشخصي يظل محدوداً في برامج الولاء والمكافآت. ويوضح أن بعض المتاجر تستميل الزبائن بقسائم حسم تُحدد على أساس بياناتهم الشخصية، وهي ممارسة يرى أنها قد تتضرّر بفعل القانون الجديد. وأضاف "في الجوهر، سيبدأ هذا القانون في تقويض الثقة بين تجار التجزئة والمستهلكين"، وأشار إلى أنه يعتقد أن التسعير الشخصي أكثر انتشاراً على تطبيقات التواصل الاجتماعي منه على مواقع تجارة التجزئة التقليدية.

أما الباحث في منظمة "كونسيومر ووتشدوغ" لحامية المستهلك جاستن كلوكزكو، فيرى أنه قد يكون من الصعب على الزبائن أن يعرفوا متى يجري استهدافهم. وهذا ما قد يجعلهم أقل ميلاً لتقديم شكاوى، وبالتالي يصعّب مهمة السلطات في تطبيق القانون. لكنّه يؤكد في المقابل أن هناك الكثير من المؤشرات على أن الشركات تحاول "قراءة أفكار الناس" لانتزاع المزيد من المال منهم. ويروي مثالاً من تجربته الشخصية "فقد حصل هو وزوجته على عروض أسعار مختلفة من شركتَي أوبر وليفت للرحلة نفسها من ضواحي شيكاغو إلى مطار أوهير الدولي، رغم أنهما طلبا الرحلة في الوقت نفسه تقريباً".

وقال المتحدث باسم "أوبر"، ريان ثورنتون، لنيويورك تايمز إن الشركة بدأت بالفعل هذا الأسبوع في إظهار الإفصاح المطلوب لسكان نيويورك وفقاً للقانون الجديد. ووصف القانون في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأنه "مصاغ على نحوٍ سيّئ وغامض"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أوبر لا تضع في الحسبان سوى العوامل الجغرافية وحجم الطلب عند تحديد الأسعار.