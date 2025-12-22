قانون خاص في فرنسا لتعويض الميزانية المتعثرة والدفاع بلا تمويل

- لجأت الحكومة الفرنسية إلى "قانون خاص" لتمديد ميزانية 2025 مؤقتًا بعد فشل اللجنة المشتركة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2026، مما يسمح باستمرار الخدمات الحكومية حتى اعتماد ميزانية جديدة. - استخدام "القانون الخاص" يؤدي إلى تعليق بعض البرامج مثل "ما بريم رينوف" ويعرقل الزيادة المخططة في ميزانية الدفاع لعام 2026، مما يتطلب تنازلات في تمويل المعدات العسكرية. - يواجه رئيس الحكومة سيبستيان ليكورنو ضغوطًا سياسية بسبب عدم قدرته على استخدام المادة 49-3، مما يهدد استقرار الحكومة ويعقد جهود تمرير الميزانية الجديدة.

بعد فشل اللجنة المشتركة المكونة من نواب البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الميزانية لعام 2026، سيضطر رئيس الحكومة سيبستيان ليكورنو لخطة طوارئ أقدم عليها سلفه ميشال بارنييه، وتتمثل في تقديم "قانون خاص" عبارة عن "نص فني" يسمح بتمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، بهدف تحصيل الضرائب، والسماح للحكومة باستئناف العمل على صياغة ميزانية مناسبة في الأسابيع المقبلة، وتجنيبها الجمود والإغلاق على الطريقة الأميركية.

وستكون هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الحكومة الفرنسية لهذا الإجراء، بعدما أقرّت قانوناً مماثلاً في ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي سبق سقوط حكومة ميشيل بارنييه، بعد أن فشل البرلمان في اعتماد ميزانية عام 2025 في الوقت المناسب. وقد ضمن هذا القانون استمرارية الدولة حتى اعتماد ميزانية 2025 في منتصف فبراير/شباط.

ومن المقرّر أن يعقد إيمانويل ماكرون لدى عودته مساء اليوم من الإمارات، اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة هذا القانون الخاص، ومن المتوقع عرضه على البرلمان غداً الثلاثاء. وفي حال عدم وجود أي ظروف طارئة، يُفترض أن تُقره الجمعية، على أن تُستأنف مناقشات الميزانية في مطلع يناير/كانون الثاني.

ويسعى ليكورنو من خلال انتهاجه نفس "التشريع الفني" الحصول على موافقة البرلمان في أقرب وقت ممكن، والابتعاد عن سيناريو بارنييه، ولو أن هذا التشريع سيعرقل الميزانية العسكرية ويعلق برنامج منح "ما بريم رينوف" (MaPrimeRénov).

ويعد القانون الخاص في جوهره امتداداً محدوداً لميزانية العام السابق، وهو بمثابة "حل مؤقت" يوفر تمويلاً مؤقتاً للحكومة وهيئاتها. ولا يُقصد به أن يبقى سارياً طوال العام، إذ لا يُغني عن الحاجة إلى مناقشات برلمانية لاحقة لاعتماد ميزانية رسمية. وتساعد هذه الأداة التشريعية على تجنّب إغلاق حكومي وإجبار آلاف الموظفين العموميين على إجازات قسرية في حال تعثر إقرار الميزانية، أو البقاء بلا رواتب إلى أن تُعتمد الميزانية.

توقيف صرف الأموال

وعلى نحوٍ ملموس، يُخوّل "القانون الخاص" الدولة تحصيل الضرائب القائمة من 1 يناير/كانون الثاني حتى التصويت على الميزانية الجديدة، دون أي إجراءات ضريبية جديدة، ويسمح للدولة ومؤسسات الضمان الاجتماعي بالاقتراض، على غرار القانون الخاص الذي أُقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2024، كما ينبغي أن يُرفق به مرسوم يُقيّد الإنفاق على الخدمات المعتمدة لعام 2025 والتي تُعتبر ضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة. أما في ما يتعلق بالإنفاق، فإنّ "القانون الخاص" لن يكون في الواقع قادراً على تغيير أي شيء مقارنة بميزانية عام 2025.

وسيترتب على استخدام "قانون خاص"، ريثما يجري إقرار ميزانية مناسبة، عواقب ملموسة. فقد أكّد وزير الإسكان، فنسنت جانبرون، اليوم الاثنين على قناة "فرانس 3"، تعليق برنامج منح تجديد الطاقة "ما بريم رينوف" اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، وصرح قائلاً "بدون ميزانية، لن نتمكن من صرف الأموال"، ولن تُعالج الطلبات المعلقة، ولن تُقبل أي طلبات جديدة حتى تُعاد فتح برنامج "ما بريم رينوف" بميزانية.

ويقدم برنامج "ما بريم رينوف" مساعدة رئيسية من الدولة الفرنسية لتمويل أعمال تجديد الطاقة في المساكن، وهو متاح لأصحاب المساكن والمؤجرين والملكية المشتركة، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين الراحة وتعزيز قيمة العقار.

عرقلة ميزانية الدفاع

كما سيؤدي تمديد ميزانية عام 2025 بموجب هذا "القانون الخاص" إلى عرقلة الزيادة المقرّرة في ميزانية وزارة القوات المسلّحة، ما سيكون له أثر كبير على المعدات العسكرية. ومن المفترض أن يرتفع التمويل المخصّص للقوات المسلّحة، بما في ذلك المعدات والأفراد، بمقدار 6.7 مليارات يورو في عام 2026 بموجب قانون البرنامج العسكري للفترة 2024 - 2030، وحذرت الوزارة من أنه في حال عدم إقرار ميزانية عام 2026، ستكون هناك حاجة إلى تقديم تنازلات.

La loi spéciale est un budget !



Je ne dis pas qu'on peut tenir toute l'année avec une loi spéciale. Le problème c'est l'affolement que crée le gouvernement, pour faire pression sur l'Assemblée afin de voter le plus rapidement possible son budget. pic.twitter.com/g6r4hDEGPk — Eric Coquerel (@ericcoquerel) December 22, 2025

ليكورنو بين قبضتَين غير مضمونتَين

ولن يكون بمقدور ليكورنو اللجوء إلى المادة 49 - 3 على غرار بارنييه، بعدما قطع وعداً للحزب الاشتراكي بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون، مقابل دعمهم ليكونوا طوق نجاة له أمام مقصلة سحب الثقة التي نجا منها مرتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن يمكن لأحزاب المعارضة بشقيها اليسار واليمين أن تلجأ مجدداً لتصويت سحب الثقة من ليكورنو.

وتعالت أصوات الحزب الجمهوري الموالي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحثت ليكورنو على كسر وعده مع الحزب الإشتراكي واللجوء للمادة 49 - 3، وردّد رئيس حزب الجمهوريين، برونو ريتيلو، نفس هذا الرأي. ففي مقابلة مع صحيفة "أويست فرانس" الفرنسية أول أمس السبت، قال الوزير السابق، الذي عاد الآن إلى مجلس الشيوخ، "ما أطلبه من سيباستيان ليكورنو هو التراجع واستخدام المادة 49 - 3 لمنح البلاد ميزانية مسؤولة". بينما حذّر نائب حزب الجمهوريين والمقرر العام للميزانية، فيليب جوفين في إذاعة "بي أف أم" (BFM) اليوم الاثنين، رئيس الحكومة من مواصلة التمسك بالوعد الذي قطعه، وقال "نحن مقبلون على نقاش آخر سيستمر لعدة أسابيع"، وحث ليكورنو على إعادة النظر في موقفه. وأضاف ممثل منطقة هوت دو سين "أتمنى أن نعتمد نصّ مجلس الشيوخ، لأنه النص الوحيد المتاح على أي حال"، لكن هذه النصائح لا تبدو مضمونة النتائج؛ لأنّ الحزب الاشتراكي قد ينقلب في أي لحظة على تحالفه مع ليكورنو.