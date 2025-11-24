- حذّر اتحاد الصناعة البريطاني من أن مشروع قانون حقوق العمل الحالي قد يعيق النمو الاقتصادي، داعيًا لإعادة صياغته بالتعاون مع أصحاب الأعمال والنقابات لتسهيل التوظيف وخلق وظائف آمنة. - أكدت الحكومة البريطانية أن القانون يهدف لتحسين ظروف العمل لأكثر من 15 مليون عامل، مما يعزز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تحسين رفاهية العامل يدعم الإنتاجية بتكلفة منخفضة. - تواجه الشركات تحديات كارتفاع تكاليف الطاقة، مما يتطلب توازنًا بين تعزيز حقوق العامل وتقليل الأعباء التشغيلية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قبل يومين فقط من إعلان الموازنة البريطانية الثانية للوزيرة ريتشيل ريفز، اختار اتحاد الصناعة البريطاني أن يرفع صوته محذرًا مما وصفه بـ"خطر خنق النمو الاقتصادي" إذا مضت الحكومة قدمًا في اعتماد مشروع قانون حقوق العمل بصيغته الحالية. وجاء التحذير خلال المؤتمر السنوي للاتحاد في لندن، حيث أكدت الرئيسة التنفيذية رين نيوتن-سميث أنّ الحكومة "لم تُصغِ بعد إلى مخاوف قطاع الأعمال، رغم أنها تقول إنها تستمع"، وطالبت بـ"إعادة صياغة القانون على أساس الشراكة بين أصحاب الأعمال والنقابات"، بدل فرض مسار تشريعي أحادي.

وفي ردٍّ رسمي تلقّاه "العربي الجديد" من متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، قالت الحكومة إن مشروع قانون حقوق العمل "سينهي حقبة انخفاض الأجور وتراجع المعايير، ويدفع النمو الاقتصادي عبر تحسين ظروف العمل ومستويات المعيشة لأكثر من 15 مليون عامل". وأضاف المتحدث: "معظم أصحاب العمل يدركون أن العامل السعيد أكثر إنتاجًا، وسنواصل العمل معهم لتقديم النمو الذي يحتاجه هذا البلد".

وأوضحت الوزارة في المعلومات الخلفية لردّها، أن تحليلها يُظهر أن "تحسين رفاهية العامل ودعم الإنتاجية وتقليل النزاعات في مكان العمل وخلق منافسة عادلة بين أصحاب العمل، يمكن أن تحقق فوائد تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنويًا، بتكلفة تقل عن 0.4% من إجمالي تكاليف العمالة في الاقتصاد". كما أشارت إلى أن تقييمات الأثر الحالية "تعد تقديرًا أوليًا طُوّر بالتعاون مع خبراء خارجيين"، وأنه سيتم تحديث التحليل خلال مراحل الاستشارة والتنفيذ لضمان أن تعمل الإصلاحات لمصلحة الشركات بمختلف أحجامها.

وبحسب ما أوردته صحيفة التايمز بتاريخ 24 نوفمبر، شدّدت نيوتن-سميث على أنّ القانون الذي يمنح العاملين حماية أقوى من الفصل التعسفي وساعات عمل مضمونة يجب ألا يُكتب بطريقة تجعل التوظيف أكثر صعوبة، وأكّدت أنّ "ثماني شركات من أصل عشر تقول إن مشروع القانون سيجعل التوظيف أصعب، إنها مكابح على النمو". وأضافت أنّ عامًا كاملًا مرّ منذ ميزانية العام الماضي التي حمّلت قطاع الأعمال 24 مليار جنيه إضافية سنويًا، وها نحن مجددًا أمام فجوة مالية بمليارات الجنيهات… ليس الأمر أنّنا نتقدم إلى الأمام، بل ندور في الحلقة نفسها عامًا بعد عام.

هذا التصعيد في النبرة لا يأتي من فراغ، فالمخاوف لدى قطاع الأعمال ممتدة منذ مارس/آذار الماضي حين حذّر الاتحاد نفسه من أنّ الحكومة تستمع دون أن تغيّر شيئًا جوهرياً في النص، وأن التشريع كما هو سيقود إلى مسار تنظيمي لا يمكن الرجوع عنه ويثقل الشركات التي تُحاول خلق وظائف آمنة وعالية الجودة.

وبُعيد المؤتمر، عززت بيانات معهد المديرين هذه المخاوف. فقد كشف بحث أصدره المعهد في يونيو/حزيران أنّ 72% من قادة الشركات في المملكة المتحدة يعتقدون أن مشروع القانون سيضر بالنمو الاقتصادي، فيما نصف الشركات تقريبًا قالت إنها ستكون أقل ميلًا للتوظيف إذا نُفّذ القانون و36% إنها ستكون أكثر ميلًا لنقل الوظائف أو العمليات إلى الخارج و23% أكثر ميلًا لإجراء تسريحات، بينما قالت 52% إنها ستفضّل زيادة الاستثمار في الأتمتة بدل العمالة البشرية.

في موازاة ذلك، تحاول الحكومة السيطرة على المشهد. فوزير الأعمال بيتر كايل تعهّد، وفق ما أوردته صحيفة التايمز بخفض البيروقراطية وتقليص فواتير الطاقة بنسبة 25% ابتداءً من إبريل/نيسان 2027 لأكثر من سبعة آلاف شركة صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة. أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك فذهبت أبعد من ذلك، لتعلن أنّ أي حكومة تحت قيادتها ستُلغي كل بند مدمّر للوظائف ومعادٍ للأعمال والنمو في مشروع القانون.

غير أنّ إصلاح سوق العمل لا يمكن قراءته بمعزل عن الواقع الاقتصادي الأشمل. فبالنسبة للشركات البريطانية، لا يمثل مشروع قانون حقوق العمل العبء الوحيد؛ بل يأتي في سياق بيئة تشغيلية مثقلة أصلًا بارتفاع غير مسبوق في تكاليف الطاقة، مع كون أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة من بين الأعلى عالميًا. ويزداد القلق مع الحديث عن فرض سقف جديد على أنظمة المعاشات المبنية على اقتطاعات من الرواتب، المتوقع إدراجه في الموازنة المقبلة. وتشير جمعيات المعاشات إلى أنّ مثل هذا القرار قد يدفع ما يقرب من ثلث الشركات إلى خفض مساهماتها في معاشات الموظفين، بما يزعزع الثقة داخل سوق العمل ويضعف الحوافز نحو التوظيف طويل الأجل.

في هذا السياق، لم يكن تساؤل رين نيوتن-سميث مجرد اعتراض عابر، بل محاولة لتسليط الضوء على المفارقة: كيف يمكن مطالبة قطاع الأعمال بالتوسع في التوظيف لدفع النمو، فيما تتخذ الحكومة قرارات تزيد من تكلفة تعيين الموظفين أو الاحتفاظ بهم؟ بالنسبة لقطاع واسع من الشركات، جوهر الاعتراض لا يتعلق بفكرة تعزيز حقوق العامل، بل بتراكم سياسات متزامنة تجعل النمو هدفًا نظريًا يصعب تحقيقه عمليًا.

ويتوازى الضغط الواقع على الشركات مع ضغوط لا تقل حدّة على المستهلكين في موسم الإنفاق الأكبر من العام. فقد أفادت هيئة الإذاعة البريطانية في برنامج صباحي بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني بأنّ شكاوى الاسترجاع واسترداد الأموال تشهد ارتفاعًا لافتًا بالتزامن مع موجات التسوّق خلال عروض "الجمعة السوداء" وفترة عيد الميلاد، ما دفع خبراء قانون المستهلك إلى المطالبة بضمان حماية أقوى للمشترين في هذه الفترة التي تتزايد فيها الصعوبات في الوصول إلى خدمات العملاء. ويرى هؤلاء الخبراء أن تضييق هامش المرونة لدى الشركات قد ينعكس مباشرة على المستهلك، سواء في سرعة الرد أو في مدى الالتزام بسياسات الإرجاع والتعويض.

في المحصلة، يكشف الجدل الدائر حول مشروع قانون حقوق العمل عن مفترق جوهري في مسار الاقتصاد البريطاني: فالنمو المستدام لم يعد مرتبطًا فقط بجذب الاستثمارات أو بخفض الأعباء على الشركات، بل أيضًا بقدرة سوق العمل على إنتاج قوة عاملة مستقرة ومنتِجة. غير أنّ تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم عبر طرف واحد؛ فتعزيز حماية العامل واستقرار التوظيف يظلّان رافعة للنمو فقط عندما يترافق مع سياسات تحد من الكلف التشغيلية غير المتوقعة على الشركات، وتضمن وضوحًا تشريعيًا طويل الأجل يساعدها على التخطيط والتوسّع.

الاقتصاد البريطاني يحتاج اليوم إلى انتقال من نموذج "حقوق مقابل نمو" إلى نموذج "حقوق تدعم النمو". أي إصلاح يخلق حماية وظيفية من دون زيادة المخاطر الاستثمارية، ويضمن مرونة تكيف الشركات من دون المساس بأمن العامل. هذا هو الإطار الوحيد الذي يسمح بتحسين الإنتاجية وفتح المجال أمام توظيف فعلي لا رمزي، وباستعادة الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال، وهي الثقة التي تمثّل وقودًا أساسيًا لأي دورة انتعاش اقتصادي قادمة.