قانون جديد للخدمة المدنية في سورية... تعرف إلى أبرز ملامحه

- اجتمع مسؤولون في دمشق لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يهدف إلى تحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة الحكومية من خلال ربط الأجور بالإنتاجية والانتقال إلى منطق "الأداء والمسؤولية". - تناول النقاش قضايا الأجور والتعويضات والحماية من التسريح التعسفي، مع التركيز على التوظيف العشوائي وآليات التعيين والترقية الشفافة، وأهمية بيئة تنفيذية قادرة على استيعاب الإصلاحات. - أكد المشاركون على تحديث المنظومة التشريعية السورية، مع تشكيل لجان لإعداد قوانين جديدة، مشددين على أهمية المشروع كخطوة لإصلاح الإدارة العامة مع آليات للشفافية والمساءلة.

اجتمع وزراء ومسؤولون ونقابيون وخبراء قانونيون وأكاديميون، بدعوة من وزارة التنمية الإدارية، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية... إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية"، اليوم في قاعة فندق الداماروز بدمشق. ومنذ اللحظة الأولى، كان واضحاً أنّ الندوة ليست مجرد لقاء تقني، بل حلقة في مسار طويل يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة في سورية، وإعادة التفكير في إدارة الجهاز الحكومي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ملامح المشروع الجديد

وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أعلن في كلمته أنّ اللجنة المكلّفة أنجزت تقريباً الصياغة النهائية للمشروع، وأنّ النسخة ستُرسل إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي الملاحظات قبل عقد ندوة أوسع الأسبوع المقبل بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، وأكد أنّ القانون الجديد ينقل الوظيفة العامة من منطق "الاستحقاق" إلى منطق "الأداء والمسؤولية"، ويضع أسساً للتطوير المهني والحوافز وربط الأجور بالإنتاجية، معتبراً إياه "نقطة تحوّل" نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.

لم يتوقف النقاش عند حدود الخطاب الرسمي. فقد أثار ممثلو النقابات، وعلى رأسهم طلال حسين العليوي من الاتحاد العام لنقابات العمال، قضايا الأجور والتعويضات والحماية من التسريح التعسفي، بينما دعا خبراء قانونيون إلى معالجة التوظيف العشوائي الذي تراكم عبر السنوات، واعتماد آليات شفافة للتعيين والترقية.

أما عميد المعهد الوطني للإدارة العامة، عبد الحميد الخليل، فوصف المشروع بأنّه "عصري ويستفيد من تجارب القوانين المقارنة"، لكنه شدّد على أهمية وجود بيئة تنفيذية قادرة على استيعاب الإصلاحات وتطبيقها تدريجياً من دون إرباك.

خلال الندوة، كشف معاون وزير التنمية الإدارية، أنس الصواف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المشروع يتضمن إعادة هيكلة شاملة لفئات ومراتب العاملين في الدولة، موضحاً أنّ الفئة الأولى ستُقسّم إلى ستّ مراتب تبدأ من المرتبة الأولى وصولاً إلى المرتبة السادسة، التي تُعرف بالمرتبة الممتازة، مع ثلاث درجات ضمن كل مرتبة لأغراض الترقية والترفيع المالي. وأضاف أنّ الفئة الثانية ستُقسّم إلى أربع مراتب بثلاث درجات لكل مرتبة، مؤكداً أنّ الانتقال بين المراتب لن يكون تلقائياً، بل سيُبنى على الكفاءة ونتائج التقييم المستمر وبرامج التدريب والتأهيل، وأنّ المستحقات المالية ستُربط مباشرةً بالأداء والجدارة.

أما مدير التنمية الإدارية في وزارة السياحة السورية، حسين الحمد، فأوضح لـ"العربي الجديد" أنّ التصوّر الجديد يشمل رحلة الموظف منذ دخوله العمل حتى انتهاء خدمته، ويقوم على مبادئ الاستحقاق والجدارة والربط الحقيقي بين التدريب المستمر والأداء، بما يضمن وضع كل موظف في الموقع الأنسب لمهاراته وقدراته، وشدّد على أنّ "الموظف هو مرآة الدولة"، وكلّما تحسّنت ظروفه انعكس ذلك إيجاباً على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

تحديث المنظومة التشريعية

من جانبه، أكّد نقيب المحامين في سورية، محمد علي الطويل، أنّ الحاجة إلى تحديث المنظومة التشريعية باتت ملحّة، لافتاً لـ"العربي الجديد" إلى أنّ كثيراً من القوانين ما زالت تعود إلى خمسينيات القرن الماضي وما قبلها، ولا تزال تتحكّم بالحياة العامة والقضائية حتى اليوم. وأضاف أنّ هذه الحاجة تشمل أيضاً القوانين الحديثة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، والتي تتطلّب مراجعة وإعادة هيكلة لتتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية التي شهدتها البلاد.

وكشف الطويل عن تشكيل لجان مختصة لإعداد قوانين جديدة في سورية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بهدف إعادة تنظيم المهن وتفعيل التشريعات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

ورغم التحديات التي طُرحت، من التمويل اللازم لزيادة الأجور والتعويضات إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للموظفين، خرج المشاركون بتوافق عام على أهمية المشروع بوصفه خطوةً أساسيةً لإصلاح الإدارة العامة، مع تأكيد ضرورة وضع آليات صارمة للشفافية والمساءلة وتقييم الأداء، حتّى لا يبقى القانون الجديد حبراً على ورق. وبين الأمل والحذر، يبقى مستقبل الإدارة العامة في سورية مرهوناً بمدى القدرة على تحويل هذه الوعود إلى سياسات ملموسة على الأرض.