قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لمواجهة تداعيات الحرب وأزمة الطاقة

- يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تداعيات الحرب في المنطقة، تراجع دعم أوكرانيا، وتحديات القدرة التنافسية، وسط ارتفاع أسعار الوقود بسبب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. - تدعو بعض الدول الأعضاء إلى تعزيز الطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بينما تطالب أخرى بإصلاح نظام تسعير الكربون، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على القدرة التنافسية. - يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في تحقيق توازن بين أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، مع استمرار الخلافات حول دعم أوكرانيا وإصلاح سياسات الطاقة.

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، فيما تتصدر تداعيات الحرب في المنطقة جدول أعمال القمة، إلى جانب تراجع دعم التكتل لأوكرانيا وتحديات القدرة التنافسية. وشهدت أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات جوية على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع، في وقت انقسمت فيه الدول الأعضاء بشأن سبل تخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة على المستهلكين والشركات.

وقبيل القمة، دعت مجموعة من خمس دول أعضاء إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة؛ وهي وسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما طالبت دول أخرى بإصلاح نظام تسعير الكربون في الاتحاد. وكانت أسعار الطاقة المرتفعة وتأثيرها على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي مطروحة للنقاش حتى قبل اندلاع الحرب في إيران، ما دفع إلى المطالبة بتقليص الإجراءات البيروقراطية وضخ استثمارات واسعة النطاق.

ومن المقرر أيضاً أن يناقش القادة الحرب في أوكرانيا وتداعيات القتال في الشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر اتصال بالفيديو. وتعرض دعم الاتحاد الأوروبي لكييف لانتكاسة الشهر الماضي، بعدما فشلت الدول الأعضاء الـ27 في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حزمة مساعدات جديدة، في توقيت تزامن مع الذكرى الرابعة للحرب الروسية واسعة النطاق.

وحجم التحدي المركب الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في الموازنة بين أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، في ظل صدمات الحرب المتلاحقة. فارتفاع أسعار الطاقة لا يهدد فقط القدرة الشرائية للمستهلكين، بل يضغط أيضاً على تنافسية الصناعات الأوروبية، ما يضع صناع القرار أمام اختبار تسريع التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق.

كما تكشف الخلافات داخل الاتحاد بشأن آليات المعالجة عن صعوبة بلورة استجابة موحدة في توقيت حساس، سواء على صعيد دعم أوكرانيا أو إصلاح سياسات الطاقة. وفي حال استمرار هذا التباين، قد ينعكس ذلك تباطؤًا في التعافي الاقتصادي الأوروبي، ويحدّ من قدرة التكتل على لعب دور أكثر فاعلية في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)