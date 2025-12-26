قائمة أثرياء 2025... هل ينجو الذكاء الاصطناعي في 2026؟

- شهد عام 2025 زيادة كبيرة في ثروات مليارديرات التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك وجنسن هوانغ، بفضل النمو في الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت ثرواتهم بمقدار 550 مليار دولار. - تصدّر إيلون ماسك قائمة أغنى الأشخاص بثروة 751.9 مليار دولار، بينما استفاد لاري بيج وسيرجي برين ومارك زوكربيرغ من ارتفاع قيمة أسهم شركاتهم. - يُتوقع أن يكون عام 2026 حاسمًا لاختبار العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي، مع احتمالية انفجار فقاعة في هذا المجال.

في قمّة هرم الثروة العالمية، لا تتشكل المليارات من المال السائل بقدر ما تُصنع من حصص في شركات عملاقة تتقلب قيمتها مع كل جلسة تداول، ومن رهانات على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرفاهية العالمية.

وأدى النمو الهائل للذكاء الاصطناعي في عام 2025 إلى إثراء الرؤساء التنفيذيين، فقد شهد مليارديرات التكنولوجيا الأميركيون، وعلى رأسهم إيلون ماسك وجنسن هوانغ، زيادة في ثرواتهم مجتمعة بلغت 550 مليار دولار، كما ساهم الحماس غير المسبوق للذكاء الاصطناعي في عام 2025 في زيادة ثروات المليارديرات.

وفي ما يلي أحدث ترتيب لأغنى 10 أشخاص في العالم بحسب مجلة "فوربس" لعام 2025 بتاريخ الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول 2025 عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش، مع توثيق القيمة التسويقية لشركاتهم من خلال بيانات منصة "كومبانيز ماركت كاب" (CompaniesMarketCap) لذات اليوم.

1- إيلون ماسك

تُقدَّر ثروة الأميركي إيلون ماسك البالغ من العمر 54 عاماً، بـ 751.9 مليار دولار، وتتوزع بين 4 أصول وشركات تتقدمهم شركة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا" التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 1.614 تريليون دولار، إضافة إلى شركة الفضاء الخاصة الأميركية "سبيس إكس" (SpaceX) غير مدرجة في البورصة التي دار الحديث حول تقييمها عند 800 مليار دولار ضمن صفقات بيع أسهم ثانوية، وشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية "إكس إيه آي" (xAI) التي نوقشت لها جولة تمويل عند تقييم 230 مليار دولار، فضلاً عن منصة التواصل الاجتماعي "إكس". ويُختصر صعوده هذا العام في أنّ أسهم "تسلا" وملفات الذكاء الاصطناعي أعادت دفع اسمه إلى قمة الثروة العالمية رغم بعض التقلبات والفقاعات.

2- لاري بيج

تُقدَّر ثروة الأميركي لاري بيدج، البالغ من العمر 52 عاماً، بـ 258.1 مليار دولار، وتتوزع أساساً عبر أصل واحد محوري، مجموعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأميركية "ألفابت" (Alphabet) المالكة لمحرك البحث "غوغل"، التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 3.810 تريليونات دولار. وصعوده هذا العام ارتبط بطفرة أسهم "ألفابت" مع سباق الذكاء الاصطناعي.

3- لاري إليسون

تُقدَّر ثروة الأميركي لاري إليسون (81 عاماً) بـ249.3 مليار دولار، وتتوزع بصورة رئيسية على أصل واحد، شركة البرمجيات وقواعد البيانات الأميركية "أوراكل" (Oracle) التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 567.41 مليار دولار. ويُختصر أداؤه هذا العام في أن تذبذب سهم "أوراكل" انعكس مباشرة على موقعه داخل العشرة الأوائل.

4- جيف بيزوس

تُقدَّر ثروة الأميركي جيف بيزوس (61 عاماً) بـ243.8 مليار دولار، وجاء في المركز الرابع. وتتوزع بين أصلين بارزين، شركة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الأميركية "أمازون" (Amazon) التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 2.484 تريليون دولار، إلى جانب شركة الفضاء الخاصة الأميركية "بلو أوريجين" (Blue Origin) وهي غير مدرجة، وبالتالي بلا قيمة تسويقية مُعلنة على CompaniesMarketCap، وصعوده أو تراجعه هذا العام بقي شديد الارتباط بحركة سهم "أمازون".

5- سيرجي برين

تُقدَّر ثروة الأميركي سيرجي برين بـ242 مليار دولار، ويبلغ 52 عاماً، وجاء في المركز الخامس. وتتوزع ثروته أساساً عبر أصل واحد محوري، مجموعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأميركية "ألفابت" (Alphabet) بقيمة تسويقية تقارب 3.810 تريليونات دولار. وخلاصة صعوده هذا العام جاءت مع مكاسب سهم "ألفابت" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، شأنه شأن شريكه لاري بيج.

6- مارك زوكربيرغ

تُقدَّر ثروة الأميركي مارك زوكربيرغ (41 عاماً) بـ228 مليار دولار، وتتوزع بين أصل واحد أساسي، شركة شبكات التواصل والإعلانات الرقمية الأميركية "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms) المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، والتي بلغت قيمتها التسويقية نحو 1.682 تريليون دولار. ويُختصر مساره هذا العام في استمرار رهان السوق على الإعلانات والذكاء الاصطناعي داخل منظومة "ميتا".

7- برنارد أرنو وعائلته

تُقدَّر ثروة الفرنسي برنارد أرنو (76 عاماً) وعائلته بـ191.5 مليار دولار، وهو غير الأميركي الوحيد ضمن العشرة الأوائل ضمن الأثرياء العشر في العالم لعام 2025. وتتوزع ثروته أساساً عبر أصل واحد رئيسي، وهو مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية "إل في إم إتش" (LVMH) المالكة لعلامات مثل "لويس فويتون" وغيرها، التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 369.58 مليار دولار. وبقي الطلب على الفخامة تحت المجهر مع تذبذبات السوق.

8- جنسن هوانغ

تُقدَّر ثروة جنسن هوانغ (62 عاماً) بـ163.7 مليار دولار، وتتوزع ثروته أساساً عبر أصل واحد، شركة الرقائق ومعالجات الذكاء الاصطناعي الأميركية "إنفيديا" (Nvidia) التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 4.592 تريليونات دولار. وصعوده هذا العام اختُصر في استمرار موجة الطلب على عتاد الذكاء الاصطناعي عالمياً.

9- ستيف بالمر

تُقدَّر ثروة الأميركي مايكل ديل (60 عاماً) بـ148.8 مليار دولار، وتتوزع أساساً عبر أصل واحد رئيسي هو حصته الكبيرة في شركة البرمجيات والحوسبة السحابية الأميركية "مايكروسوفت" (Microsoft)، التي تبلغ قيمتها التسويقية نحو 3.627 تريليونات دولار، كما يبرز بوصفه أهم أصوله؛ امتلاكُه لفريق كرة السلة بدوري (NBA) "لوس أنجليس كليبرز"، وتقدر قيمة النادي بنحو 7.5 مليارات دولار.

10- وارن بافيت

تُقدَّر ثروة الأميركي وارن بافيت (95 عاماً) بـ148.2 مليار دولار، وتتوزع ثروته عبر أصل واحد شركة الاستثمار القابضة الأميركية "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) التي بلغت قيمتها التسويقية نحو 1.081 تريليون دولار. ويُختصر صعوده هذا العام في تحسن محفظة "بيركشاير" وعودة اسمه إلى نادي العشرة الأوائل.

عام 2026؟

وإذا كان 2025 عام القفزة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الفوري على ثروات الأثرياء، فإنّ عام 2026 قد يتحول إلى عام امتحان العائد الحقيقي، لتأكيد صحة الأرقام، وتتحول معها موجة الإنفاق الضخمة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وأرباح تبرّر الأسعار الحالية؟ أو يتحول لعام الانفجار، إذا ما صدقت تحذيرات البعض بشأن فقاعة محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما دام التحذيرات لا تزال تصدح بين الفينة والأخرى.