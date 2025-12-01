في مواجهة مشروع ميزانية 2026… النقابات تعلن شلّ فرنسا ليوم كامل

- من المتوقع أن تشهد فرنسا اضطرابات في قطاعات حيوية يوم الثلاثاء، بدعوة من جبهة نقابية مشتركة، احتجاجاً على مشروع الموازنة لعام 2026 الذي يعتبر غير عادل اجتماعياً. - ستتأثر قطاعات النقل والتعليم بشكل كبير، مع توقعات بتأخيرات في وسائل النقل العامة وإضرابات في المدارس، مما يؤدي إلى غيابات وإغلاقات جزئية. - ستشهد الإدارات والخدمات العمومية تباطؤاً في الأداء، مع تنظيم مظاهرات في عدة مدن، مما يؤثر على حركة المرور والحياة اليومية للمواطنين.

يُتوقَّع أن يشهد غداً الثلاثاء، المخصص ليوم تعبئة وطنية، اضطرابات في قطاعات أساسية عدّة في فرنسا، بدعوة من جبهة نقابية مشتركة تضم خصوصاً الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) واتحاد النقابات الوحدوي (FSU) واتحاد "سوليدير" (Solidaires). ويستهدف هذا التحرّك الاجتماعي مشروعَ الموازنة لعام 2026، الذي تعتبره النقابات "غير عادل اجتماعياً"، في وقت ستتواصل مناقشته حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتطالب النقابات بإنهاء تجميد الأجور في الوظيفة العمومية، وبزيادة عامة في الرواتب، ووقف إلغاء الوظائف، إلى جانب التخلي عن مضاعفة نسب التحمل الطبية في نظام التأمين الصحي. وستمسّ الإضرابات أساساً قطاعات النقل والتعليم وبعض الإدارات، مع تفاوت آثارها بحسب المناطق، وفق ما نقلته وسائل إعلام وقنوات فرنسية.

اضطرابات كبيرة في حركة النقل

في قطاع النقل، يُتوقع أن تُسجل حركة مخفضة بوضوح، ففي هيئة النقل المستقلة بباريس وضواحيها يغطي إشعار الإضراب الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الاثنين عند الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس، وحتى يوم الأربعاء عند الساعة السابعة صباحاً، وقد تعمل خطوط مترو عدّة وحافلات وترامواي في وضعية تشغيل مقيدة.

أما في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، فتشير نقابة عمال السكك الحديدية التابعة للكونفدرالية العامة للشغل إلى توقع تأخيرات وإلغاء عدد من القطارات. ولن تُنشر التوقعات الرسمية لحركة السير الخاصة بيوم الثلاثاء إلّا مساء اليوم.

وعلى صعيد النقل الجوي، تعتزم نقابتا طيارين صغيرتان في شركة الخطوط الجوية الفرنسية إطلاق تحركات احتجاجية غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للتنديد بحذف وظائف داخل الشركة.

تباطؤ في التعليم والخدمات التربوية

ويشمل الإضراب أيضاً قطاع التربية الوطنية. إذ يُنتظر تسجيل غيابات في صفوف المعلمين في المرحلتَين الابتدائية والثانوية، وقد تكتفي بعض المدارس بتأمين حد أدنى من الخدمات، في حين قد تُغلق مدارس أخرى بالكامل بحسب القرارات المتّخذة على مستوى البلديات.

وتندّد النقابات خصوصاً بحذف أكثر من أربعة آلاف منصب في التعليم الثانوي، وبخفض عدد الوظائف في التعليم الابتدائي، كما قد تتأثر خدمات المطاعم المدرسية، واستقبال التلاميذ في الفترتين الصباحية والمسائية، فضلاً عن الأنشطة الموازية للدراسة، التي قد تُعلق أو تُخفض. وفي دور الحضانة البلدية، تستبق الجماعات المحلية بدورها يوم عمل محدوداً، بل وحتى إغلاقات جزئية لبعض المرافق بسبب نقص محتمل في عدد العاملين.

خدمات إدارية وصحية بالحد الأدنى

الإدارات والخدمات العمومية معنيّة هي الأخرى بهذا التحرك. فإشعار الإضراب يشمل موظفي الوظيفة العمومية للدولة والجماعات المحلية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الخدمات الإدارية، وإغلاق مؤقت لبعض الشبابيك أو تأجيل مواعيد، ولا سيّما تلك المرتبطة باستخراج وثائق الهوية أو إنجاز الإجراءات الاجتماعية.

وفي بعض المؤسسات الصحية، تتحدث النقابات عن تطبيق خدمة حد أدنى، مع حضور محدود للموظفين غير المضربين، الأمر الذي قد ينعكس على وتيرة استقبال المواطنين في هذه الهياكل.

تظاهرات في عدد من المدن الفرنسية

سيتميّز غداً الثلاثاء أيضاً بتنظيم مظاهرات وتجمّعات في عدد كبير من المدن، من بينها بوردو ولا روشيل وشاتوبريان ولانس ودواي وديجون ولو هافر وروان. ولا تزال المنظمات النقابية بصدد تحديد الكيفية النهائية للمسيرة المزمع تنظيمها في باريس خلال الساعات المقبلة.

وقد تتسبب هذه المسيرات في تحويل مسارات المرور، وإغلاقات ظرفية لبعض الطرق، أو في تباطؤ كبير لحركة السيارات في مراكز المدن، ما يزيد من تأثير يوم الإضراب على حياة المواطنين اليومية.