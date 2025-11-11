في قمة الويب.. زعماء التكنولوجيا يتوجسون من الحضور الصيني القوي

- قمة الويب في لشبونة تجمع قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمناقشة مستقبل الاستثمارات، بحضور 70 ألف زائر و2500 شركة ناشئة. تُعرف القمة بـ"دافوس المهووسين بالتكنولوجيا" وتُعقد وسط توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يبرز تحول الهيمنة التكنولوجية نحو الصين. - الصين تبرز كقوة تكنولوجية رئيسية، حيث يشير خبراء إلى أن نصف علماء الكمبيوتر في طليعة التقنيات موجودون هناك. التوترات التجارية والسيادة التقنية تظل محورية في النقاشات. - المنافسة تتركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع إعلان كوالكوم عن رقائق جديدة لمنافسة إنفيديا وAMD، وظهور شركة لافَبُل السويدية بابتكارات جديدة.

في العاصمة البرتغالية لشبونة، يحتشد رؤساء أكبر شركات العالم في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والشركات الناشئة، ليبحثوا على مدى أربعة أيام، في قمة الويب Web Summit، مستقبل المشروعات والاستثمارات العالمية في هذه القطاعات، وهو الحدث الذي من المقرّر أن يجتذب، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، أكثر من 70 ألف زائر من 150 دولة وممثلين عن 2500 شركة ناشئة وألف مستثمر.

لكن القمة التي يُطلق عليها "دافوس المهووسين بالتكنولوجيا" تجرى هذا العام على خلفية مغايرة للمعتاد، فالخلاف بين الولايات المتحدة والصين، منذ بدأ النزاع على الرسوم والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إبريل/ نيسان الماضي، أثبت أن الغرب ودوله الصناعية لم يعودا المحتكر الوحيد للتكنولوجيا. كما أن الخلاف حول الموارد اللازمة لهذه الصناعة، مثل عناصر الأرض النادرة والرقائق الإلكترونية، يُثير نوعاً من القلق لدى المستثمرين.

في قمة الويب يمثل صعود الصين نحو الهيمنة التكنولوجية محور اهتمام كثير من الحضور. وقال ريف ليبارديان، نائب رئيس شركة إنفيديا (Nvidia) لتقنيات المحاكاة، في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "نصف علماء الكمبيوتر ومهندسي الحاسوب العاملين في طليعة هذه التقنيات موجودون في الصين". وأضاف ليبارديان "إذا حاولنا استبعادهم، فسيجدون وسيلة لتطوير الأشياء نفسها وسنفقد فرصة العمل معهم والاستفادة من إنجازاتهم".

وقد أكد مؤسس القمة بادي كوسغريف، في حفل الافتتاح مساء الاثنين، هذه الحقيقة بوضوح في كلمته حيث قال "هذا العام، أكثر من أي عام مضى، أصبح من الواضح أن عصر الهيمنة الغربية في مجال التكنولوجيا آخذ في الأفول". وأضاف أن "الروبوتات الشبيهة بالبشر الأكثر تقدماً في العالم" المعروضة ليست أوروبية ولا أميركية، بل صينية.

وأشار إلى الشركات المصنعة الصينية التي تتصدّر مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر، إلى جانب خدمة الدفع الرقمي البرازيلية "بيكس (PIX)" والعدد القياسي من الشركات الناشئة البولندية، باعتبارها دلائل على عالم تكنولوجي متعدد الأقطاب. وأضاف أن وراء بريق المنتجات التقنية، فإن التوترات العالمية حول التجارة التكنولوجية والمنافسة والسيادة التقنية ستظلّ تُخيّم على النقاشات.

وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، قد حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن الصين "ستفوز" في سباق السيطرة على الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن أكثر شرائح إنفيديا تطوراً - المستخدمة في تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي - غير متاحة في الصين بسبب قيود التصدير الأميركية.

ملفات متعددة

ورغم التوجّس من الحضور الصيني اللافت، فإن من بين المتحدثين البارزين في المؤتمر رؤساء عدد من الشركات الأميركية الكبيرة، من بينهم مثلاً تاي برادي، رئيس أمازون روبوتيكس، وروبرت بلايتر، الرئيس التنفيذي لشركة بوستن دايناميكس. كذلك سيعرض أندرو ماكدونالد، رئيس أوبر، وديفيد ريشر، المدير التنفيذي لشركة ليفت، خططهما لنشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الشوارع.

لكن مساحة المنافسة الأكثر سخونةً بين المشاركين في القمة ستتركّز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تسليط الأضواء على مشاركة كريستيانو آمون؛ الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم (Qualcomm) الأميركية لتطوير الرقائق، يوم الثلاثاء. وقد أعلنت شركته عن رقائق ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة عملاقي القطاع إنفيديا وAMD، في وقت تخضع فيه المعالجات المتطورة لهاتين الشركتين لقيود تصدير أميركية لأسباب أمن قومي. وسينضم إلى المتحدثين أيضاً براد سميث؛ رئيس مايكروسوفت، إلى جانب قادة شركات ذكاء اصطناعي أخرى.

وشهدت جلسة الافتتاح مساء الاثنين بروز شركة الذكاء الاصطناعي السويدية لافَبُل (Lovable)، وهي واحدة من عدة شركات تمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع إلكترونية عبر روبوت دردشة دون الحاجة إلى مهارات برمجة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أنتون أوسيكا، للحضور "نشهد بناء مئة ألف منتج جديد على منصة لافَبُل كل يوم".

(فرانس برس)