"فيفا" يبيع عشب نهائي كأس العالم بعائد قد يتجاوز 11 مليون دولار

- أتاح الفيفا للمشجعين شراء قطعة من أرضية ملعب ميتلايف كذكرى لنهائي كأس العالم 2026، بأسعار تبدأ من 450 دولارًا، مع نسخ أغلى تحتوي على تذكارات إضافية. - يُتوقع أن تحقق المبادرة إيرادات تتجاوز 11.2 مليون دولار، مما يعكس توسع سوق المقتنيات الرياضية واهتمام المشجعين بمنتجات نادرة وموثقة. - أثارت أسعار التذاكر المرتفعة انتقادات واسعة، مما دفع الفيفا لإطلاق تذاكر بأسعار مخفضة، لكن الانتقادات استمرت بسبب نظام التسعير المتغير ومنصة إعادة البيع.

في خطوة أثارت ردات فعل واسعة وعززت الصورة المرتبطة بسعي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تعظيم العائدات التجارية من كأس العالم، أصبح بإمكان المشجعين شراء قطعة صغيرة من أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، الذي يستضيف نهائي البطولة يوم الأحد القادم، عبر متجر الفيفا الرسمي.

ويعرض الفيفا القطعة باعتبارها تذكارا أصليا يتيح للمشجع امتلاك جزء من تاريخ كرة القدم، إذ تؤخذ من أرضية الملعب الذي تقام عليه المباراة النهائية، ثم تحفظ داخل صندوق شفاف يحمل شعار البطولة ومكان النهائي وتاريخه والنتيجة التي ستنتهي إليها المباراة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026 مقارنة بالنسخ السابقة؟ كيف يبرر الفيفا بيع أجزاء من عشب الملعب بأسعار مرتفعة، وما هي الحجج التي تدعم هذه الممارسة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويتضمن المنتج أيضاً وحدة تخزين تحتوي على مقطع يثبت أصالة القطعة، ويوضع داخل صندوق تذكاري يحمل الهوية الرسمية لكأس العالم 2026، قبل إرساله إلى المشتري بعد إقامة المباراة النهائية.

450 دولاراً لمربع عشب صغير

يبلغ سعر النسخة المعروضة عبر متجر الفيفا 450 دولاراً، من دون احتساب تكاليف الشحن، مقابل قطعة مربعة من العشب لا يتجاوز طول ضلعها 6.35 سنتيمترات. وتتولى شركة "كيب ستاب" البريطانية تصنيع هذه القطع، كما تعرض عبر موقعها ثلاث نسخ أخرى بأسعار تصل إلى 775 يورو و1035 يورو و2585 يورو للنسخة الأعلى سعرا.

وتتضمن النسخة الأغلى قطعة عشب يبلغ طول ضلعها 7.62 سنتيمترات، إلى جانب تذكرة تذكارية مصنوعة من معدن ذهبي، ونسخة مصغرة من كرة المباراة النهائية، ومجسم لكأس العالم مصنوع من الكريستال المنحوت.

وتطرح النسخ الأربع بأعداد محدودة تبلغ 2026 قطعة من كل نسخة، في إحالة إلى سنة إقامة البطولة، ولن يبدأ إرسالها إلى المشترين إلا بعد خوض المباراة النهائية. كما تقتصر إمكانية الطلب على المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

اقتصاد دولي ميسي... بورصة تتحكم في أسعار تذاكر كأس العالم

أكثر من 11.2 مليون دولار

وبحسب بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" نهاية الأسبوع، فإن بيع جميع القطع المعروضة قد يولد إيرادات تتجاوز 11.2 مليون دولار، من تحويل أجزاء محدودة من أرضية الملعب إلى مقتنيات تذكارية مرتفعة السعر. ولا يمثل هذا المبلغ بالضرورة أرباحا صافية للفيفا، نظراً إلى تكاليف التصنيع والتغليف والتوزيع وحصة الشركة المنتجة، لكنه يكشف القيمة التجارية الكبيرة التي يمكن استخراجها من تفاصيل مرتبطة بمباراة واحدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسع سوق المقتنيات الرياضية التي تقوم على بيع أجزاء أصلية من الملاعب والأرضيات والمعدات المستخدمة في المباريات التاريخية، مستفيدة من استعداد بعض المشجعين وهواة الجمع لدفع مبالغ كبيرة مقابل منتجات نادرة وموثقة.

وفي الولايات المتحدة، بيعت مؤخرا قطعتان من أرضية ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، استُخدمتا خلال مباراتين من نهائي دوري كرة السلة الأميركي، بأكثر من 100 ألف دولار لكل قطعة، ما يعكس النمو الكبير لسوق المقتنيات الرياضية الأصلية.

بطولة تدر مليارات الدولارات

يأتي بيع عشب ملعب النهائي في وقت يتوقع فيه "فيفا" تحقيق إيرادات تتراوح بين 16 و17.3 مليار دولار، من كأس العالم 2026، مدفوعة بتوسيع البطولة إلى 48 منتخبا وزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات. وفتحت زيادة عدد المنتخبات والمباريات المجال أمام بيع مزيد من التذاكر والحقوق التلفزيونية وعقود الرعاية والضيافة والمنتجات الرسمية، لتصبح نسخة 2026 أضخم بطولة في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المشاركين والمباريات والإيرادات المتوقعة.

أسعار التذاكر تشعل الانتقادات

وأعاد طرح قطع العشب بأسعار مرتفعة الجدل بشأن السياسة التجارية للفيفا، بعد الانتقادات الواسعة التي طاولته بسبب أسعار تذاكر كأس العالم ونظام التسعير المتغير وإعادة البيع عبر منصته الرسمية. ووصل سعر بعض تذاكر الفئة الثانية للمباراة النهائية إلى 7380 دولاراً، بينما تراوحت أسعار مقاعد الفئة الأولى المميزة بين 19 ألفا و995 دولارا و32 ألفا و970 دولارا، وبلغت بعض باقات الضيافة 34 ألفا و500 دولار.

اقتصاد دولي قيود ترامب تحرم السياحة الأميركية من طفرة الوظائف خلال كأس العالم

وكان أعلى سعر رسمي لتذاكر مباريات دور المجموعات قد بلغ 575 دولارا، مقابل 220 دولارا لأغلى تذكرة في الدور ذاته خلال مونديال قطر 2022، فيما دفع التسعير المتغير ببعض أسعار إعادة البيع إلى تجاوز ألف دولار منذ الدور الأول.

وانتقدت روابط المشجعين منصة إعادة البيع التابعة للفيفا، التي تتيح تداول التذاكر بأسعار مرتفعة، مع حصول الاتحاد على عمولة تبلغ 15% من البائع ومثلها من المشتري، وهو ما زاد الاتهامات بتحويل البطولة إلى منتج يصعب على المشجع العادي الوصول إليه.

ودفعت الانتقادات نوابا أميركيين إلى مطالبة "فيفا" بخفض الأسعار، كما أطلق الاتحاد لاحقاً فئة محدودة من التذاكر بسعر 60 دولاراً، خُصصت نسبة منها لمشجعي المنتخبات المشاركة.