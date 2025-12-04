"فيزا" تخطط لبدء عملياتها في سورية وحصرية يتعهد بنظام للدفع الرقمي

أعرب عبد القادر حصرية محافظ مصرف سورية المركزي اليوم عن سعادته ببدء التعاون بين السلطات المصرفية السورية ومؤسستي فيزا وماستركارد. وقال حصرية في تصريحات لوكالة رويترز، بعد اجتماعه مع مسؤولي "فيزا" إن المناقشات جزء من مساعي المصرف لتأسيس نظام دفع رقمي جديد في سورية.

وقال حصرية إن الاقتصاد السوري يشهد نموا أسرع بكثير من تقديرات البنك الدولي البالغة واحدا بالمائة لعام 2025، وذلك بفضل تدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما، مما يسهم في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها.

كما أشار إلى أن العملة السورية الجديدة ستضم ثماني فئات، ورجح أن يسجل معدل التضخم في سورية انخفاضا كبيرا في وقت قريب.

وقد أعلنت شركة فيزا يوم الخميس أنها تخطط لبدء عملياتها في سورية، بعد التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي السوري حول خريطة طريق لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وقالت فيزا: "التركيز الفوري سيكون على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمن للمدفوعات. ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتمكين المحافظ الرقمية وفقًا للمعايير العالمية". في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار صندوق النقد الدولي دمشق وقال إنه سيوفر الدعم الفني لتنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والبنوك، وبناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال للحفاظ على التضخم منخفضًا ومستقرًا والإشراف على النظام المصرفي.

وقال محافظ البنك المركزي على هامش هذه الاجتماعات، إن هناك اجتماعات ومشاورات مع الصندوق لكنه لم يضع برنامجا خاصا بسورية بعد. وبقيت البنوك السورية معزولة إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، والتي دفعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك إجراءات ضد البنك المركزي.

ومنذ إطاحة الأسد قبل عام، خففت واشنطن أجزاءً كبيرة من برنامج العقوبات، فيما أعلنت الحكومات الأوروبية إنهاء عقوباتها الاقتصادية على سورىة.