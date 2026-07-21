فيروس يفتك بمزارع الدواجن في الضفة الغربية

- تشهد مزارع الدواجن في الضفة الغربية انتشارًا لمرض "متلازمة الكبد وشغاف القلب الفيروسي (HHS)"، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب غياب اللقاحات المتخصصة، ويُعتقد أن مصدر العدوى هو البيض المخصب المستورد من إسرائيل. - يواجه المزارعون تحديات في مكافحة المرض بسبب عدم توفر الطعوم المناسبة، ويشير الخبراء إلى أن اللقاحات الهندية والمكسيكية قد تساعد في الحد من انتشاره، لكن الخطر يظل قائمًا. - بدأ الفيروس بالانتشار في شمال الضفة الغربية، مما يؤثر على أسعار الدواجن في الأسواق، ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الفيروس لا ينتقل إلى الإنسان والدواجن آمنة للاستهلاك.

تشهد مزارع الدواجن في الضفة الغربية انتشارًا متزايدًا لمرض فيروسي جديد يصيب الدجاج الأمهات وينتقل إلى الصيصان، متسببًا بخسائر كبيرة للمربين في ظل غياب لقاحات متخصصة للحد من انتشاره، وهو ما بدأ ينعكس تدريجيًا على أسعار لحوم الدواجن في الأسواق. ويُعرف المرض باسم "متلازمة الكبد وشغاف القلب الفيروسي (HHS)"، ويعد، وفق مربي الدواجن، من أخطر الأمراض التي تضرب المزارع الفلسطينية للمرة الأولى.

ويقول صاحب إحدى المزارع المصابة في محافظة جنين، عرين سمارة، لـ"العربي الجديد"، "إن مصدر العدوى يعود إلى إسرائيل التي تستورد منها مزارع الضفة الغربية البيض المخصب (الفقاس)، حيث إن البيض وصل إلى مزارع الضفة حاملًا المرض".

ويشير سمارة إلى أن الفيروس يتسبب بمعدلات نفوق مرتفعة للغاية، موضحًا أن "نسبة الإصابة التي تلحق بالصيصان في المزرعة الواحدة تزيد على 85%، وقد خسرت من أصل 10 آلاف صوص نحو 8500". ويبين سمارة أن المرض يبدأ بإصابة الدجاجة الأم، قبل أن ينتقل إلى البيض ثم إلى الصيصان بعد الفقس، لافتًا إلى أن النفوق يحدث غالبًا خلال الأيام الخمسة الأولى من عمر الصوص، "وقد يصل إلى عمر 25 يومًا كما حصل معي في مزرعتي".

ويقدّر سمارة خسائره المباشرة الناجمة عن تفشي المرض بما لا يقل عن 100 ألف شيكل (نحو 33 ألف دولار)، محذرًا من أن استمرار انتشار الفيروس يهدد مزارع أخرى بخسائر مماثلة.

ويؤكد أن المزارعين يواجهون المرض دون وسائل علاج فعالة، موضحًا أن "الطعوم غير متوفرة في السوق الفلسطيني ولا لدى وزارة الزراعة الفلسطينية، كونه مرضًا جديدًا يظهر للمرة الأولى"، الأمر الذي يجعل احتواء انتشاره أكثر صعوبة.

وبحسب سمارة، فإن الحد من تفشي المرض يرتبط بالإجراءات التي ستتخذها إسرائيل باعتبارها مصدر البيض المخصب، موضحًا أن اللقاحات القادرة على الحد من المرض، وهي هندية ومكسيكية المنشأ، متوفرة لديها، ما قد يدفعها إلى تطعيم قطعان الدجاج الأمهات والتخلص من الطيور المصابة للحد من انتقال العدوى. ومع ذلك، يحذر سمارة من أن الخطر سيظل قائمًا في الضفة الغربية، مع إمكانية استمرار انتقال المرض بين مزارع الدواجن المحلية.

من جانبه، يوضح نائب رئيس نقابة مربي الدواجن حازم التميمي، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أن الفيروس الجديد بدأ ظهوره وعزله للمرة الأولى مطلع عام 2026، مرجحًا أن يكون انتشاره بسبب انتقاله عبر الطيور البرية، وضعف إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع، إلى جانب حركة الزوار واختلاط الطيور بعضها ببعض.

ويصف التميمي الفيروس بأنه "فتاك وجديد"، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل بالانتشار في مناطق شمال الضفة الغربية، في وقت لا تزال فيه خصائصه وسرعة انتشاره وحجم تأثيره الفعلي غير واضحة. ويقول إن "الفيروس قد ينحسر مع ارتفاع درجات الحرارة، أو نتيجة تشديد إجراءات الأمن الحيوي، أو بعد تعميم اللقاحات المناسبة".

وبحسب نائب رئيس نقابة مربي الدواجن، فإن الإصابة قد تؤدي إلى نفوق يصل إلى 80% أو أكثر داخل المزرعة الواحدة، لافتًا إلى أن رصد الفيروس بدأ منذ مطلع العام الجاري، فيما استندت أحدث التقديرات الخاصة بانتشاره إلى تحديثات صدرت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

ويؤكد التميمي أن الفيروس لا يزال قيد الدراسة، موضحاً أن اللقاحات المتوفرة حاليًا، والمستخدمة ضد التهاب الكبد في الدواجن، قد توفر استجابة مناعية جيدة، إلا أن فاعليتها تجاه الفيروس الجديد تحتاج إلى تجارب ميدانية وتقييم علمي لقياس أثرها ومدى قدرتها على الحد من الانتشار.

ويقول التميمي إن "الآثار الاقتصادية للفيروس بدأت بالظهور من خلال تزايد أعداد القطعان المصابة"، مؤكداً أن التقديرات الحالية تشير إلى تأثير يتراوح بين 10% و20% على كميات الدجاج والصيصان في المزارع على مستوى الضفة الغربية.

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ويلفت التميمي إلى أن هذه النسبة تبقى تقديرية وغير نهائية، نظرًا إلى عدم اكتمال عمليات الحصر ورصد جميع بؤر الإصابة. ويوضح أنه تم رصد أكثر من 20 بؤرة مصابة في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى بؤرة واحدة في الجنوب، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويبين التميمي أن المقصود بالبؤرة هو المزرعة أو المنطقة التي سُجلت فيها الإصابة، وأن نطاق انتشارها يختلف بحسب طبيعة الفيروس، إذ قد يمتد إلى دائرة قطرها خمسة كيلومترات، وقد يصل في بعض الحالات إلى عشرة كيلومترات.

ويرى التميمي أن انعكاسات المرض بدأت تظهر في الأسواق من خلال ارتفاع أسعار الدواجن، موضحًا أن هذه السلعة تتأثر بشكل كبير بمعادلة العرض والطلب، إذ إن أي تراجع في الإنتاج بنسبة 10% فقط قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع ملحوظ في الأسعار، فيما يؤدي فائض بالنسبة نفسها إلى انخفاض كبير في الأسعار. وارتفعت أسعار كيلو الدجاج من 2 - 3 شيكلات إسرائيلية، أي ما يقارب (دولار) في وقت قياسي وسريع.

ويدعو التميمي مربي الدواجن إلى تكثيف الفحوص المخبرية في المختبرات المتخصصة، بهدف احتواء الحالة الوبائية وتسريع السيطرة على انتشار المرض. وعن أعراض الإصابة، يبين التميمي أن أبرز العلامات تتمثل في إصابة الكبد وغشاء التامور، إلى جانب الارتفاع الكبير في نسب النفوق، مؤكداً أن التشخيص النهائي لا يمكن حسمه إلا من خلال الفحوص المخبرية.

وحول إجابته عن أثر المرض في الدواجن على المستهلك، يؤكد التميمي أنه لا ينتقل إلى الإنسان، مشدداً على أن الدواجن المتوفرة في الأسواق آمنة للاستهلاك البشري، لأن الطيور المصابة تنفق ولا تصل إلى الأسواق، فضلاً عن خضوع الدواجن المطروحة للبيع لرقابة بيطرية وشهادات صحية تثبت صلاحيتها للاستهلاك.