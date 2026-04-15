فيرجن الأسترالية تزيد أسعار تذاكر الطيران لارتفاع تكاليف الوقود

- أعلنت فيرجن أستراليا عن ارتفاع تكاليف الوقود بنسبة 30-40 مليون دولار أسترالي للنصف الثاني من 2026، مما أدى إلى تعديل أسعار التذاكر والسعة التشغيلية. يأتي ذلك بعد رفع كانتاس إيروايز لتوقعاتها لتكاليف الوقود بسبب تقلبات الأسعار. - ارتفعت أسهم فيرجن أستراليا بنسبة 12.3% قبل أن تقلّص مكاسبها إلى 5.5%. تتوقع الشركة نمو الأرباح التشغيلية الأساسية وزيادة العائد لكل كيلومتر مقعد متاح بنسبة 5% في النصف الثاني من 2026. - قامت فيرجن أستراليا بتغطية 92% من احتياجاتها من خام برنت و71% من هوامش التكرير للنصف الثاني من 2026، مع رفع نسبة التحوط لخام برنت إلى 93% للنصف الأول من 2027.

أعلنت فيرجن أستراليا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع تكاليف الوقود، مؤكدةً أنها عدّلت أسعار تذاكر الطيران والسعة التشغيلية للنصف الثاني، في ظل تقلبات الأسعار المرتبطة بالصراع في المنطقة. وتتوقع الشركة أن ترتفع تكاليف الوقود، وهي من أكبر بنود الإنفاق، بنحو 30 إلى 40 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 21.38 إلى 28.51 مليون دولار) خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026. ويأتي هذا التوقع المعدل بعد يوم واحد من قيام كانتاس إيروايز برفع توقعاتها لتكاليف الوقود بشكل حاد، نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار وقود الطائرات.

أداء السهم والتقلبات

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 12.3% لتبلغ 2.64 دولار أسترالي، وهو أعلى مستوى لها منذ 19 مارس/آذار، قبل أن تقلّص مكاسبها إلى 5.5%. في المقابل، صعد مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2% عند الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. وأشارت الشركة إلى أن أسعار وقود الطائرات شهدت تقلبات حادة، إذ تضاعفت أكثر من مرة منذ نهاية فبراير/شباط 2026، ما انعكس مباشرة على تكاليف الربع المنتهي في يونيو/حزيران.

وأكدت فيرجن أستراليا أن توقعاتها المالية لعام 2026 ستبقى دون تغيير، مع ترجيح تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية الأساسية قبل الفوائد والضرائب (EBIT) وهامشها خلال النصف الثاني مقارنة بالعام السابق. كما توقعت ارتفاع العائد لكل كيلومتر مقعد متاح (RASK)، وهو مؤشر رئيسي على قوة التسعير، بنسبة 5% في النصف الثاني، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3% إلى 4%، مع تسجيل نمو يصل إلى 6% في الربع الرابع. وفيما يتعلق بالسعة التشغيلية، يُرجّح أن ترتفع السعة المحلية بنسبة 1% في النصف الثاني، قبل أن تتراجع بنسبة 1% في الربع الرابع.

تقديرات وتحوّطات

قدّرت مؤسسة سيتي أن التغير الصافي في الإيرادات سيكون محدوداً، بينما تعود التعديلات في الأرباح أساساً إلى بلوغ الحد الأدنى من توجيهات تكاليف الوقود. وأوضحت الشركة أن تأثير إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى منتصف يونيو/حزيران سيكون محدوداً، بفضل اتفاقية التأجير التشغيلي (wet lease) مع الخطوط الجوية القطرية.

وعلى صعيد التحوط، قامت فيرجن أستراليا بتغطية 92% من احتياجاتها من خام برنت و71% من هوامش التكرير خلال ما تبقى من النصف الثاني لعام 2026. أما على مستوى العام، فسيكون الجزء غير المحوط فقط عرضة لتقلبات الأسعار المرتبطة بالصراع مع إيران. كما رفعت الشركة نسبة التحوط لخام برنت إلى 93% للنصف الأول من السنة المالية 2027، مقابل 15% فقط لهوامش التكرير، وهو ما اعتبرته "سيتي" عامل قلق رئيسياً لاحتمال تأثر أرباح 2027 بارتفاع تكاليف الوقود.

(الدولار = 1.4031 دولار أسترالي)

(رويترز)