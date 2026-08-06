- فيراري "لوتشي" الكهربائية: رغم الانتقادات، حققت مبيعات قوية ببيع 500 وحدة في شهرين، بسعر 550 ألف دولار، وتستهدف الشريحة الثرية. أثار تصميمها بقيادة جوني آيف ومارك نيوسون جدلاً واسعاً. - فولفو "إي إكس 50": تستعد فولفو لطرح "إي إكس 50" لتحل محل "إي إكس 40"، بميزات أطول وأعلى وأقل سعراً، مع خيارات محرك كهربائي متعددة. يبدأ إنتاجها في سلوفاكيا في 2027، مع توقعات ببيع 10 آلاف وحدة في الولايات المتحدة. - سمارت "#2" ذات المقعدين: تطلق سمارت سيارة جديدة بتصميم مرح وصغير، مع شحن سريع للبطارية يصل إلى 80% في أقل من 20 دقيقة. سيتم الكشف عنها في معرض باريس الدولي للسيارات في أكتوبر.

تشهد صناعة السيارات هذه الأيام تطورات لافتة تجمع بين الجرأة والتجديد، فسيارة "فيراري" الكهربائية "لوتشي" تحقق مبيعات قوية رغم الجدل الواسع حول تصميمها. في المقابل، تستعد "فولفو" لطرح طراز جديد أكبر وأقل سعراً يحل محل سيارتها "إي إكس 40"، فيما تراهن سمارت على حملة فنية مبتكرة لترويج سيارتها الصغيرة الجديدة ذات المقعدين.

فيراري "لوتشي" تتحدى الانتقادات وتصبح من الأكثر مبيعاً

عند الكشف عن السيارة الكهربائية "فيراري لوتشي" (Ferrari Lucci) المثيرة للجدل، تعرّضت لانتقادات لاذعة بسبب تصميمها ونظام الدفع، إلا أن ذلك لم يمنعها من تحقيق مبيعات قوية، وفقاً لأحد التقارير، ونقلته وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس. من ناحيتها، تلتزم شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية فيراري الصمت بشأن أرقام المبيعات، ولا تقدم أي تفاصيل عن مبيعات كل طراز على حدة.

لكن مصدرين مطلعين على الأمر ذكرا أن المبيعات المستهدفة لهذه السيارة على مستوى العالم في السنة الأولى هي أقل بقليل من 500 وحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين قوله إن السيارة وصلت إلى رقم المبيعات المستهدف في يوليو/ تموز الماضي، أي بعد شهرين فقط من طرحها، وسط انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الانتقادات المحددة التي وجهت لتصميم سيارة "فيراري لوتشي" الكهربائية؟ ما هي المنصة التي ستعتمد عليها سيارة "فولفو إي إكس 50" الجديدة وما هي خيارات المحركات المتوقعة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وانتقد الخبراء تصميمها غير التقليدي، وقارنوها بالكثير من السيارات الكهربائية المماثلة الأقل سعراً. ويقول الخبراء إن العديد من فئات السيارة الكهربائية "لوتشي" ستصدَّر إلى الصين، حيث قد يلقى تصميمها المثير للجدل استحساناً أكبر من المشترين. في الوقت نفسه، قورن شكل السيارة الإيطالية بصورة سلبية بالسيارة الكهربائية "نيسان ليف" المتواضعة.

ولا تشبه "لوتشي" أي سيارة أخرى من إنتاج "فيراري"، فهي أول سيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة، وتستهدف الشريحة نفسها من عملاء "فيراري" الأثرياء، إذ يبلغ سعرها 550 ألف دولار. وأثار التصميم، الذي قاده جوني آيف، المدير التنفيذي السابق في شركة الإلكترونيات الأميركية آبل، بالتعاون مع مارك نيوسون، جدلاً واسعاً حتى بين عشاق فيراري، حيث جاءت أشد الانتقادات من لوكا دي مونتيزيمولو، والذي ترأس "فيراري" لمدة 23 عاماً حتى عام 2014.

وقال مونتيزيمولو لوسائل الإعلام الإيطالية بعد إطلاق السيارة: "لو اضطررت إلى التعبير عن رأيي بصراحة، سأسيئ إلى فيراري. إننا نخاطر بتدمير أسطورة، وأنا آسف حقاً لذلك. آمل على الأقل أن يزيلوا الحصان الجامح"، في إشارة إلى شعار العلامة التجارية. يُذكر أنّ مبيعات "فيراري" خلال العام الماضي بلغت 13.64 ألف سيارة، وفي حال بيع 500 سيارة من طراز "لوتشي" خلال العام الحالي، فإنها ستمثل ما بين 3 و4% من إجمالي مبيعات الشركة.

"فولفو" تعتزم طرح سيارة بديلة لـ"إي إكس 40" الكهربائية

تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو كارز" (Volvo Cars) وقف إنتاج سيارتها الكهربائية "إي إكس 40" تدريجياً، لصالح سيارة جديدة أطول وأعلى وأقل سعراً من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس يو في"، باسم "إي إكس 50"، اعتباراً من العام المقبل. ورغم عدم تأكيد طرح السيارة "إي إكس 50" رسمياً حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة على الخطة قالت لموقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في شؤون السيارات إنّ سعر "إي إكس 50" الجديدة سيكون أقل بكثير من سعر "إي إكس 40" الحالية، مع توفير مساحة داخلية أكبر.

كما ستمثل السيارة الجديدة بديلاً فعلياً لسيارة "إي إكس 30" التي قررت الشركة وقف إنتاجها في السوق الأميركية بعد عام 2026، لتصبح "إي إكس 50" السيارة الكهربائية الأساسية للعلامة التجارية السويدية المملوكة لمجموعة "جيلي" الصينية للسيارات. وستعتمد "إي إكس 50" على المنصة "إس بي إيه3" نفسها التي قُدّمت مع السيارة "إي إكس 60"، والتي تتيح خيارين للمحرك الكهربائي: الأول محرك خلفي واحد بقوة 369 حصاناً، أو نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 670 حصاناً.

وتقدّم السيارة "إي إكس 40" خياراً مشابهاً، إما بمحرك واحد أو محركين، لكن على منصة أقدم، لذا من المتوقع أن تقدّم السيارة الجديدة خيارات مماثلة تقريباً. وبحسب تقرير الموقع، من المتوقع أن تكون "إي إكس 50" مماثلة في الحجم لسيارتي "هيونداي أيونيك 5" و"فورد موستانغ ماك-إي" الكهربائيتين، كما ستنافس سيارات مثل "كاديلاك أوبتيك" التي يبدأ سعرها من 52.7 ألف دولار، و"أودي كيو4 إي-ترون" التي يبدأ سعرها من نحو 52 ألف دولار، في فئة السيارات الكهربائية الفارهة.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن تكون "إي إكس 50" أول سيارة تُنتج في مصنع "فولفو" الجديد بمدينة كوشيتسه في سلوفاكيا. وتتوقع "فولفو" بيع ما يصل إلى 10 آلاف سيارة من هذا الطراز الجديد في الولايات المتحدة خلال عامه الأول، بعد أن يبدأ إنتاجه في خريف 2027. كما ستكون السيارة الأقل تكلفة في تشكيلة فولفو الكهربائية بالسوق الأميركية، حيث من المتوقع أن يبدأ سعرها من 40 ألف دولار.

"سمارت" تطلق سيارة جديدة ذات مقعدين

وتطلق شركة صناعة السيارات الصغيرة سمارت (Smart)، المملوكة لمجموعة "بي إم دبليو" الألمانية، سيارة جديدة بمقعدين، وتروّجها بلوحات جدارية رسمها فنانون محليون في أبرز المدن حول العالم. وسيتم طرح السيارة "#2" الصغيرة في الأسواق لاحقاً هذا العام. وتقول "سمارت" إنّ السيارة تعمل بالكهرباء، وهي مصممة لإضفاء البهجة، حيث لا يزال التصميم المرح والصغير جداً من أبرز سماتها. وقد عرضت الشركة نموذجها الاختباري في معرض بكين للسيارات في وقت سابق من هذا العام، وبينما تحتفظ السيارة بالسمات الأساسية لعائلة سمارت كما هو متوقع، يبدو تصميمها الذي يظهر في اللوحات الجدارية أكثرَ عملية وهدوءاً.

وذكر موقع "كار آند درايفر" أن تصميم كل لوحة جدارية يأتي بأسلوب فريد خاص بالفنان، لذا من العدل افتراض أنها ليست تمثيلاً مطابقاً تماماً للتصميم الجديد. ومع ذلك، تبدو التفاصيل الرئيسية، مثل العجلات والشبك، جميلة على الجدران، أو بالأحرى في الطلاء. وأشار الموقع إلى أن الجديد في السيارة "#2" هو واجهة أمامية أنيقة ومنحنية، وشبكة بلون الهيكل نفسه مع فتحات أفقية رفيعة. وتمنح المصابيح الأمامية التي تأخذ شكل الدمعة السيارة مظهراً ودياً، ويحيط بالمصد الأمامي إطار رأسي رفيع على كلا الجانبين.

مبيعات فيراري المتوقعة لطراز لوتشي أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل أنظمة الدفع في السيارة الجديدة، لكن خلال الكشف عن النموذج الأولي في وقت سابق من هذا العام، قالت "سمارت" إنّ السيارة "#2" ستكون قادرة على شحن بطاريتها من 10% إلى 80% في أقل من 20 دقيقة، في حين يصل مدى البطارية إلى نحو 186 ميلاً قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ومن المقرر الكشف عن النسخة الفعلية الجاهزة للبيع من السيارة "#2" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات. وكلّفت "سمارت" فنانين برسم جداريات ترويجية للسيارة في شنغهاي وهونغ كونغ وبوينس آيرس وملبورن وبرلين وباريس، وجميعها مدن مناسبة تماماً لهذه السيارة الصغيرة ذات المقعدين، في حين لا تشمل الحملة الترويجية أي مدن أميركية، إذ لن تُباع السيارة هناك.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)