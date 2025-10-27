فيديليتي... من شركة عائلية إلى قوة مالية تدير 16 تريليون دولار

- تأسست فيديليتي في 1946 ونجحت بفضل استراتيجيات إدارة الأصول المبتكرة، حيث ركزت على التنويع وخطط التقاعد، مما جعلها من أكبر مديري الأصول عالميًا بأصول تبلغ 16.4 تريليون دولار. - اشتهرت بمديريها النجوم مثل بيتر لينش، واستخدمت التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة، وأنشأت وحدة خدمات التقاعد المؤسسية لتقديم خدمات شاملة للشركات. - رغم نجاحها في الولايات المتحدة، تواجه تحديات دولية، وتتميز بكونها شركة خاصة مملوكة للعائلة، مما يمنحها مرونة في التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد.

حين كان إدوارد جونسون، مؤسس شركة فيديليتي للبحوث والإدارة، يستعد لتسليم زمام الأمور إلى ابنه نِد في سبعينيات القرن الماضي، قدّم له نصيحة حكيمة: "عارض التفكير التقليدي". في ذلك الوقت، كانت الشركة، ومقرها بوسطن، تُعرف أساساً بأنها مدير أصول يعتمد على مديري الأسهم المميزين. وعندما تولّى نِد القيادة، كانت تدير أصولاً بقيمة 4.8 مليارات دولار، أي أقل بكثير من منافسين مثل تي رو برايس. واليوم، تُشرف فيديليتي إنفستمنتس على 16.4 تريليون دولار من أموال العملاء، وتدير بشكل مباشر 6.4 تريليونات دولار من الأصول، مما يجعلها واحدة من أكبر مديري الأصول في العالم. كما بلغت إيراداتها العام الماضي 32.7 مليار دولار، بزيادة 16% عن عام 2023، وهي أعلى بنسبة 50% من إيرادات بلاك روك، أكبر مدير أصول مُدرج في العالم.

بدورها، تقول رئيسة البحوث العالمية في مؤسسة ISS Market Intelligence غوشكا فولدا، إن "حجم فيديليتي مساهم رئيسي في نجاحها، لكن هذا الحجم كان دائماً مصحوباً باستراتيجية تنويع ذكية، من كونها جهة تصنّع المنتجات إلى كونها شريك توزيع لمستشاري الادخار والتقاعد". ومنح نِد الشركة موطئ قدم في حياة ملايين الأميركيين من خلال تركيزه على التوزيع وتشغيل خطط التقاعد للشركات والأفراد، وهو ما لا تستطيع معظم شركات إدارة الأصول الأخرى مجاراته. واليوم، يحاول العديد من الشركات المنافسة بتقليد هذا النهج. فشركة فانغارد، التي اشتهرت بصناديق المؤشرات، تتوسع في مجال الاستشارات المالية ومنتجات إدارة النقد. أما الرئيس التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك، فطالما أُشيع أنه يدرس الاستحواذ على شبكة توزيع مماثلة لتلك التي تمتلكها فيديليتي.

من صناديق النجوم إلى الصناديق منخفضة التكلفة

لا تزال الصناديق المشتركة التي يديرها ملتقطو الأسهم حجر الزاوية في نشاط إدارة الأصول لدى فيديليتي، لكن تبنّيها لمنتجات تتبع المؤشرات منخفضة التكلفة ساعدها على تجنّب نزيف الأموال الذي واجهته شركات الإدارة التقليدية الأخرى. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز عن موظف سابق في الشركة: "لقد تخلّت فيديليتي منذ زمن عن إرثها القائم على مديري الأسهم النجوم، رغم أن ذلك جعلها تكبر، ثم بدأت ببناء تأثير الحجم. آبي هي التي سرّعت فعلاً عملية التنويع".

لكنّ الشركة تواجه الآن ضرورة التأقلم مع عادات الاستثمار لدى الأميركيين الأصغر سناً، الذين يميلون نحو فئات أصول أكثر مخاطرة مثل العملات المشفّرة، بدلاً من الصناديق المشتركة التي دعمت تقاعد آبائهم. أما شركة فيديليتي إنترناشونال الأصغر حجماً والتي تعمل خارج الولايات المتحدة، فقد فشلت في تكرار نجاح فيديليتي إنفستمنتس. ورغم ضخامتها، تظل فيديليتي أقل شهرة من شركات مدرجة مثل بلاك روك أو منصات استثمارية مثل تشارلز شواب.

وتأسست فيديليتي عام 1946 بهدف إدارة صندوق الأسهم الأميركي الذي يضم ثروة العائلة. وفي ستينيات القرن الماضي، خلال حقبة الأسهم الخمسين اللامعة (Nifty Fifty)، وسّعت الشركة محفظتها لتشمل صناديق تركز على الشركات سريعة النمو، غالباً بإدارة مديري استثمار مشهورين. لكن سوق الدببة بين 1969 وبداية السبعينيات أثّر سلباً على أداء مديري الأصول الأميركيين، وانخفضت مبيعات وأداء فيديليتي حتى أصبحت تكافح من أجل البقاء، وفق ما رواه نِد في مقالة عام 1996.

عصر بيتر لينش والتكنولوجيا

اشتهرت فيديليتي بمديريها النجوم مثل جيرالد تساي وبيتر لينش، الذي رفع أصول صندوق ماغلان (Magellan Fund) من 29 مليون دولار عام 1977 إلى أكثر من 14 مليار دولار عام 1990، بمعدل عائد سنوي قدره 29%. وبحسب الصحيفة نفسها، يقول المحلل روباك غوس: "كنت دائماً أرى فيديليتي مدير أسهم نشطاً، تماماً كما يُعرف بلاك روك بالإدارة السلبية". وكانت التكنولوجيا عاملاً محورياً في بناء حجم الشركة. وفي السياق نفسه، يقول موظف سابق: "كانت فيديليتي تستخدم تقنيات متقدمة – ما كنا نسميه التعلم الآلي – في العمليات الأساسية والتفاعل مع العملاء منذ أكثر من عقد".

وأضاف: "لقد زرع نِد ثقافة التوجه نحو الأتمتة والكفاءة، وهذا ما دعم ربحية الشركة بشكل كبير".

تُنفذ الشركة اليوم 4.3 ملايين صفقة يومياً وتتعامل مع أكثر من 9.4 ملايين مكالمة عملاء في الربع الثاني وحده. وتُعد الوساطة المالية نقطة تفوق واضحة على العديد من المنافسين في مجال الصناديق المشتركة. ويقول غوس: إنها وحش برأسين: إدارة أصول تنافس بلاك روك، وفي الوقت نفسه آلة توزيع ضخمة. إن علامة فيديليتي التجارية مرئية في كل مدينة أميركية".

العملاق الخفي في سوق التقاعد

إحدى أكثر وحدات الشركة ربحاً وأقلها شهرة هي خدمات التقاعد المؤسسية. فمنذ عام 1982، تدعم فيديليتي خطط 401(k) التي تتيح لأرباب العمل تقديم منتجات التقاعد لموظفيهم، وتقدّم خدمات إدارة السجلات المالية للموظفين والمساهمات والمدفوعات. وتُعد أكبر مزوّد لخدمات إدارة السجلات في أماكن العمل بالولايات المتحدة، حيث تخدم 26,500 صاحب عمل وتعمل مع نحو نصف الشركات الكبرى المدرجة في قائمة فوربس 500. كما تقدّم الشركة خدمات إدارة الديون، والاستشارات المالية، وخطط الرعاية الصحية، لتصبح مركزاً شاملاً للشركات. وغالباً ما يتحول الموظفون الذين يبدأون تجربتهم الاستثمارية عبر خطط شركتهم إلى عملاء تجزئة دائمين لدى فيديليتي.

يقول ويلسون أوينز، رئيس قسم الاستراتيجية والتخطيط في وحدة الاستثمار في أماكن العمل: "كُثر من الأفراد يخوضون أول تجربة استثمارية لهم من خلال خطة تقاعد مؤسسية، وغالباً ما يواصلون العلاقة معنا لأننا نلبي احتياجاتهم المالية العامة". كما توفّر فيديليتي ميزة نقل الأموال التقاعدية (rollover) لتجميع حسابات التقاعد المتعددة في حساب فردي واحد تديره الشركة، وهو ما يصفه خبراء بأنه "الكأس المقدسة" من حيث الإيرادات.

أداء قوي وهيكل خاص

وصرح محلل مورنينغ ستار، روبي غرينغولد لصحيفة فاينشال تايمز: "حققت فيديليتي معدلات نمو عضوي أفضل من معظم منافسيها خلال السنوات الخمس الماضية، وأداء صناديقها كان ممتازاً". ويشير إلى صناديق كبرى مثل Contrafund وGrowth Company و Blue Chip Growth، التي تشكّل معاً أكثر من نصف تريليون دولار من أصول الشركة. وأضاف أن النتائج ليست صدفة، بل ثمرة سنوات من الاستثمار في الكفاءات والأدوات والثقافة المؤسسية التي تكافئ الأداء المتميز.

كما اجتذبت الشركة 698 مليار دولار من العملاء العام الماضي عبر مختلف وحداتها، بزيادة نحو 10%، كما أدارت رسومها بذكاء. "فيديليتي ليست جهة خصم كالتي تعتمدها فانغارد، لكنها تدير الأسعار بمهارة عبر الفئات كافة". وبلغ متوسط كلفة الصندوق النشط في السوق الأميركية 0.59% سنوياً، بينما يبلغ لدى فيديليتي 0.43% فقط. أما الصناديق السلبية فتكلفتها 0.03% مقارنة بمتوسط 0.10% في السوق. وتستثمر فيديليتي بكثافة في التقنيات الرقمية المتقدمة، وفي تدريب الموظفين والبحوث الاستثمارية، لكن ليس كل شيء يسير بسلاسة.

فبينما ازدهر نشاط الشركة في الولايات المتحدة، عانت فيديليتي إنترناشونال، التي تدير نحو تريليون دولار، حيث خفّضت قوتها العاملة بنحو 10% العام الماضي. ويرى المحللون أن الأسواق الأوروبية أضعف من حيث ثقافة الأسهم وأدوات الادخار الضريبي مثل 401(k)، ما يفسّر الفارق في الأداء. حتى في السوق الأميركية، تُعد الشركة ضعيفة نسبياً في مجالات مثل رأس المال الخاص والبنية التحتية، وقد تجد نفسها متأخرة عن منافسين توسّعوا بقوة في هذه المجالات إذا واصل ترامب فتحها أمام المستثمرين الأفراد. وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مؤيدو فيديليتي أن لديها ميزة حاسمة: كونها شركة خاصة مملوكة للعائلة. فهي لا تخضع لضغوط الإفصاح الفصلي أو إرضاء المساهمين، ما يسمح للإدارة بالتركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد والابتكار.