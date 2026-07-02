فول الصويا يتذبذب مع ترقب مشتريات الصين من أميركا

- شهدت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو تقلبات بسبب تقييم المتعاملين لبيان الصين حول التراجع عن الرسوم الجمركية، مما قد يفتح الباب لمشتريات جديدة من الصين، رغم افتقار البيان للتفاصيل. - ارتفعت عقود فول الصويا والذرة والقمح، وأشار المحلل راندي بليس إلى أن خفض الرسوم قد يخلق فرص شراء لشركات عصر فول الصويا الخاصة، حيث بلغت مبيعات التصدير الأسبوعية 224,300 طن. - التقى الرئيسان الأميركي والصيني في مايو/أيار، واتفقا على خفض الرسوم الجمركية، لكن الأسواق تنتظر تحول الإشارات الصينية إلى عقود شراء فعلية لتعزيز تنافسية فول الصويا الأميركي.

تحركت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو بين مكاسب وخسائر محدودة، بينما قيّم المتعاملون بيان الحكومة الصينية بشأن التراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية الأميركية، وهي خطوة قد تمهد الطريق أمام مشتريات جديدة من جانب الصين. وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على خفض الرسوم الجمركية عقب محادثات أخيرة. وجاء البيان بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل فول الصويا الأميركي أقل تكلفة من الإمدادات البرازيلية.

وقال المحلل في المؤسسة المتخصصة في أسعار السلع "هايتاور ريبورت" راندي بليس، لوكالة بلومبيرغ، إن "إسقاط الصين رسوماً بنسبة 10% على السلع الأميركية سيجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع أميركا الجنوبية". ومع ذلك، افتقر البيان الصيني إلى التفاصيل، كما أن بكين لم تؤكد بعد تعهداً أعلنه البيت الأبيض في مايو/أيار الماضي يقضي باستيراد منتجات زراعية أميركية بقيمة 17 مليار دولار. ويأتي هذا المبلغ إضافة إلى التزام سابق كشفت عنه واشنطن، يتعلق بواردات سنوية تبلغ 25 مليون طن من فول الصويا الأميركي.

وقال دون روز، رئيس شركة الوساطة "يو إس كوموديتيز" في ولاية آيوا، إن "المسألة تشبه حالة الحذر واجب على البائعين، والدليل يكون في الفعل الحقيقي"، مضيفاً أن "المتعاملين يبحثون عن مشتريات فعلية".

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وفي شيكاغو، صعدت عقود فول الصويا بما يصل إلى 0.8% قبل أن تستقر. كما ارتفعت عقود الذرة بما يصل إلى 0.9%، والقمح بما يصل إلى 1.3%، قبل أن تقلص الحبوب مكاسبها. وقال بليس إن "خفض الرسوم قد يخلق أيضاً فرص شراء لشركات عصر فول الصويا الخاصة، وليس فقط للشركات المملوكة للدولة التي استحوذت على جزء كبير من المشتريات عقب أول تهدئة في العلاقات الأميركية الصينية أواخر العام الماضي". وأضاف أن "إعلان خفض الرسوم سيكون حدثاً داعماً مهماً إذا تحقق، خصوصاً بالنسبة لفول الصويا، مع احتمال أن تلحق به الذرة والقمح أيضاً".

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية، الصادرة في وقت سابق اليوم الخميس، أن مبيعات التصدير الأسبوعية الأميركية من فول الصويا بلغت 224 ألفاً و300 طن، استحوذت الصين منها على 65 ألفاً و400 طن. وكان محللون استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم يتوقعون متوسط مبيعات عالمية عند 775 ألف طن.

ويوازن المتعاملون بين احتمال ارتفاع المشتريات الصينية وبيانات المساحات المزروعة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع، التي أظهرت زيادة في زراعة فول الصويا وتراجعاً في زراعة الذرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد التقيا في بكين في الأسبوع الثاني من مايو/أيار الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية حينها إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إدراج المنتجات الزراعية ذات الصلة ضمن إطار خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، مع وضع أهداف توجيهية لتوسيع التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية. ولم يوضح البيان المنتجات التي قد يشملها الاتفاق.

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وكانت بكين قد اشترت 12 مليون طن من فول الصويا أواخر العام الماضي ضمن اتفاق جرى التوصل إليه خلال قمة عقدت في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لم تعلن ذلك رسمياً في حينه. وأشار البيان أيضاً إلى مجلس التجارة الذي سيُنشأ لاختيار والإشراف على سلع بقيمة 30 مليار دولار، ستُخفض الرسوم الجمركية عليها إلى مستويات تاريخية أو أقل.

وتبقى الأسواق في انتظار ما إذا كانت الإشارات الصينية ستتحول إلى عقود شراء فعلية، لأن خفض الرسوم قد يجعل فول الصويا الأميركي أكثر تنافسية، لكنه لن يغيّر اتجاه السوق ما لم تظهر مشتريات كبيرة تؤكد انتقال الهدنة التجارية من التصريحات إلى التنفيذ.