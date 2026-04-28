فولكسفاغن تكثف خفض تكاليف إنتاج السيارات في استراتيجية 2030

- تستعد فولكسفاغن لإعادة هيكلة شاملة تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وإعادة صياغة نموذج الأعمال حتى عام 2030، حيث أظهرت الوثائق أن الأداء الربحي لا يزال دون المستوى المطلوب رغم برامج الكفاءة السابقة. - المدير المالي آرنو أنتليتز أكد على ضرورة التحول الجذري في نموذج الأعمال مع التركيز على إصلاحات هيكلية طويلة الأمد، مشيراً إلى أهمية مواصلة خفض النفقات في ظل التوترات الجيوسياسية. - الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه أقر بأن الشركة تمتلك قاعدة قوية لكنها تحتاج إلى تحسين الربحية لتمويل خططها المستقبلية، مع مراجعة شاملة لكل بنود الإنفاق.

تستعد مجموعة فولكسفاغن الألمانية لإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، ترتكز على تشديد إجراءات خفض تكاليف إنتاج السيارات وإعادة صياغة نموذج أعمالها ضمن رؤية تمتد حتى عام 2030. وكشفت الشركة ملامح الخطة الأولية خلال إحاطة داخلية، حيث أظهرت وثيقة إدارية اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ونشرتها اليوم الثلاثاء، أن أداء المجموعة الربحي لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم برامج الكفاءة التي جرى تنفيذها في الفترة الماضية.

ووفق المذكرة، فإن إجراءات التقشف المعتمدة لدى فولكسفاغن حتى الآن لم تعد كافية لمواكبة التحديات الراهنة، إذ شدّد المدير المالي آرنو أنتليتز على ضرورة إحداث تحول جذري في نموذج الأعمال، مع التركيز على إصلاحات هيكلية طويلة الأمد، وأشار إلى أن الشركة، رغم تحقيقها وفورات بمليارات اليوروهات، مطالبة بمواصلة خفض النفقات وتعزيز قدرتها على التكيّف، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ولم تفصح الشركة، الأكبر في صناعة السيارات الأوروبية، عن تفاصيل محددة بشأن خطوات التقشف المقبلة، غير أن صحيفة "هاندلسبلات" أفادت بأن مجلس الإشراف ناقش تقريراً من الإدارة حول برنامج إعادة الهيكلة وتقدم جهود خفض التكاليف، من دون اتخاذ قرارات نهائية، حيث اقتصر الاجتماع على عرض المعلومات. كما تضمّن النقاش تحليلاً حديثاً أعدّته شركة بوستون غروب الاستشارية (Boston Consulting Group).

من جهته، أقرّ الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه بأن مجموعة فولكسفاغن تمتلك قاعدة قوية، لكنها لا تحقق في الوقت الراهن أرباحاً كافية من مبيعات سياراتها لتمويل خططها المستقبلية بشكل مستدام.

وكان بلومه قد أعلن في مارس/آذار الماضي، خلال عرض النتائج المالية، عن العمل على صياغة رؤية جديدة لعام 2030، مؤكداً أن نموذج الأعمال الذي اعتمدت عليه الشركة لعقود لم يعد قادراً على مواكبة التحولات، سواء داخل المجموعة أو على مستوى قطاع السيارات في ألمانيا. وأضاف أن الاستراتيجية المرتقبة ستعتمد على مراجعة شاملة لكل بنود الإنفاق، مشدداً على أن الشركة ستخضع جميع التكاليف لتدقيق صارم في إطار سعيها لاستعادة الكفاءة وتعزيز الربحية.