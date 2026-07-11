"فولكسفاغن" تتمسك بتسريح 100 ألف عامل في إطار خطة إعادة الهيكلة

- أكدت فولكسفاغن بقيادة أوليفر بلومه على إعادة هيكلة الشركة لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تعزيز ألمانيا كمركز اقتصادي والاستثمار في السيارات الكهربائية والبرمجيات الحديثة. - ناقش مجلس الإشراف خططاً لتخفيض النفقات، بما في ذلك إلغاء وظائف وإغلاق مصانع في ألمانيا، لضمان مستقبل مستدام وسط تراجع مبيعات الشركة بنسبة 9% في الربع الثاني. - رغم التحديات، تسعى فولكسفاغن لتعزيز حضورها في الأسواق الكبرى من خلال الابتكار، حيث شهدت نمواً في أمريكا الشمالية وأوروبا وزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية.

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن الألمانية أوليفر بلومه، تمسّك الشركة بهدف إعادة هيكلة أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا. وقال بلومه، في بيان، أمس الجمعة، إنّ مجلس الإدارة يواصل دفع عملية التحوّل قدماً، مضيفاً: "من خلال خطتنا للمستقبل، سنعمل على جعل المجموعة أكثر متانة وقدرة على المنافسة، حتى في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات الجسام".

ووصف بلومه عقب اجتماع مجلس الإشراف في مجموعة فولكسفاغن بشأن تطبيق إجراءات تقشف إضافية محتملة، هذه الخطوة بأنها "أشمل عملية إعادة هيكلة في تاريخ المجموعة"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يتحمل بذلك "المسؤولية عن المستقبل المستدام للشركةـ في وقت تواجه فيه صناعة السيارات ضغوطاً شديدة على مستوى العالم". وتابع بلومه قائلاً: "نحن نحد من المخاطر، ونفتح آفاقاً لفرص جديدة اعتماداً على قوتنا الذاتية، ونرسل إشارة واضحة للنهوض بألمانيا كمركز اقتصادي".

من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة، آرنو أنتليتس: "نريد مواصلة الاستثمار في السيارات الكهربائية التي تلبي تطلعات العملاء، وفي أحدث حلول البرمجيات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة التنافسية التقنية لسياراتنا المزودة بمحركات الاحتراق، وتعزيز حضورنا في الأسواق العالمية الكبرى". وشدد أنتليتس على أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب من المجموعة تخفيض التكاليف بصورة حازمة، وتعزيز أوجه التآزر بين شركاتها، وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يسهم في رفع الربحية بشكل مستدام، مضيفاً: "تمثل خطة المستقبل أداة قوية لتحقيق ذلك".

وكان مجلس الإشراف في "فولكسفاغن" قد ناقش، أول أمس الخميس، في مدينة فولفسبورغ حيث يقع المقرّ الرئيسي للمجموعة، خططاً جديدة محتملة لتخفيض النفقات، لكنه لم يتخذ أي قرارات. ووفقاً لمجلة "مانجر ماغازين"، قد يصل عدد الوظائف المهددة بالإلغاء إلى 100 ألف وظيفة حول العالم، أي ضعف العدد الذي كان مخططاً له حتى الآن. بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أنّ العدد قد يبلغ 120 ألف وظيفة. وتشير التقارير أيضاً إلى أنّ أربعة مصانع تابعة للمجموعة في ألمانيا مهددة بالإغلاق، وهي مصانع هانوفر، وإمدن، وتسفيكاو، ونيكارزولم.

وجاءت تأكيدات بلومه، رغم تنظيم مئات العاملين في الشركة، الخميس، احتجاجاً صاخباً في مدينة فولفسبورغ قبيل الاجتماع احتجاجاً على خطط التقشف. وتقدّمت المسيرة كريستيانه بينر، رئيسة نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال"، ودانييلا كافالو، رئيسة مجلس العاملين، وكلتاهما عضوان في مجلس الإشراف. ورفع المحتجون لافتة كُتب عليها: "متحدون في النضال من أجل مستقبلنا". وقالت بينر إنّ النقابة لن تقبل بإغلاق أربعة مصانع، مضيفة: "لن نقبل بذلك".

وأوضحت النقابة أنّ هذه التحركات لا تُعد إضراباً عن العمل، وإنما فعاليات إعلامية أو احتجاجية، ولذلك جاء حجمها أصغر بكثير من الإضرابات التحذيرية التي شهدها عام 2024، والتي شارك فيها، بحسب النقابة، أكثر من 30 ألف شخص في التجمع الذي أُقيم في فولفسبورغ.

تراجع مبيعات "فولكسفاغن"

في السياق، أعلنت "فولكسفاغن"، أمس الجمعة، أنّ عدد السيارات التي سلّمتها عالمياً خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين انخفض إلى 2.08 مليون سيارة من مختلف العلامات التابعة للمجموعة، بتراجع يقارب 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت نسبة التراجع في مبيعات المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري أي في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس/ آذار الماضيين، وصلت إلى 4%.

وسجلت مبيعات العلامة الرئيسية "فولكسفاغن" تراجعاً بنسبة 14% لتصل إلى 1.02 مليون سيارة. وفي المقابل، كان الأداء أفضل حالاً بقليل لدى شركة أودي التي سجلت تراجعاً بنسبة 8.2% لتصل إلى نحو 367 ألف سيارة. وكانت "بورشه" قد أعلنت بالفعل تراجع تسليماتها خلال النصف الأول من العام بنسبة 16%، فيما بلغ التراجع في الربع الثاني وحده 18%، ليصل عدد المبيعات إلى 61 ألفاً و300 سيارة رياضية ومركبة ذات دفع رباعي فقط. وفي المقابل، سجلت "سكودا" نمواً يقارب 5%، لتصل تسليماتها إلى نحو 284 ألف سيارة.

مبيعات "فولكسفاغن" عالمياً

وفي الصين، هبطت المبيعات بأكثر من الثلث لتصل إلى 424 ألفاً و300 سيارة فقط. وقال عضو مجلس إدارة "أودي" المسؤول عن المبيعات، ماركو شوبرت، الذي يشرف أيضاً على هذا القطاع في المجموعة، إنّ الأوضاع في السوق الصينية لا تزال صعبة، مضيفاً أنّ "فولكسفاغن" لم تتمكّن من تفادي تراجع السوق رغم "المؤشرات الإيجابية الأولى التي حققتها السيارات الكهربائية الجديدة المطورة محلياً والتي طُرحت هناك".

في المقابل، حققت المجموعة أداءً أفضل في أميركا الشمالية، رغم الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركات صناعة السيارات الأوروبية. فقد سلّمت المجموعة 242 ألف سيارة في المنطقة، بزيادة تقارب 8% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع المسجل في الربع الأول. كما سجلت "فولكسفاغن" نمواً في أوروبا، إذ ارتفع عدد السيارات التي تم تسليمها في غرب أوروبا إلى أكثر من 900 ألف سيارة، بزيادة تقارب 2% على أساس سنوي. أما مبيعات السيارات الكهربائية، فارتفعت على مستوى أوروبا بنحو 6%، لتتجاوز 200 ألف سيارة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)