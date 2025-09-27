فوضى الغاز تنعكس جنون أسعار في أسواق مصر

أدت قفزات بأسعار الغاز في مصر إلى زيادة هائلة بأسعار الأسمدة وأثارت ما يُعرف بـ"جنون الطماطم" والخضروات، لتبدأ سلسلة جديدة من الأزمات المركبة في السوق المصري، التي تصاعدت على مدار السنوات الماضية، وزادت حدتها مع إثارة ملف الطاقة متاعب عديدة لقطاعي صناعة الأسمدة والزراعة، وصولا إلى السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات متسارعة مع حلول فصل الخريف الجاري.

وأكد محمد الفيومي، أحد موردي الطماطم والخضروات بسوق 6 أكتوبر المركزي، لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار ستظل مرتفعة حتى منتصف أكتوبر، وقد تزيد عن المعدلات الحالية، حيث بلغت عبوة الطماطم وزن 20 كيلو بسوق الجملة 600 جنيه، بسبب زيادة تكاليف الأسمدة والمبيدات والنقل والعمالة ومستلزمات الزراعة، بالإضافة إلى التوقعات بزيادة أسعار السولار والبنزين خلال الشهر المقبل.

ورصد "العربي الجديد" ارتفاعات إضافية في أسعار الجملة: الثوم الأبيض 55 جنيها للكيلو، البطاطس 12 جنيها، الكوسا 25 جنيها، الخيار 20 جنيها، الباذنجان 15 جنيها، البصل 13 جنيها، الجزر 18 جنيها، فلفل الألوان 35 جنيها، الليمون 25 جنيها، البامية 60 جنيها، الملوخية 8 جنيهات. وتزيد الأسعار في الأسواق الشعبية بنسبة تصل إلى 30%، وفي الأحياء المتوسطة والمحلات التجارية أكثر من 50%.

كما ارتفعت أسعار الفواكه رغم وفرتها، مع توجيه كميات منها للأسواق الدولية، حيث بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 50 جنيها، والعنب 55 جنيها، والتين 60 جنيها، والبلح البرحي 70 جنيها، الزغلول 30 جنيها، المانجو من 60 جنيها للناعومي، والكيت 120 جنيها للعويس، والفص 150 جنيها، والتفاح اللبناني 90 جنيها، والأميركي 160 جنيها، والسكري 80 جنيها.

وأشار اتحاد الغرف الصناعية إلى أن رفع أسعار الأسمدة جاء نتيجة قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتبارا من 15 سبتمبر/أيلول الجاري، بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وربط دفعه بالدولار للمصانع والمنتجات الموجهة للتصدير، سعيا لمشاركة المصانع في مواردها من العملة الصعبة. واعتبر المنتجون أن هذا القرار انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج الزراعي، ما دفعهم إلى رفع أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم والخضروات إلى مستويات غير مسبوقة في أسعار التجزئة خلال الأسبوع.

وأكدت شعبة صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بأن شركات الأسمدة هي الأكثر تأثرا بقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع أسعار الغاز للمصانع، حيث يمثل الغاز ما بين 60% و70% من تكلفة الإنتاج. وطالبت الشعبة في بيان رسمي الحكومة بالسماح للشركات برفع سعر الأسمدة المدعومة الموردة لحساب وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه للطن، وهو ما لاقى تحفظا حكوميا شديدا.

وبررت وزارة الزراعة تجاهل الزيادة المطلوبة بأن الدولة تدعم الغاز المورد للمصانع بنحو ضعف القيمة السعرية المدفوعة، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ولجوئها إلى زيادة الاستيراد من الكيان الإسرائيلي بنحو 6.7 مليارات دولار.

وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال في السوق الفورية الدولية نحو 12 دولارا، في حين يباع للمصانع المحلية بسعر متوسط 5.5 دولارات للمليون وحدة، وترتفع أسعار الغاز المخصص لشركات مواد البناء إلى أقل من 9 دولارات.

وأكدت بيانات وزارة الزراعة أن الدولة تتحمل عبء دعم الأسمدة، التي ما زالت تباع بسعر 4500 جنيه، بينما يواجه المزارعون صعوبة في الحصول عليها من الجمعيات الزراعية بالكميات المناسبة لموسم الزراعة، مع قصر الدعم على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، في حين تحرم منه زراعة الخضروات والفواكه، ما يدفعهم للجوء إلى السوق الحرة للأسمدة.

وقد قفزت أسعار طن سلفات النشادر إلى 17 ألف و850 جنيها والمخصوص إلى 22 ألف و491 جنيها، بينما ارتفعت أسعار اليوريا من 22 ألف إلى 25 ألف جنيه خلال الأسبوع.

وعقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، نهاية الأسبوع الماضي مفاوضات مع منتجي الأسمدة لإلزامهم بتقسيم الإنتاج إلى ثلاث شرائح: الأولى تخصيص 37%-40% من الإنتاج لحساب وزارة الزراعة لتوزيعه بالسعر المدعوم لصغار المزارعين، والثانية طرح كميات في السوق المحلي عبر مزادات علنية، والثالثة للتصدير لتوفير العملة الصعبة للمصانع والحكومة، بما يضمن ربحية الطرفين والحصول على الدولار. وهدد الوزير المصانع بخضوعها لتعليمات جهاز حماية المنافسة في حال الامتناع عن تنفيذ الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن حاجة المصانع والحكومة للدولار تدفع نحو توجيه أكثر من 50% من منتجات الأسمدة للأسواق الدولية، منها 46% موجهة إلى الأسواق الأوروبية التي فرضت على المصانع الالتزام بآلية حدود الكربون CBAM لمنتجاتها اعتبارا من يناير المقبل، ما يزيد من أزمة مصانع الغاز المحلية التي لا تتوافق أغلبها مع الشروط الجديدة.

وانتقلت أزمة المصانع سريعا إلى الأسواق، مؤثرة على أسعار الخضروات التي شهدت قفزات هائلة في سعر كيلو الطماطم، من 10 جنيهات إلى 18 جنيها خلال الأسبوع الثالث، ومن 18 إلى 30 جنيها في الأسبوع الرابع، بينما تُباع في المحلات الكبرى بين 40 و45 جنيها للكيلو. وبررت وزارة الزراعة ذلك بانتهاء العروة الصيفية وضعف المعروض من المحصول، وتراجع المساحات المزروعة بسبب خسائر عروة الربيع، مع ضعف منظومة التخزين والتداول وارتفاع تكاليف النقل.

كما شهدت أسعار البصل والكوسا والبطاطس ارتفاعا ما بين 20% و30% خلال الأسبوع، فيما سجل جهاز الإحصاء الحكومي زيادة معدل التضخم في أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 39.7% لشهر أغسطس، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 52%، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط بسبب ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات.

في الوقت نفسه، اشتكى المزارعون المكلفون بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن وقصب السكر والبنجر والقمح والذرة من صعوبة الحصول على العائد بسبب ارتفاع تكلفة الأسمدة، التي تتراوح ما بين 7 آلاف و15 ألف جنيه للفدان، ما يدفعهم للجوء إلى السوق الحرة أو تعديل مساحات زراعة الخضروات والفواكه، لزيادة الربح والتعامل مع ارتفاع الأسعار.

ويأمل الموزعون أن يخفف إنتاج العروات الشتوية من الطماطم والخضروات حدة الأزمة في العرض، إلا أن أسعار الغاز والمحروقات تبقى العامل الضاغط الرئيسي على الأسعار، إذ يرى اقتصاديون أن ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة سيستمر في الحفاظ على الضغوط على الأسعار حتى في حال تحسن المعروض من السلع، نظرا لاستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.